Tipy, jak využít cestovní pojištění, když máte v cizině problém

Co klienti zkoušejí a pojišťovny neproplatí Profesionální ztráceč: Rodina odletěla na dovolenou, po příletu žena s dětmi vyzvedly zavazadla, muž chvíli počkal na letišti a pak nahlásil jejich ztrátu. Udělali to několikrát v různých destinacích. (Allianz) Falšovaný důchodce: Podnikavý penzista falšoval doklady o ošetření z různých zemí Evropy. Kopie byly dokonalé, laikem nerozpoznatelné od originálů. Při každém zájezdu pak uplatnil léčebné výlohy, které ve skutečnosti nikdy nebyly vynaloženy. Důchodce připravil pojišťovny téměř o dva miliony korun, než se na to přišlo. (ČPP) Zbytečný risk: Klienti nahlásili poranění krčních obratlů vinou malého množství vody v bazénu. Při šetření se však ukázalo, že do hotelového bazénu skákali z balkonu ve třetím patře. (ERV)