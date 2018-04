Cestu ke zbohatnutí ovlivňuje čas

Nejdříve uvedeme několik konkrétních příkladů:

finanční zajištění kvalitního studia dětí nebo jejich osamostatnění,

zajištění finančních prostředků pro spokojené stáří,

pořízení vlastního bydlení nebo rekonstrukce stávajícího,

vybavení domácnosti,

pořízení automobilu, luxusní dovolené a dalších majetkových hodnot.

Co mají tyto cíle společného? Jejich realizace spolkne velký balík peněz a málokdo si je může pořídit z jedné výplaty. Zkrátka stojíme před problémem, že kdybychom si chtěli takový cíl splnit do druhého dne, často i několika let, není to se stávajícími finančními možnostmi reálné. Znamená to tedy, že na takové cíle musíme myslet několik let dopředu a začít s jejich postupným naplňováním.

Představme si situaci, že čisté měsíční příjmy naší rodiny jsou 25 000 Kč, výdaje ve výši 21 000 Kč, a máme naspořeno 60 000 Kč. Chceme si pořídit auto za 200 000 Kč a přitom se nechceme zadlužit. Prostým porovnáním údajů zjistíme, že si to v tuto chvíli nemůžeme dovolit. Ale co když se zeptáme, jakou částku musíme pravidelně spořit, abychom si auto pořídili za 3 roky nebo kdy nejdřív ho můžeme mít, když budeme spořit všechny přebytky rodinného rozpočtu? Při hledání odpovědí nesmíme zapomenout, že za několik let naše auto nebude stát 200 000 Kč (pravděpodobně více), výši našich úspor ovlivňuje jejich zhodnocení a také rozdíl našich příjmů a nutných výdajů není konstantní. Důležitou roli v zodpovídání vznesených otázek bude mít zvládnutí několika základních vzorečků finanční matematiky.

Hodnota cíle v čase

Před sedmi lety si někteří lidé založili stavební spoření s tím, že si dnes koupí byt. Zakládali si dvě smlouvy o stavebním spoření, každou s cílovou částkou 300 000 Kč. Chtěli z naspořených peněz a z úvěru ze stavebního spoření koupit byt. Tehdy se za tu cenu dal koupit panelákový byt 2 + kk, možná i 3 + 1. Dnes jim ke koupení plánovaného bytu chybí několik set tisíc a prostředky ze stavebního spoření musí doplnit hypotékou nebo dalšími vlastními prostředky.

Cena bytu za tuto dobu vzrostla. Vzrostla nejen cena bytu, ale i jiných věcí, na které se spořilo: zařízení bytu, auto, garáž…

Růst cen

Ceny cílů, na které chceme spořit, postupně rostou. Růst je dopředu nepředvídatelný (jako skoro všechno v ekonomii). Pro hrubý odhad se dá předpokládat, že ceny porostou stejně rychle jako inflace. Čím vyšší je inflace, tím rychleji poroste cena věci, kterou si chceme koupit.

Ceny každého zboží ve skutečnosti nerostou stejně jako inflace. Jsou rozdíly mezi jednotlivými druhy zboží. Jinak rychle rostou ceny bytů, jinak rychle rostou ceny aut nebo ceny potravin. Např. od roku 1994 vzrostly ceny potravin o 25 %. (To, co jsme si mohli koupit v roce 1994 za 80, si v roce 2000 můžeme koupit za 100.)

Celkový index spotřebitelských cen se od roku 1994 zvýšil o 50 % (z hodnoty 66,1 na hodnotu 100 v roce 2000).

Graf: Růst indexu spotřebitelských cen a jeho složek

Zdroj údajů: ČSÚ – hodnoty do roku 2000

Pro roky 2001 až 2004 je použit odhad ministerstva financí. I z tohoto odhadu plyne, že ceny porostou. Ovšem tento růst cen se v čase mění. V některých letech je vyšší, v jiných nižší.

Pro pochopení principu finančního plánování není až tak důležité, jaký bude růst, ale je důležité, že ceny porostou. Proto můžeme připustit následující zjednodušení. Budeme pracovat s předpokladem, že všechny ceny porostou stejně rychle, tedy nebudeme dělat rozdíly mezi jednotlivými složkami indexu, a růst cen v jednotlivých letech budeme považovat za stabilní (neměnný).

