Na hory si přibalte dobrou pojistku a nezapomeňte na „odpovědnost“

Delší pobyty na horách si lidé většinou pojišťují, horší je to však s kratšími zájezdy. Znáte to, hlava rodiny rozhodne: jedeme na víkend do Alp, sbalte se! Tak zabalíte lyže, boty, oblečení a na pojistku si ani nevzpomenete. Koneckonců, jsme v Unii, kdyby bylo nejhůř, máme přece modrou kartičku (Evropský průkaz zdravotního pojištění), proběhne vám hlavou a s klidem vyrazíte.

Modrá kartička však zajistí bezplatné ošetření jen v ordinacích financovaných z veřejných zdrojů, které zdaleka nejsou všude. Navíc, i když je najdete, poskytnou vám stejný standard zdravotní péče jako pojištěncům daného státu: musíte tedy uhradit příslušnou spoluúčast a zapomenout můžete na případný převoz do republiky.

Co si vlastně pojistit

Léčebné výlohy i odpovědnost. To je základní dvojice pojištění, na které byste neměli zapomenout. Dobrým doplňkem je pojištění úrazu a zavazadel. Doporučený limit pojistného plnění u léčebných výloh je minimálně dva miliony korun. Z tohoto pojištění jsou hrazeny náklady na hospitalizaci, neodkladnou operaci, předepsané léky, zdravotnický materiál a náklady spojené s převozem nemocného do Česka. Jestli spoléháte na cestovní pojištění k platební kartě, bývají v tomto případě nastaveny limity nižší, zkontrolujte si je.

Za rizika si musíte připlatit

Jestli víte, že se budete pohybovat jen na vyznačených a upravených sjezdovkách, vystačíte se základním pojištěním. Jeho cena se pohybuje od 20 do 40 korun na den pro dospělého. Děti a celé rodiny mají slevu. Kolik zaplatíte, záleží na výši limitů a také na tom, jaké aktivity ta která pojišťovna do "základu" počítá.

Příklady cen ošetření v cizině Zásah horské služby (svoz saněmi a převoz do ambulance): asi 10 000 Kč

Den v nemocnici (Rakousko, Francie, Itálie): 15 - 20 000 Kč

Transport helikoptérou (Alpy, podle vzdálenosti): 30 - 130 000 Kč

Převoz sanitkou z rakouských nebo italských Alp do ČR: 20 - 30 000 Kč

Úraz hlavy s následnou nemocniční péčí a převozem: 270 000 Kč

Ambulantní ošetření naražených zad: 5 000 Kč

Operace komplikované nebo otevřené zlomeniny: asi 400 000 Kč

Svoz vrtulníkem ze sjezdovky: 50 - 75 000 Kč

Zranění zahraničního lyžaře: 500 000 až 2,5 milionu Kč

Otevřená zlomenina holenní kosti (Rakousko), transport do nemocnice,

operace, hospitalizace 5 dní a převoz sanitkou do ČR: 355 000 Kč

U některých z nich si musíte aktivnější sportování připojistit. To znamená, že je nutné zvolit vyšší variantu pojistky, obvykle se jmenuje rizikové sporty, komplet, adrenalin, aktivní, nebezpečné sporty a podobně. A samozřejmě také si připlatit. Kolik, to zase záleží na sazbách pojišťovny, minimálně je to dvojnásobek základní sazby, dostat se však můžete i na pětinásobek původní ceny.

Jízdu mimo sjezdovku nepojistí všude

Co když se zraníte mimo sjezdovku? Jestli jste se mimo trať dostali omylem, třeba v mlze vyjeli ze sjezdovky, zpravidla to pojišťovna uzná. Počítejte však s tím, že si prověří, jestli jste se do volného terénu nepustili svévolně.

"V případě, že se klient v takové situaci ocitne bezprostředně po pádu (tedy de facto omylem), tak to není v rozporu s pojistnými podmínkami. Jestliže se do zmiňované oblasti dostane například přes zákaz, jde o nelikvidní pojistnou událost. Pojišťovna vychází ze záznamu události záchranných složek na daném místě," vysvětluje mluvčí České pojišťovny Jan Marek.

Jestli se tedy chystáte lyžovat mimo sjezdovky úmyslně, vybírejte pečlivě. Někde totiž neuspějete ani s příplatkem. "Skialpinismus a veškeré události vzniklé při činnostech na místech k tomu neurčených, například lyžování a jiné činnosti mimo vyznačené trasy, jsou nepojistitelné," uvádí Renata Čapková z České podnikatelské pojišťovny. Podobné podmínky mají i Generali, Kooperativa a u cestovního pojištění i Uniqa.

Lyžování mimo sjezdovky si můžete připojistit například u Axy, České Pojišťovny či ČSOB Pojišťovny. "Lyžování mimo vyznačené upravené trasy, skikros, snowboardkros, skoky na lyžích, boby a sáně v ledovém korytě či skeleton, jsou kryty ve variantě Na maximum a ty nejrizikovější (heliskiing, skiaplinismus, vysokohorská turistika a horolezectví nad 5 000 metrů nad mořem) podléhají individuální kalkulaci," uvádí Vlastimil Divoký z Evropské pojišťovny. Některé extrémní sporty, které jsou normálně nepojistitelné, pojistí individuálně i Allianz.

