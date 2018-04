Za ošetření v cizině zaplatíte i milion. Správná pojistka se vyplatí

Sezóna letních dovolených začala a kromě přípravy cestovatelských plánů a balení kufrů je třeba myslet i na spolehlivé cestovní pojištění. V různých ošemetných a nepříjemných situacích pomůže a ochrání peněženku před mnohatisícovými výdaji. Podívejte se na několik příkladů, které by bez pojištění znamenaly bolestivou finanční újmu.

Příklad 1 Exotika? Pozor na nadmořskou výšku

Pan Jan se rozhodl procestovat Bolívii. V hlavním městě La Paz ho zastihly dýchací potíže a musel být hospitalizován. Naštěstí měl cestovní pojištění, kterým bylo možné všechny náklady na pobyt a ošetření pokrýt. Co by se stalo, kdyby takové pojištění pan Jan sjednáno neměl? Vše by musel zaplatit ze svého. A suma by byla hodně velká.

Pět rad, jak vybrat pojištění Cestovní pojištění by mělo obsahovat pojištění léčebných výloh a pojištění odpovědnosti za škodu. Zvažte i další připojištění, např. úrazové připojištění a pojištění zavazadel.

Důležité jsou pojistné limity, tedy sumy, do kterých vám pojišťovna náklady vyplatí. Ideální jsou alespoň 2 miliony korun na léčebné výlohy, milion u odpovědnosti za škodu na zdraví, půl milionu u odpovědnosti za škodu na majetku.

Asistenční služba by měla být dostupná 24 hodin denně, umožnit telefonickou pomoc při řešení nouzových situací, nabídnout tlumočení nebo pomoci při ztrátě osobních dokladů.

Budete-li se na dovolené věnovat nebezpečným sportům, sjednejte si připojištění.

Seznamte se „výlukami“, to jsou situace, kdy pojišťovna peníze odmítne vyplatit nebo vyplacenou sumu sníží. Příkladem může být škoda vzniklá pod vlivem alkoholu.

Komentář

Pan Jan si sjednal pojištění, které se vztahuje i na zdravotní komplikace vyplývající z pobytu v určité nadmořské výšce. To udělal správně. Pokud se chystáte odcestovat do podobné exotické země, informujte se, do jaké nadmořské výšky je pojištění kryto standardním pojištěním a od jaké výšky potřebujete připojištění například nebezpečných nebo extrémních sportů. Většinou je vše rozděleno tak, že do standardních sportů, respektive sportů, které jsou v základním pojištění, je pohyb v nadmořské výšce do 3 000 - 3 500 metrů n. m. Pokud víte, že se budete pohybovat výše, nelze doporučit nic jiného než připojištění tzv. rizikových sportů.

Příklad 2 Zapůjčené auto v zahraničí

Pan Roman si na dovolené s rodinou pronajal auto, aby mohli procestovat okolí. Při jednom z výjezdů způsobil malou autonehodu. Autopůjčovna měla ve svých podmínkách poměrně velkou spoluúčast na havarijním pojištění, kterou musel pan Roman zaplatit ze svého. Je možné využít nějaké pojištění, aby případnou spoluúčast zaplatila pojišťovna místo pana Romana?

Komentář

Pokud se chcete před takovými problémy ochránit, máte dvě možnosti. Buď si lze koupit pojištění přímo v autopůjčovně, nebo si sjednat tento typ připojištění v rámci cestovního pojištění. Ale nabízejí ho jen některé pojišťovny. A na co si dát pozor? Zejména na výši pojistného limitu, tedy aby sjednaný limit na uvedenou spoluúčast stačil.

Příklad 3 Zranění nohy v hůře přístupném terénu

Pan Martin byl s přáteli v Alpách, kde měli naplánované náročné túry. Při jedné si v poměrně těžce přístupném terénu poranil nohu a bylo nutné ho nějakým způsobem dostat do nemocnice. V tu chvíli byl nejlepší volbou vrtulník.

Komentář

Pokud by pan Martin neměl sjednané odpovídající cestovní pojištění, musel by náklady na přepravu vrtulníkem hradit ze svého. Před placením by ho neochránil ani Evropský průkaz zdravotního pojištění, protože ten zajistí nezbytnou zdravotní péči na území Evropy pouze ve zdravotnických zařízeních financovaných z veřejných zdrojů, navíc s často vysokou spoluúčastí pacienta na ošetření, léky, zdravotní pomůcky či hospitalizaci.

V rámci Evropského průkazu nelze využít asistenční služby, tedy nezbývá, než se spolehnout sám na sebe, své organizační schopnosti a jazykové dovednosti. Často se hradí také výjezd lékaře, převoz do zdravotnického zařízení nebo i velmi nákladný transport zpět do ČR.

Přeprava vrtulníkem vyjde zhruba na 4 500 eur, což jsou náklady, které by pan Martin v případě absence cestovního pojištění, musel uhradit ze svého.

Příklad 4 Pozor na chronická onemocnění

Pan Richard trpí astmatem a záchvat ho postihl na dovolené u moře v Itálii, kde musel být hospitalizován.

Komentář

Je možné využít cestovní pojištění, aby se pokryly všechny náklady spojené s léčbou? V tomto případě lze využít Evropský průkaz zdravotního pojištění, ale je nutné počítat s určitými omezeními vyplývajícím z lokálních pravidel. Pokud nechcete řešit podobné komplikace, je vhodné přemýšlet nad cestovním pojištěním.

V případě, že trpíte chronickým onemocněním, počítejte s tím, že případné náklady na ošetření týkající se právě chronických onemocnění, bývají často ve výlukách. Existují ale produkty, které umožňují i náklady na akutní léčbu hradit. Proto si při sjednávání cestovního pojištění vždy zjistěte, zda chronická onemocnění nejsou vyloučena.

Také se podívejte do výkladu pojmů, co je chronickým onemocněním myšleno. Podle pojistných podmínek se za ně považuje nemoc, která trvá delší dobu a která existovala v okamžiku uzavírání pojistné smlouvy. Zdravotní stav tak nebyl stabilizován a léčbu v zahraničí bylo možné předem předvídat.

Za chronickou nemoc lze označit také stav, pokud třeba došlo k hospitalizaci během předchozích šesti měsíců před plánovaným odjezdem nebo byla nemoc během této doby na postupu či způsobila podstatné změny v užívání léků. Dané období může mít každá z pojišťoven stanoveno odlišně.

Příklad 5 Srážka na kole

Rodina byla na dovolené v zahraničí a při jedné z vyjížděk na kolech srazil syn nešťastnou náhodou malé dítě. Rodiče zraněného dítěte požadovali úhradu nákladů na ošetření (respektive je pravděpodobné, že by je požadovala zdravotní pojišťovna zraněného), ale také bolestné. Pokud by byly následky zranění trvalé, pak by rodiče mohli požadovat také sumu za snížení společenského uplatnění. Kdyby byl zraněn vydělávající dospělý, měl by nárok na ušlou mzdu.

Komentář

Jakým způsobem těmto škodám čelit? Buď má rodina uzavřeno pojištění občanské odpovědnosti s územní platností po Evropě, nebo je možné si v rámci cestovního pojištění sjednat i pojištění odpovědnosti. Největší rozdíl u těchto produktů je zejména v tom, že u odpovědnosti z cestovního pojištění jsou sjednávány vyšší limity, než je většinou sjednáno u samostatné občanské odpovědnosti. Také zde platí, čím vyšší limit, tím lépe. Jako ten minimální lze doporučit limit milion korun. Rozsah pojištění (tedy jednotlivá rizika) bývá velice podobný.