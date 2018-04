Cestujte levně na dovolenou

Další místa, kam se dá dopravit levně letadlem, přibyla na mapě Evropy. Už to nejsou jen velká města, kam se nejčastěji létá za poznáním třeba na prodloužené víkendy, ale i letoviska u moře.

Zatímco loni byl přímým letem za malé peníze s nízkorozpočtovými aeroliniemi dostupný jen Split, Zadar či Nice, a to z Bratislavy, letos přibyla nová místa. Společnost Smart Wings létá z Prahy na Krétu do Heraklionu, řecké Soluně, kyperské Larnaky či Palmy na Mallorku. Řadu možností mají také milovníci autobusů nebo jízdy vlakem. Zvlášť pokud využijí některé z mnoha typů slev.

Jak dopadá cenové porovnání jednotlivých druhů dopravy? Záleží na tom, kam se chystáte. Například zpáteční jízdenka do Splitu vyjde vlakem s Jadran expresem na 2200 korun, busem na 2590 korun, v obou případech z Prahy, a letecky na 2329 korun, ale z Bratislavy. ¨

Do Bulharska je jednoznačně nejlevnější cesta vlakem či autobusem zhruba za 3500 až 4700 korun – nízkorozpočtové letecké společnosti tam ještě nelétají a charterový let vyjde zhruba o 3000 korun dráž. Obecně se dá říci, že letecká doprava konkuruje pozemní jen v případě, že se vám podaří obstarat hodně levnou letenku, a to je v období prázdnin obtížné.



Startuje se u počítače

Kdo chce vyrazit do světa letecky a za málo peněz, bude muset zasednout k počítači. A na delší dobu. Všechny možnosti pohromadě jsou dostupné nejsnáze přes internet. Na některá místa létá několik leteckých společností, navíc se vyplatí metodou pokusů a omylů vyzkoušet více variant termínů odletů a příletů.

Konkrétně: kdo si chtěl 12. dubna zajistit letenku na Mallorku v první polovině července, mohl volit například datum odletu 11. července za 2190 korun, nebo 14. července za 3190 korun, v obou případech bez tax a poplatků. Při plánování návratu má opět na výběr dvě možnosti: 19. července za 1811 korun, o pět dní později už za 3321 korun bez poplatků. Důležitá je však přitom jedna věc – tyto ceny platily jen v okamžiku redakčního testu. Možná o několik minut později bylo všechno jinak. Platí totiž otřepané – kdo dřív...

Co se vyplatí nakoupit v cizině? Kde a jak ušetříte tisíce?Čtěte v aktuálním tématu ZDE .

Hodně levných míst je v letadle vždy jen několik a nejnižší ceny prezentované leteckými společnostmi jsou hlavně dobrým marketingovým tahem. Podobné je to také s cenami autobusů. I u této dopravy je u některých spojů třeba do Londýna několik míst v autobuse za hubičku, třeba za 499 korun, i když běžná cena jízdenky je kolem dvou tisíc korun.

Jestli plánujete cestovat vlakem, vyplatí se vyzkoušet také více možností. „Chystáme se ve čtyřech do Bulharska. Zjistili jsme porovnáním na internetu, že pokud si zaplatíme dálkovou jízdenku až z Brna a ne z Prahy, ušetříme celkem dva tisíce korun. To už se nám vyplatí,“ říká Alena Novotná z Prahy. Podle mezinárodní úmluvy má být cestující odbaven jednou jízdenkou z nástupní až do cílové stanice, tedy pro celou mezinárodní trasu by si měl koupit jednu jízdenku naráz. S kilometrickou bankou, kde se platí 65 haléřů za kilometr a kterou lze využít až do pohraničního bodu, však lze ušetřit.

Běžná zpáteční jízdenka bez slev by přišla do Vídně zhruba na 1570 korun, ale se slevami a kilometrickou bankou zaplatí cestující jen 779 korun. Na trase Praha–Břeclav–Praha využije kilometrickou banku. Tato část cesty ho bude stát zhruba 408 korun (dvakrát 316 kilometrů po 65 haléřích), pro trasu Břeclav–Vídeň–Břeclav si koupí jízdenku Euregio s kartou Z za 371 korun. Jízdenka platí i ve vlaku EuroCity.

Podrobnosti o jednotlivých způsobech dopravy a jejich cenách se dočtete ZDE.

Jak cestujete o prázdninách nejraději vy? Který způsob cestování byste doporučili ostatním? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.