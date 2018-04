Cestu z dluhů ukazují zdarma v občanských poradnách. Poradíme, kde je najít

Typickým příkladem může být paní Jana z Ostravy. Ke své práci si původně ještě přivydělávala, o tento příjem ale přišla. Navíc jejímu manželovi snížil zaměstnavatel kvůli recesi odměny. Žádnou finanční rezervu s manželem neměli a to byla chyba. Výsledkem byla díra v domácím rozpočtu, na krku dvě půjčky, další výdaje na domácnost a nic, co by se dalo prodat. Zakrátko začalo hrozit, že na dveře jejich obecního bytu zaklepe exekutor.

Kamarádka jí pak poradila oslovit některou z poraden.

Čtěte také Počet exekucí přesáhl milion

Poradna při finanční tísni, kam dlužnice zavolala, jí doporučila a vypracovala návrh na oddlužení, který paní Jana předala příslušnému soudu. Ten jí povolil vyhlásit osobní bankrot.

Nyní Janě už exekuce nehrozí. Pět let budou žít s mužem skromně, zůstanou jim peníze jen na základní živobytí a na účty za bydlení. Část výplaty bude její mzdová účtárna posílat na splátky věřitelům, aby jim během pěti let splatila podle zákona alespoň 30 procent dluhu. Pak si bude moci konečně vydechnout.

Češi své dluhy neumějí správně řešit. Proto poradny nemají nouzi o práci a jejich síť se stále rozrůstá.

Odborné rady ohledně exekucí i v dalších poradnách



Dvě bezplatné právní poradny pro dlužníky spustila loni v září Exekutorská komora. Zaměřují se hlavně na rady týkající se exekucí, aby se dlužníci vyznali ve svých právech a povinnostech, ale i v právech a povinnostech samotných exekutorů. Do pražské a brněnské poradny se přišlo poradit již 500 dlužníků a zájem stále roste. Nově proto Exekutorská komora otevřela od 13. ledna svou třetí poradnu, tentokrát v Plzni.

Všechny poradny fungují jako neziskové organizace. Poradenství v nich poskytují právníci nebo vyškolení specialisté zcela zdarma. Jejich činnost podporují finančně i samotné banky. "Bankovní domy na dluhové poradenství přispívají, ale nijak ho neovlivňují, nevnucují žádné své produkty. Pouze od nás chtějí dost podrobné statistiky a zajímají se o příběhy dlužníků," přibližuje Vladimír Bako, ředitel Asociace občanských poraden.

Finanční gramotnost v Česku je podle specialistů poraden všeobecně malá. Díky odborným radám, které dlužníci v poradnách získávají, se mohou naučit řešit své finanční potíže a napříště si dát pozor, aby je neopakovali.

Zájem o dluhové poradenství razantně roste



"Požádat soud o povolení osobního bankrotu jsme doporučili loni například šesti stům našim klientům, kterým jsme vypracovali rovněž návrh na oddlužení," říká ředitel Poradny při finanční tísni David Šmejkal. Na Poradny při finanční tísni, které působí v Praze a Ostravě, se přitom loni obrátilo o radu téměř 11 400 dlužníků, což je oproti roku 2008 zhruba trojnásobně více lidí.

"Nejčastěji poskytujeme konzultace a rady ohledně exekucí nebo vyhlášení osobního bankrotu. Letos na jaře otevřeme třetí specializovanou poradnu v Ústí nad Labem," poznamenává Šmejkal.

Dalších 11,5 tisíce lidí vyhledalo loni odbornou radu v poradnách sdružených v Asociaci občanských poraden (AOP). "Oproti roku 2008 se zvedl počet zájemců o dluhové poradenství na dvojnásobek. Očekáváme, že i letos bude tento trend pokračovat," říká ředitel AOP Vladimír Bako. Jak dodává, do projektu dluhového poradenství je zapojeno přímo 17 poraden z celkových 40 členů asociace. Poskytnout radu ale neodmítnou ani ty, které se do projektu nepřihlásily.

Zadlužení lidé, kteří do poraden sdružených v AOP přicházejí, se nejvíce zajímají o svá práva a povinnosti ohledně závazků, snaží se získat i rady, jak řešit problémy s exekucemi, nebo se ptají na práva a povinnosti svých věřitelů. "Registrujeme zvýšený počet případů, kdy lidé naletěli podvodníkům, kteří je místo slíbené pomoci obrali o poslední zbytky peněz. Není výjimkou ani to, že se lidé dále zadluží za krajně nevýhodných podmínek, jen aby měli na poplatky na vyřízení oddlužení," přibližuje situaci projektová manažerka Asociace občanských poraden Jana Aglerová.

Osobních bankrotů přibývá, některé soudy nepovolí



Počet osobních bankrotů byl loni rekordní. Podle společnosti Creditreform, která pravidelně sleduje a analyzuje insolvenční rejstřík, požádalo v roce 2009 o oddlužení celkem 3 330 osob. U 2 144 případů soudy oddlužení povolily.

Oddlužení probíhá buď formou zpeněžení majetku, nebo formou splátkového kalendáře, kdy musí dlužník během pěti let splatit věřitelům alespoň 30 procent dluhu. Jestliže ale dlužník nemá dostatečné příjmy nebo majetek, je na něj vyhlášen konkurz a dojde k exekuci.

Bojíte se, že spadnete do dluhové pasti?