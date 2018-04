Cestovní šeky: ano, nebo ne?

Nejdříve si pojďme vysvětlit, co vlastně cestovní šek představuje. Jedná se o cenný papír, který opravňuje osobu v něm uvedenou k přijetí určité částky při jeho předložení k výplatě, a to podle podmínek stanovených výstavcem šeku. Mezi neznámější společnosti vydávající cestovní šeky patří například Thomas Cook. Cestovní šeky můžete nejen proměnit v bankách či směnárnách za hotovost, ale lze jimi také platit v hotelích, na letištích a v obchodech v zahraničí. To, které hotely či restaurace cestovní šeky přijímají, poznáte podle toho, že nesou logo společnosti, která je vydává.

Šeky jsou vystavovány v různých měnách a nominálních hodnotách. V případě odcizení jsou nahrazeny obyčejně do 24 hodin. Pokud nejsou použity, můžete si je nechat pro příště – jejich platnost obvykle nebývá omezena. Přes všechny své klady je však počet vydaných cestovních šeků relativně malý.

Je karta výhodnější než cestovní šek?

Šance platit platební kartou je bezesporu větší, jinak je situace u obou produktů prakticky totožná. Ovšem pokud chcete na svých cestách vybírat hotovost, je vhodné porovnat poplatky související s kartami i šeky. Nákup cestovního šeku bývá většinou zpoplatňován 1 % z hodnoty šeku (max. 1000 Kč) a využívá se při něm výhodnějšího kurzu - deviza nákup. Pokud má klient u banky veden devizový účet a vybírá z něj cestovními šeky, neúčtují některé banky žádný poplatek. Při placení šekem bývá opět účtován 1 % poplatek z hodnoty šeku. V některých případech může být platba šekem zdarma.

Výběr platební kartou z bankomatu je nejčastěji zpoplatňován 0,5 procenty z vybírané částky (uvažujeme nejběžněji používané debetní platební karty s mezinárodní platností; poplatky za kreditní karty a charge karty mohou být vyšší). U obou poplatků (při výběru hotovosti kartou i nákupu šeku) však existují určitá minima (např. 50 či 80 Kč), se kterými je zejména při nižších částkách třeba počítat.

U šeku dále musíme počítat s tím, že nákupem cestovního šeku celá procedura teprve začíná. Při jeho proplacení v zahraničí si bude zahraniční banka účtovat další poplatek, který bývá obdobný – standardně se pohybuje mezi jedním a dvěma procenty z hodnoty šeku. Pokud bude šek proplácen v měně, která je pro příslušnou banku měnou cizí, bývá poplatek vyšší. Je proto vhodné nakupovat cestovní šeky v měně té země, kterou chcete navštívit.

Zda se vám více vyplatí cestovní šek, nebo platební karta, tedy do značné míry závisí na tom, jakou částku budete v zahraničí potřebovat a jaké poplatky si účtuje banka, u níž máte možnost šek proměnit.

Největší výhodou cestovních šeků je ovšem jejich bezpečnost. Ukradne-li vám někdo hotovost, pak jsou naše finance takřka se stoprocentní jistotou ztraceny. Ukradne-li vám někdo platební kartu, pak musíte doufat, že se nedostane přes její ochranné prvky. Přesto vás vyjde vydání náhradní karty pořádně draho. V případě, že vám někdo odcizí cestovní šeky, pak by nemělo dojít k jejich zneužití. Tato vlastnost šeků by nás ovšem neměla vést k tomu, abyste při jejich ztrátě nehnuli ani brvou.

Zjistíte-li jejich ztrátu nebo jsme-li o cestovní šeky okradeni, pak je nejlepší neprodleně vyhledat banku přijímající tyto šeky. Majitel šeků totiž nese odpovědnost za jejich zneužití pouze do nahlášení jejich ztráty. Kromě těchto výhod cestovní šeky nemají žádnou omezenou dobu použití a lze je použít na jakékoli následující cestě do zahraničí. Samozřejmě existuje možnost vrátit šeky zpět bance, která je vydala a nechat si je proplatit. Ani to ale nebývá zdarma. Lze říct, že cestovní šeky sice nejsou nejmodernějším platebním prostředkem v zahraničí, avšak s ohledem na jejich vysokou bezpečnost by mohly být doplňkem našich cestovatelů.

Ačkoliv však srovnání poplatků nevychází jednoznačně ve prospěch platebních karet a bezpečnost je silným argumentem pro cestovní šeky, čísla hovoří jasně – zákazníci si je příliš neoblíbili. Kromě nepohodlí s šeky spojeného (nutnost dvojí cesty do banky, závislost na otevírací době) může být příčinou i fakt, že platební karty jsou nástrojem, který se neustále zdokonaluje a nabízí přidružené služby – pojištění, úvěr (kreditní karty) nebo jiné výhody. Hlavním důvodem nejspíš ale zůstává, že platební karty jsou přece jen pro své majitele uživatelsky příznivější a představují pro ně při cestách do zahraničí ideální spojení komfortu a flexibility.¨