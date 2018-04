Cestujete vlakem? Ptejte se předem na slevy

Větší vzdálenosti lze po dráze urazit levně, pokud se vydáte na východ od České republiky, a to díky nízké kupní síle v některých bývalých socialistických zemích.

„Při delších cestách, například do Francie, Velké Británie či Španělska, je výhodné kombinovat cestu letadlem a vlakem,“ říká Petr Šťáhlavský. To znamená dopravit se letadlem do místa v dané zemi a následně využívat pro místní cesty vlak s jízdenkou zakoupenou v České republice.

„I cesta vlakem do těchto destinací může být zajímavým zážitkem, neboť na těchto dlouhých trasách jezdí speciální vlaky. Například při cestě do Barcelony lze využít hotelový vlak Pablo Casals, pro cestu do Londýna rychlovlaky Eurostar. Cena u těchto spojů je však obvykle vyšší. Odpovídá úrovni poskytovaných služeb,“ připouští Šťáhlavský.

Vlakem v kombinaci například s lodní dopravou lze jet například i do Egypta či Tuniska. Anebo třeba do Japonska po Transsibiřské magistrále. Obvykle tyto speciální cesty podnikají lidé s určitým vztahem pro cestování. Rozhodně nejde o obvyklou dopravu na dovolenou. V takových případech je cílem nikoli pláž nebo historické památky ve zvolené zemi, nýbrž sama cesta, například Transsibiřským či Orient Expresem.

Jak dlouho bude trvat cesta z Prahy do některých měst? Berlín zhruba 4 hodiny 45 minut Vídeň zhruba 4 hodiny 15 minut Hamburk zhruba 7 hodin Mnichov zhruba 6 hodin Poprad 8 hodin 15 minut, noční spoje i déle Bratislava 4 hodiny 15 minut

Raději s rezervací

Pokud se turista vydává vlakem přes půl Evropy, vyplatí se předem informovat o možných slevách a rezervaci. Díky zvýhodněním lze totiž výrazně ušetřit. Například zpáteční jízdenku do Vídně se slevou City Star pořídíte za zhruba jedenáct set korun, jednosměrná přijde na devět set. Jízdenky do některých vlaků se prodávají jen s rezervací místa a systém prodeje funguje podobně jako v letecké dopravě, tedy čím dříve se jízdenka koupí, tím je levnější. Jde o vlaky většinou mimo Českou republiku, které jezdí například mezi Rakouskem a Itálií, vysokorychlostní vlaky, noční vlaky v západní Evropě a podobně. Zejména v hlavní sezoně lze rezervaci podle Šťáhlavského jen doporučit.

Jak často jezdí?

Do obvyklých míst, například sousedních států, Švýcarska a podobně, jezdí spoje každý den. Několikrát denně je vypravována z České republiky souprava EuroCity do Vídně, Drážďan, Berlína a Hamburku, kde lze přestoupit na další vlaky včetně rychlovlaků ICE se speciálními cenami. Podobné spoje jezdí také do Budapešti a Varšavy. Vlaky InterCity jezdí na Slovensko, například do Tater. V noci lze vyjet z České republiky nejen do sousedních zemí, ale třeba i do Curychu, Moskvy, Petrohradu či Bukurešti. Naopak Jadran Express či vlaky do Bulharska jezdí přímo jen v určených termínech, například několikrát týdně v letní sezoně.

V některých spojích lze přepravovat i jízdní kola. Ve vlacích z Prahy do Popradu a Košic je možné vézt dokonce osobní automobil. Obojí si lze vzít s sebou i k Jaderskému moři do Splitu do speciálního vlaku, který je vypravován jednou týdně. Jízdenky pro tento spoj, který není v běžném jízdním řádu, zajišťují cestovní kanceláře, například ČDtravel.