Další možnost, jak zajistit pojištění aktivit mimo sjezdovky, nabízí Uniqa pojišťovna. Před cestou můžete uzavřít krátkodobou speciální úrazovou pojistku, která kryje rizika pro případ smrti úrazem a trvalých následků při úrazu. Platí i pro zahraničí a pokrývá i nebezpečné sporty.

Nezapomeňte na odpovědnost

Rada od všech zástupců pojišťoven: Nezapomeňte si pojistit i odpovědnost. Tedy pojištění, které vám pomůže v případě, že na horách někoho zraníte vy. "V našem cestovním pojištění je pojištění odpovědnosti zahrnuto automaticky. Jen za poslední rok jsme zaznamenali 30procentní nárůst plnění z tohoto pojištění," říká mluvčí Allianz pojišťovny Václav Bálek a dodává, že jde zejména o případy, kdy klient srazí na sjezdovce jiného lyžaře, který po něm pak vymáhá škodu. Často na první pohled banální srážky pak končí soudním sporem. A že nejde o malé částky, dokazuje pár příkladů:

Když někoho zraníte vy Zjistěte jména a adresy dalších účastníků a svědků nehody.

Nesdělujte účastníkům nehody ani jiným osobám žádné informace o sjednaném pojištění.

Pořiďte fotodokumentaci místa, na kterém k nehodě došlo (je-li to možné).

Pro případný policejní výslech si vyžádejte tlumočníka do češtiny.

Nepodepisujte žádné dokumenty, kterým nerozumíte nebo s nimi nesouhlasíte.

Zajistěte si od policie či záchranářů originál (nebo alespoň kopii) záznamu o nehodě.

Neprodleně oznamte vznik události asistenční službě, pojišťovně a následně jim předložte patřičné doklady. (Zdroj: Allianz)

Nejdražší zimní pojistnou událostí loňské sezony bylo v Evropské pojišťovně sražení starší rakouské lyžařky českým klientem. Delší hospitalizace a následná operace Rakušanky včetně požadovaného odškodného, které poškozená vymáhala soudní cestou, se nakonec vyšplhala na 1,8 milionu korun.

Další případ je z České pojišťovny. Český lyžař letos ve švýcarském horském středisku na dojezdové ploše před vleky srazil německého lyžaře. Oba utrpěli rozsáhlá zranění a nároky, které budou z pojištění odpovědnosti německému lyžaři hrazeny, dosahují 80 tisíc euro, tedy asi dva miliony korun.

"U pojištění odpovědnosti je nezbytně nutné zajistit svědky události a nepodepisovat nic čemu nerozumím. Tyto případy se vyskytují především při vycestování do alpských zemí, kde se někteří právníci snaží pod tlakem okolností dotlačit lidi k podpisům dokumentů, které jim pak mohou způsobit problémy na celý život," varuje mluvčí Generali Jiří Cívka a uvádí příklad, kdy po střetu na sjezdovce v Itálii advokát poškozené německé lyžařky, která si zlomila ruku, nejdříve vymáhal na české klientce v přepočtu téměř dva miliony korun a nárok přes 240 tisíc korun uplatnila i německá zdravotní pojišťovna. Advokát Němky zprvu neakceptoval žádný kompromis. "Po složitých jednáních a prohlídce revizním lékařem jsme nakonec s právníkem i dalšími dotčenými stranami dohodli narovnání, které se téměř přiblížilo limitu plnění jeden milion korun, takže výdaje naší klientky byly z tohoto hlediska minimální," dodává Cívka.

Pro jednoduchou pojistku na internet, pro složitější na pobočku

Sjednání cestovní pojistky je záležitostí několika minut. Navíc, když to vyřídíte přes internet, přes mobilní aplikaci či sociální síť, získáte většinou desetiprocentní, někde i dvacetiprocentní slevu.

Třeba na facebookovém profilu Generali lze získat pojištění až o čtvrtinu levněji. Porovnat nabídky více pojišťoven můžete na internetových srovnávačích. Tento způsob uzavření pojistné smlouvy je dobrý v případě, že víte přesně, co chcete.

Když si nejste jisti, raději zvedněte telefon a zeptejte se. Ještě lepší je zajít přímo na pobočku pojišťovny a tam se ujistit, že vás pojistí skutečně na všechny aktivity, které hodláte na horách dělat.

V cizině a obzvláště v rakouských Alpách se při častějších návštěvách vyplatí členství v horském svazu Österreichischer Alpenverein. Výhodou je široké pojištění všech druhů sportovních aktivit a navíc ještě slevy na vleky a ubytování. Roční členský poplatek na rok 2014 pro dospělého činí 1 550 korun, slevy mají děti, studenti, senioři a rodiny. Pojištění platí po celém světě vyjma Antarktidy, Arktidy, Špicberků a Grónska pro všechny sporty (kromě sportů ve vzduchu) do výšky až 6 000 metrů nad mořem.

Pozor: I když máte dobrou pojistku, musíte se chovat mravně. Žádná pojistka vás od zaplacení nákladů nezachrání, když se zraníte na místech, kde je pohyb zakázaný nějakou autoritou (Horskou službou, správou parku), případně budete pod vlivem alkoholu nebo drog.