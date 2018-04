Cestovní pojištění: jistota za pár korun

C o je třeba pojistit



Určitě léčebné výlohy, protože jejich výše je to, co peněženku klienta může ohrozit nejvíce. Potom už je třeba vybírat. Kdo má svoji pojistku odpovědnosti za způsobené škody mezinárodně platnou, nemusí si ji před dovolenou přikupovat. Stejné je to s pojištěním úrazu.



U pojistky léčebných výloh nelze vsadit na to, že se komerčně pojistíte na částku, která by mohla být spoluúčastí v zahraniční nemocnici a zbytek zaplatí zdravotní pojišťovna. To bohužel nelze - musíte si vybrat buď zdravotní pojištění, nebo cestovní, kombinace není možná. Proto také cestovní pojištění po vstupu ČR do unie nezlevnilo.

V ýdaje nejsou velké



Ve srovnání s celkovými výdaji na dovolenou jsou náklady na pojistku mizivé. Při pojistné částce jeden milion korun na léčebné výlohy se pohybuje v Evropě kolem dvaceti korun za den, v ostatním světě kolem třiceti korun. O něco více zaplatí staří lidé a sportovci. Pojistěte se tam, kde vám nabídnou slevu - to dnes dělá pro své klienty většina zdravotních pojišťoven, ale stejně tak i ústavy, které spravují pojistku bytu, úrazu či osobní účty. Koupi pojistky neodkládejte. Ačkoli ji lze bez problémů sehnat na internetu, důležité je vědět, že platná bude teprve až pojišťovna obdrží vaše peníze. Takže ten, kdo nechce nebo nemůže prostřednictvím sítě platit, musí počítat s časovou rezervou.