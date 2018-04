Odpovědi na 10 nejčastějších otázek kolem pojištění na dovolenou

Rozhoduje pojišťovna nějak o tom, do které nemocnice se mám jít v zahraničí léčit? Může snížit pojistné plnění, pokud její radu neuposlechnu?

Když dojde ke škodní události, je nutné se okamžitě spojit s asistenční službou. Ta navrhne vhodné zdravotnické zařízení, přičemž klient by se měl tímto doporučením řídit. V opačném případě může opravdu dojít ke snížení pojistného plnění.

Cestovní pojištění na poslední chvíli Svou pojistku vyřídíte bez zbytečných prodlev během několika minut. Můžete si v klidu domova promyslet, jaký rozsah cestovního pojištění vám vyhovuje.

U ambulantních ošetření chce obvykle lékař platbu v hotovosti s tím, že mi vše doma proplatí pojišťovna. Jak řešit situaci, když peníze zkrátka nemám?

Je třeba, aby měl pojištěný sjednané pojištění s asistenční službou. Ta v případě, že klient nemá dostatek hotovosti, zprostředkuje zaslání platební záruky přímo do konkrétního lékařského zařízení.

Na dovolené mi odcizili peníze a doklady. Šlo o krádež v obchodním centru. Vztahuje se na to cestovní pojištění?

Cestovní pojištění, konkrétně pojištění zavazadel, se na peníze a doklady nevztahuje, protože jsou z něj vyloučeny. Stejně tak nepokrývá krádež v obchodním centru. Pokud jde o ztrátu dokladů, může v některých případech asistenční služba pojišťovny zajistit zaslání náhradních dokumentů do místa pobytu. Pokud má klient sjednaný vyšší limit pojistného plnění léčebných výloh a může využívat rozšířenou asistenční službu, budou mu proplaceny i náklady spojené s vystavením náhradního cestovního dokladu.

Může se hodit Při sjednání on-line bývá do ceny automaticky započítána sleva, zpravidla 10 procent.

Tradičně pojištění sjednáte u přepážky v pojišťovně nebo i v bance.

Majitelé chytrých telefonů k vyřízení pojištění mohou využít speciální aplikace, které některé finanční instituce nabízejí.

Individuální cestovní pojištění lze také zřídit pomocí vybraných bankomatů. V tomto případě slouží jako doklad o pojištění stvrzenka z bankomatu.

Nezapomeňte si zjistit, zda a v jakém rozsahu kryje cestovní pojištění vaše platební karta. V případě, že sjednáváte cestovní pojištění s nestandardními podmínkami nebo například pro pobyt v zahraničí na delší dobu, je lepší se předem poradit.

Při sjednávání cestovního pojištění je vždy nutné upřesnit typ cesty, na jakou se chystáte - turistické, pracovní, studijní cesty nebo rekreační sporty. Pokud jste vyznavači adrenalinových sportů, je dobré si připlatit.

Rozdíl je i v tom, jaký cíl své dovolené jste si vybrali. Pojišťovny v zásadě rozlišují dvě území, Evropu a svět. Do levnější oblasti „Evropa“ jsou u některých pojišťoven zahrnuty i frekventované státy - Turecko, Tunisko, Izrael, Egypt, Maroko a další.

Některé pojišťovny navíc nabízejí i automatické prodloužení pojištění v souvislosti s nuceným pobytem v zahraničí způsobeným například přírodní katastrofou.

Před cestou si raději hned na několik míst (mobil, notýsek, peněženka...) zapište číslo svého pojištění i asistenční linky své pojišťovny, abyste je v případě nouze měli po ruce.

Mám kartu zdravotní pojišťovny. Když se mi v Evropě něco stane a budu se na místě muset léčit, musím platit spoluúčast nebo poplatky jako tamní občan. Stačilo by mi tedy nízké cestovní pojištění léčebných výloh, jen na onu spoluúčast?

Spoluúčast k pojištění u zdravotní pojišťovny lze v zásadě z pojištění léčebných výloh uhradit. Je však třeba si dát pozor na to, že nelze sjednat limit pouze na částku spoluúčasti. Cestovní pojištění totiž má mnohem širší rozsah a zahrnuje nejen asistenční služby, ale i například náklady na případný přesun zraněného klienta zpět domů.

Stačí, abych si koupil pojištění, které k zájezdu nabízí cestovní agentura? Nebo je pojištění od pojišťovny v něčem lepší?

Cestovní pojištění nabízené pojišťovnami přes cestovní agenturu nabízí stejný rozsah ochrany jako u individuálně sjednaného pojištění. Pojištění sjednané prostřednictvím cestovní agentury může být v některých případech z důvodu množstevní slevy levnější. Na druhou stranu u pojištění, které si sjednáte přes internet, lze získat také slevu, a to ve výši třeba deset procent. Některé banky nabízejí i speciální balíčky finančních a pojišťovacích produktů s výhodnými podmínkami.

Co se bude dít, když léčba překročí limit sjednaného pojištění léčebných výloh a já stále nebudu schopen přepravy ani nemám peníze, ze kterých bych dodatečné výlohy na místě zaplatil?

Pojišťovna by měla v takové situaci za klienta veškeré léčebné výlohy uhradit. Nutno však dodat, že bude na pojištěném částku proplacenou nad limit pojistné smlouvy požadovat k úhradě.

Co u cestovního pojištění znamená společný limit pro rodinu? Je to tak, že pojistná částka se vztahuje na každého z rodiny, či na všechny jako celek a v případě léčby se dělí počtem pojištěných?

U tohoto typu tarifu platí limity pojistného plnění pro každou pojištěnou osobu zvlášť. Jinými slovy, limit není společný pro všechny osoby ve skupině. Skupinový tarif je výhodnější oproti individuálnímu, což platí zejména v případě rodiny (například dva dospělí a až čtyři děti do 15 let).

Jedu do ciziny na půl roku a nechci v Česku po tu dobu platit zdravotní pojištění, musím si uzavírat zdravotní pojištění v místě pobytu, nebo stačí, když budu mít pojištění léčebných výloh?

V tomto případě zdravotní pojištění v České republice odhlásit nejde. To je totiž možné, jen pokud pobyt v zahraničí přesáhne půl roku. V takovém případě si lze sjednat pouze pojištění léčebných výloh.

Syn jede na prázdniny za bývalým manželem do Londýna. Posílám ho letecky samotného. Jak uzavřít cestovní pojištění, když není plnoletý?

Cestovní pojištění za dítě můžete sjednat vy nebo kterákoliv jiná dospělá osoba. Ve smlouvě pak budete figurovat jako pojistník a syn jako pojištěný - to znamená osoba, která má právo na pojistné plnění.

Je k něčemu dobré cestovní pojištění pro tuzemské pobyty?

Částečně ano. Určitě má význam v případě úrazového pojištění, pojištění odpovědnosti nebo zavazadel. Vzhledem k tomu, že si všichni platíme zdravotní pojištění, nemá smysl si sjednávat pojištění léčebných výloh. Ostatně, komerční pojišťovny je pro tuzemsko ani nenabízejí.