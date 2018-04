Na platební kartu můžete pojistit celou rodinu, ochrana platí celý rok

Jsou některé typy platebních karet, na kterých je cestovní pojištění automaticky, nebo je vždy nutné je přikoupit?

Cestovní pojištění bývá součástí zejména prémiových typů jak debetních, tak kreditních karet. U základních, které se vydávají zdarma k běžným účtům, si je klient může dokoupit, a to kdykoli během roku. Platí celý rok a není je třeba nijak aktivovat. Ceny jsou rozdílné, závisí na zvoleném produktu. Odlišují se zejména výší limitů pojistného plnění a typy pojištěných rizik.

Rodinné varianty jsou pro klienta výhodnější, protože za mírně vyšší poplatek získá pojištění až pro čtyři další členy rodiny. Obecně platí, že se ceny pohybují v řádech desítek korun měsíčně, u rodinných produktů jsou to stovky korun.

Cestovní pojištění na poslední chvíli Svou pojistku vyřídíte bez zbytečných prodlev během několika minut, můžete si zvolit rozsah cestovního pojištění, jaký vám vyhovuje.

Co bývá pojištěno v rámci cestovního pojištění a jaké jsou limity plnění?

Standardně bývá zahrnuto pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti za újmu a asistenční služby. Často je obsaženo i pojištění zavazadel. ČSOB nově nabízí také variantu pojištění chránící rizika, jako je zmeškání odjezdu či odletu, storno letenky a zájezdu a předčasný návrat z cesty. Limity pojistného plnění má každá pojišťovna nastavené jinak a od toho se odvíjí i výše pojistného.

Jsou limity pojištění na platební kartě dostatečné a podmínky výhodné, nebo je lepší samostatná pojistka přímo od pojišťovny?

Platí, že zejména pro ty, kdo cestují často, je cenově výhodnější sjednat si pojištění ke kartě, než je zakoupit individuálně. Pojištění ke kartě obvykle kryje všechna základní rizika a pro běžné cesty do zahraničí proto bývá pro většinu lidí postačující. Pokud ovšem pojištěný plánuje provozovat v cizině například nebezpečné sporty, jako je alpinismus či surfing, je nutné se připojistit.

Může se hodit K mnoha typům karet už dnes banky nabízejí jak cestovní pojištění, tak pojištění jejich ztráty či krádeže automaticky, běžně je možné produkt i dokoupit.

Ověřte si, jaké doplňkové služby se k vaší kartě vážou. Možná zjistíte, že například cestovní pojištění je součástí vaší karty a že za ně zbytečně platíte dvakrát, když si je sjednáváte individuálně. Zjistěte si přesné parametry cestovního pojištění, abyste měli pojištěna všechna rizika, a to v limitech, které jsou pro vás dostačující.

K vybraným typům karet banky nabízejí i pojištění právní ochrany pro řidiče motorových vozidel. To lze často sjednat také samostatně k platebním kartám pro podnikatele. Získáte tak nejen právní pomoc při nečekaných komplikacích s řízením vozidla, ale budou vám navíc zaplaceny nutné zálohy a náklady spojené například se službami právního zástupce, soudním řízením či odměnou pro soudní znalce.

Výhodou pojištění ke kartě je jeho celoroční platnost bez nutnosti je aktivovat. Ohlídejte si ovšem platnost karty. S jejím koncem zaniká i pojištění.

Obecně platí, že škodnou událost byste měli hlásit neprodleně, nejlépe asistenční službě. U pojištění ztráty a krádeže karty je nutné písemné oznámení o škodné události - vyplníte patřičný formulář.

Pokud jste společně s kartou přišli i o osobní věci, oznamte to policii a požadujte policejní zprávu. Předložení její kopie společně s doklady o zaplacení nákladů na znovupořízení odcizených či ztracených věcí je totiž nutnou podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění.

Cestovní pojištění k platební kartě se vztahuje nejen na cesty soukromé, ale i na ty služební. Při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání vám tedy pojišťovna uhradí náklady na léčbu.

Často vznikají nejasnosti ohledně limitů pojistného plnění u rodinné varianty pojištění. Ve většině případů platí limit plnění pro každého pojištěného zvlášť. Na výjimky můžete narazit u pojištění storna zájezdu nebo zmeškání odjezdu.

Platí pojištění na kartě i pro služební cesty, nebo se vztahuje jen na turistické pobyty?

Pojištění je jak pro soukromé, tak pro pracovní a studijní cesty. Specifikem služebních cest je, že s sebou zpravidla vozíte firemní majetek. Mnoho lidí neví, že na věci sloužící k podnikání či vypůjčené se cestovní pojištění nevztahuje. Pro takové účely je potřeba sjednat si pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou na věcech svěřených zaměstnavatelem.

Bývá pojištění na kartě nějak omezeno lokalitou, nebo platí celosvětově?

Pro klienty územní platnost pojištění ke kartě omezená není, vztahuje se tedy na celý svět kromě České republiky. Toto omezení neplatí pro úrazové pojištění.

Účtuje se u pojištění na platební kartě nějaká spoluúčast? Bývá to paušální částka, nebo procenta?

U většiny typů cestovního pojištění se žádná spoluúčast neúčtuje. Naši klienti se na pojistném plnění podílejí pouze u pojištění storna zájezdu a letenky, přerušení cesty a zmeškání odjezdu, a to ve výši 20 procent, přičemž minimální částka činí 500 korun.

Pro koho platí pojištění na kartě? Pro majitele účtu? Pro držitele karty?

Pojištění se váže ke kartě, a je proto určeno jejímu držiteli. Ten však může sjednat ke své kartě pojištění i pro rodinné příslušníky. Na členy rodiny se však pojištění vztahuje pouze v případě, že cestují společně s majitelem karty.

Když využívám pojištění na kartě a něco se stane - na koho se obrátit? Mám nějakou kartičku asistenční služby? Nebo volám do banky, tam, kde se karty blokují?

Ihned po vzniku pojistné události by měl pojištěný zavolat na asistenční službu, která je nepřetržitě k dispozici. Ta mu poskytne potřebné informace a poradí, jak dále postupovat. Ještě před odjezdem do zahraničí byste si proto měli uložit kontakt na asistenční službu do mobilu, nebo si ho poznamenat tak, abyste jej měli neustále u sebe. Klienti bank obvykle při sjednání pojištění obdrží brožuru a praktickou kartičku s číslem asistenční služby.

Jak kryjí pojistky na kartě sporty, které lidé na dovolené obvykle provozují? A jak ty adrenalinové?

Pojištění na kartě se vztahuje na rekreační sporty. Do této kategorie spadá například cyklistika, kolečkové brusle či vodní a plážové atrakce. Za rekreační sport je považováno i lyžování a snowboarding na vyznačených a veřejnosti přístupných sjezdovkách a trasách. Pojišťovny dále rozlišují sporty nebezpečné, na které je možné se připojistit, a ty nepojistitelné, na něž se pojistit nelze kvůli vysoké míře rizika. Kompletní výčet druhů sportů v jednotlivých kategoriích je vždy uveden v pojistné smlouvě.

Je možné si k platební kartě sjednat ještě jiná než cestovní pojištění?

Kartu si lze pojistit pro případ její ztráty či krádeže. Nejenže pojistka kryje finanční ztrátu v důsledku zneužití karty, ale může se vztahovat i na krádež hotovosti, kterou klient kartou vybral. Navíc často zahrnuje i ochranu osobních věcí, jako jsou mobil, peněženka nebo klíče, a pořízení nového zámku.