Na cestách ochrání pojistka u platební karty, nemusí ale stačit

V klidu mohou zůstat vlastníci zlatých a prestižních karet (například u Citibank, ČSOB, GE Money Bank, Raiffeisenbank či UniCredit Bank), ti u nich mají cestovní pojištění automaticky zahrnuto. Stejně tak držitelé embosovaných platebních karet Komerční banky a UniCredit Bank a embosovaných debetních karet LBBW Bank.

Na druhou stranu se na to, že cestovní pojištění u své karty určitě máte, raději nespoléhejte. Banky si totiž vybírají, k jakým typům karet ho poskytnou rovnou zdarma, či naopak k jakým kartám si ho klienti musí za poplatek sjednat sami.

Cestovní pojištění na dobu neurčitou

Pokud u své platební karty cestovní pojištění nemáte, můžete je uzavřít prakticky kdykoliv. Jak ve chvíli, kdy kartu dostanete, tak i v průběhu jejího držení. U většiny bank si stačí pojištění sjednat na dobu neurčitou a banka vám je pak automaticky - většinou v ročních intervalech - aktualizuje a to i v případě obnovy karty.

Po dobu, kdy máte pojištění u karty sjednáno, můžete cestovat za hranice kolikrát chcete, pojištění se vztahuje na neomezený počet cest. Banky však limitují délku jednoho souvislého pobytu, který nesmí přesáhnout 45 - 60 dnů (například mBank, Komerční banka), či 90 dnů (Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka či Poštovní spořitelna).

U některých bank (například ČSOB či Raiffeisenbank) máte možnost uzavřít cestovní pojištění i na dobu určitou či na konkrétní měsíc, ve kterém pojedete do zahraničí.

Pozor si dejte u Citibank, pokud u platební karty požádáte o zrušení pojištění, nebude možné je znovu obnovit či nově nastavit.

Vybírejte pečlivě, nabídka pojistných limitů je pestrá

Většina bank má variantní nabídku různých produktů cestovního pojištění k platebním kartám, liší se podle výše pojistných limitů. Tomu dále odpovídají poplatky za sjednané pojištění. Banky je většinou vybírají měsíčně, pouze majitelé karet ČSOB platí za pojištění ročně.

Rozhodně se vám nevyplatí šetřit především na limitu léčebných výloh. Mnohdy i u méně závažných onemocnění či úrazů mohou náklady na lékařskou péči vystoupat až ke statisícům korun. U většiny bank se výše limitů pojištění léčebných výloh u základních produktů cestovního pojištění pohybují kolem milionu korun. Proto si sjednejte buď pojištění ke kartám s vyššími pojistnými limity, či uzavřete další jednorázovou cestovní pojistku na konkrétní zahraniční cestu.

Vybraná cestovní pojištění k platebním kartám Banka Produkt Pojištění léčebných výloh (v Kč) Poplatek v Kč - měsíční/roční Citibank Rodinné pojištění pro cesty a pobyt (1) max.1 mil. - 3 mil. 79/měsíčně Česká spořitelna Cestovní pojištění - 4 varianty (3) max. 1,5 mil. - 3 mil. 35 - 85/měsíčně ČSOB, Fio banka, Poštovní spořitelna (2) Pojištění Standard, Exclusive a Gold (4) max. 1 mil. - 2 mil. 300 - 2 600/ročně GE Money Bank Pojistný program Komfort max. 1,7 mil. 79/měsíčně Komerční banka (5) Cestovní pojištění podle typů karet max. 1 mil. - 5 mil. zdarma, v ceně karty LBBW Bank Program Standard a Comfort Plus - CP podle typů debetních karet max. 1,5 mil. - 6 mil. 20 - 35/měsíčně (6) mBank CP Osobní, Rodinné, Rodinné Gold (7) max. 1 mil. - 1,5 mil. 35 - 75/měsíčně Raiffeisenbank CP k platebním kartám max. 1 mil. - 2 mil. 50/měsíčně (8) UniCredit Bank Pojištění Travel Basic nebo Travel Plus (9) max. 1,7 mil. - 3,4 mil. (10) 25 - 60/měsíčně Zdroj: banky; Poznámky: (1) Citibank ke zlatým kartám nabízí zdarma Rodinné cestovní pojištění s pojištěním léčebných výloh max. 6 mil. korun; (2) shodné podmínky, Fio banka využívá karty ČSOB; (3) dva produkty, každý ve dvou variantách - liší se podle výše limitů pojistného plnění a připojištění rodinných příslušníků; (4) všechny tři produkty lze rozšířit o připojištění rodinných příslušníků; (5) Komerční banka poskytuje k embosovaným i prestižním kartám CP zdarma; (6) cestovní pojištění je v ceně karty, poplatky pouze za připojištění rodiny; kreditní karty s pojištěním léčebných výloh max. 1 mil. korun, poplatek 38, resp. s rodinnými příslušníky 49 korun/měsíčně; (7) Rodinné Gold pouze ke kreditní kartě; (8) zlaté karty zdarma; (9) šest produktů k debetním kartám, sedm produktů ke kreditním kartám, liší se podle typu platební karty; (10) Visa Platinum s nejvyššími pojistnými limity zdarma

S vyššími pojistnými limity se setkáte u prestižních/zlatých platebních karet. Například u zlatých karet Citibank máte léčebné výlohy pojištěny až do výše tří milionů korun, u Komerční banky držitelé karty Platinum do pěti milionů a majitelé zlatých karet LBBW Bank dokonce do šesti milionů korun.

Cestovní pojištění kryje běžná rizika

Cestovní pojištění sjednané k platebním kartám nabízí širokou pojistnou ochranu, zahrnuje v sobě pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, zpoždění letu i zavazadel a vztahuje se i na rekreační provozování běžných nerizikových sportů - zimních i letních.

Budete-li se při své dovolené v zahraničí věnovat adrenalinovým sportům, rizikové sportovní činnosti (rafting, sjíždění divokých řek, létání či lyžování mimo vyznačené trasy), počítejte s tím, že na tyto aktivity pojištěni nebudete.

Čestnou výjimku tvoří UniCredit Bank, jejíž klienti mají rizikovější sporty včetně třeba canyoningu, skoku na gumě a dalších automaticky pojištěny, a také GE Money Bank, u které jste v rámci pojištění Komfort chráněni i při provozování nebezpečných druhů sportu, jako jsou například jízda na snowboardu, skoky na lyžích, rafting a jiné sjíždění divokých řek, skok na gumovém laně, bojové sporty, box a další.

U některých bank (například Citibank, GE Money Bank nebo Raiffeisenbank) jsou s držitelem platební karty zároveň pojištěni i nejbližší rodinní příslušníci. Podmínkou však je, že musí do zahraničí cestovat všichni společně. Můžete narazit i na další podmínky, u Citibank jsou pojištěni pouze rodinní příslušníci do 75 let, s držitelem platební karty jsou pojištěny jen tři další osoby.

U ostatních bank si pro pojištěni rodinných příslušníků musíte sjednat takovou variantu, která rodinu zahrnuje.