Cestovní pojištění: nutná výbava do zahraničí

Pas si doma nezapomene skoro nikdo, ale na pojištění řada lidí před odjezdem na dovolenou nemyslí. Většinou jim to projde, nic se nestane, ale běda, když se přihlásí zdravotní problémy. Bez sjednaného cestovního pojištění či platební karty, která pojištění zahrnuje, je čekají komplikace a výdaje.

Dohody na všechno nepamatují

Slovensko, Chorvatsko, Rakousko, Německo, Jugoslávie a Lucembursko uzavřely sice s Českou republikou mezivládní dohodu o sociální péči, ale ani z ní nevyplývá, že za lékařskou péči v těchto zemích nebude nemocný nic platit. Jako příklad lze uvést třeba Slovensko či Rakousko, kde se hradí předpis léků v hotovosti. Na Slovensku se navíc připlácí za každé lékařské ošetření a pobyt v nemocnici. „Tyto smlouvy v podstatě garantují jen nutnou a neodkladnou péči, ale s výjimkou Slovenska a Německa se nevztahují třeba na repatriaci, tedy převoz pacientů,“ upozorňuje tiskový mluvčí VZP Jiří Suttner.

Podle něj navíc může finanční spoluúčast pacienta převýšit náklady na uzavření

cestovního pojištění. „Nevýhodou je také administrativní náročnost využití mezistátních dohod. Turista si musí vyzvednout formulář u své zdravotní pojišťovny, vyplnit ho a při příjezdu do dané země se zaregistrovat na tamějším úřadě,“ upozorňuje Eva Svobodová z pojišťovny Uniqa. Existují i úmluvy s dalšími zeměmi o lékařské péči, zahrnují však jen takzvanou neodkladnou péči. Navíc řada lékařů v mnoha zemích nemá o existenci dohod ani ponětí. „Pokud je klient v tísni, nemá možnost vybírat zdravotnické zařízení podle toho, zda akceptuje mezivládní dohodu, nebo ne,“ dodává Marie Nezvalová z Evropské cestovní pojišťovny.

Nepojistit se může být drahé

Vzhledem k ceně zahraniční dovolené jsou většinou náklady na cestovní pojištění zanedbatelné. Kolik konkrétně bude pojištění rodinu stát, záleží na tom, co všechno a v jakém rozsahu si nechá pojistit. Nezbytné je pojištění takzvaných léčebných výloh - zse hradí náklady na ošetření úrazu a nemoci včetně převozu zraněného zpět. Kdo se spokojí jen s pojištěním léčebných výloh a zavazadel, může mu stačit na pojištění i méně než 20 korun denně. Dobré je však pojistit také případnou škodu třetí osoby či storno zájezdu. To je nutné pojistit ještě před doplacením celé ceny zájezdu. Poplatek se obvykle počítá jako 1 až 1,5 procenta z ceny zájezdu.

Rodina, která jede na deset dní k moři, za komplexní pojištění léčebných výloh, následků úrazů, škody způsobené třetí osobě a škody na zavazadlech zaplatí v průměru 600 až 1500 korun. Jednotlivé pojišťovny se liší jak sazbami pojistného, tak výší pojistného krytí, tedy částkou, kterou pojišťovna druhé straně při pojistné události zaplatí.

Kolik může stát ošetření v cizině? Jednorázové ošetření - úžeh, odřeniny, šlápnutí na ježka, úžeh, úpal, nevolnost 100 až 300 EUR

Operace slepého střeva 2 000 až 3 000 EUR Infarkt až 10 000 EUR Jednoduchá zlomenina 400 až 1 000 EUR Zdroj: pojišťovny

Řada pojišťoven nabízí pojištění ve více variantách - levnější s nižším a dražší s vyšším krytím. „Když se v cizině přihodí drobná zdravotní komplikace, stačí jakékoliv pojištění, které je na trhu, protože náklady na jednorázové ambulantní ošetření v Evropě se i s léky pohybují okolo jednoho sta až tří set eur,“ míní šéf úseku cestovního pojištění pojišťovny Allianz Jaroslav Kratochvíl. „Jakmile dojde k hospitalizaci, částky za ošetření jdou v Evropě do statisíců. Ještě nákladnější je ošetření v Americe či Austrálii. Pro cestování po Evropě nepovažujipod milion korun za dostatečné.“ Velmi nákladný je transport pacienta zpět do České republiky. Pokud se letí letadlem, je třeba vyblokovat několik sedadel a jako doprovod cestuje také sestra nebo lékař.

Konkurence v oblasti cestovního pojištění je značná. Při výběru konkrétní pojišťovny není důležitá jen výše pojistného, ale také to, jak řeší pojistné události a zda klientovi poskytne rychlou pomoc.



Kolik zaplatí rodina za pojištění na 10 dní do Chorvatska Allianz 1380 korun Česká pojišťovna* 1440 korun Evropská cestovní pojišťovna** 995 korun Generali 720 korun

Kooperativa 800 korun

Pojišťovna České spořitelny 930 korun ČSOB Pojišťovna 1220 korun

Uniqa 580 korun VZP*** 940 korun



Pozn.: pojistné zahrnuje pojištění léčebných výloh nejméně na 1 000 000 korun na území Evropy, v případě Evropské cestovní pojišťovny (ECP) na 2,4 mil. Kč a u Allianz bez omezení, dále pojištění úrazu, odpovědnosti za škodu, zavazadel pro rodiče a dvě děti do 15 let; * pro děti do 14 let, ** stejné pojistné zaplatí i pět osob bez příbuzenského vztahu, cestují-li jedním vozem, *** včetně prázdninové slevy

Potřeba jsou i hotové peníze

I lidé, kteří mají ty nejlepší pojistky a asistenční služby dokážou zajistit úhradu ošetření, by měli mít při sobě vždy nějakou hotovost. „U banálních ošetření do 50 eur je obvykle rychlejší zaplatit hotově a účty si nechat proplatit po návratu pojišťovnou,“ říká Jaroslav Kratochvíl.

Lidé, kteří cestují častěji, mohou uzavřít cestovní pojistku na celý rok. Vyjde je levněji, než kdyby před každou cestou uzavírali dílčí pojištění. Například roční rodinná pojistka pro cestování na Slovensko stojí v současné době ve Všeobecné zdravotní pojišťovně 500 korun, cestovat mohou jednotliví členové rodiny samostatně a kolikrát za rok chtějí. Cestovní pojištění v sobě zahrnují i některé platební karty.

