Cestovní šeky: Placení, kterému ještě neodzvonilo

„Prodej cestovních šeků není v Česku příliš rozšířený, mnohem častěji proměňujeme šeky cizincům, než bychom je prodávali našim turistům,“ říká Martina Lambert z Bawag Bank. „Ve světě však fungují šeky bez problémů, klienti se jich vůbec nemusí bát.“ Výhodou šeků je to, že je snadno směníte za peníze, a přitom jsou dobře chráněny proti zneužití. Jejich použití je totiž vázáno na podpis a na předložení dokladů.

„Při nákupu šeků v bance se klient na každý šek podepíše, podpis pak slouží jako vzor, vysvětluje Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank: „Při placení se klient podepíše podruhé. Důležité je, aby to obchodník, který šek přijímá, viděl. Pokud jsou oba podpisy shodné, je vše v pořádku. Je běžné, že ten, kdo šeky směňuje chce vidět i doklad totožnosti.“ Stane-li se, že šeky ztratíte, existuje možnost zablokovat je a do 24 hodin by vám banka měla zaslat nové.

Ke koupi šeků si vezměte doklady

Klient musí osobně navštívit banku a šeky nakoupit, poplatek bývá jedno procento z proměňované částky, banky si však stanovují minimální částku, kterou jim musíte zaplatit. Tak třeba v GE Money Bank bude minimální poplatek při koupi cestovních šeků 750 korun. Kupují se šeky v určité měně a hodnotě, v případě platby šekem tedy klient nevyplňuje částku. „Ke koupi potřebujete občanský půkaz nebo cestovní pas a samozřejmě peníze,“ říká Tomáš Kofroň. V cizině lze šeky směnit za hotovost v bance či ve směnárně nebo s nimi platit přímo. K přímé platbě použijete šeky nejčastěji v restauracích a hotelech, v obchodech to nebývá úplně běžné. Přímá platba bývá bez poplatků, směna přijde na 1 až 3 procenta.

Šeky klidně nechte v šuplíku

Cestovní šeky mívají neomezenou platnost. Jestliže vám zbudou, můžete je po návratu klidně nechat doma, kde si počkají na další dovolenou. Jediné, co je v tuto chvíli ohrožuje, je sílící koruna a s ní spojená ztráta hodnoty šeku. Pokud chcete raději hotovost, banka od vás šeky odkoupí zpět. V tom případě se však opět nevyhnete poplatku – tentokrát bývá vyšší, až dvě procenta z hodnoty šeku. U některých typů šeků banky mohou poplatek promíjet, jako je tomu třeba u Citibank a šeků American Express.