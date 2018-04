Chalupu nebo byt k pronájmu můžete pořídit na hypotéku, ale čekejte horší podmínky

Rekreační nemovitost na hypotéku není problém

Hypotéku na financování koupě či stavby nemovitosti určené pro individuální rekreaci poskytnou zájemcům všechny významné banky. K tomuto účelu se využívají standardní hypotéky, s parametry stejnými, jako mají úvěry na bydlení. To znamená, že získat lze i 100% hypotéku, splácet ji lze v případě potřeby až 30 či 40 let, úrokové sazby nejsou – alespoň teoreticky – nijak zvýšené. Jelikož však banky většinou ve svých úrokových lístcích zveřejňují pouze minimální sazby "od“, mohou v každém konkrétním případě zvýšené riziko promítnout do vyšší sazby. Větší riziko u rekreačních nemovitostí v porovnání s nemovitostmi na bydlení plyne především z toho, že jejich ceny mohou v čase více kolísat. Také je třeba počítat s tím, že banka bude opatrnější při stanovení zástavní hodnoty takové nemovitosti, takže poskytnutý úvěr může být nižší než u rezidenční nemovitosti podobných parametrů.

Tyto standardní hypotéky jsou určené vždy pouze na nemovitosti k individuální rekreaci žadatele, nelze jimi financovat pořízení hotelů, penzionů a dalších objektů sloužících k podnikatelským účelům. Co je stavba pro individuální rekreaci a jaké parametry musí vykazovat, je uvedeno v prováděcích vyhláškách ke stavebnímu zákonu. Jde především o vyhlášku 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. V ní je uvedeno, co se považuje například za byt, rodinný dům, stavbu pro individuální rekreaci, stavbu ubytovacího zařízení a jaká kritéria musí splňovat. To je důležité i pro možnost využití stavebního spoření, kde musí jít vždy o nemovitost určenou na bydlení, takže k pořízení chaty či nemovitosti za účelem investice jej použít nelze.

Chata není chalupa

Většina bank poskytuje hypotéky na nemovitosti pro individuální rekreaci, mezi které zahrnuje rekreační chaty i chalupy. GE Money Bank ale například uvádí, že profinancuje rekreační chalupu nebo domek, avšak nikoliv chatu. V praxi banky a stavební spořitelny vycházejí při schvalování úvěrů z údajů v katastru nemovitostí, kde je uvedeno, k jakému účelu byla stavba zkolaudována.

Také na pořízení nemovitosti za účelem pronájmu lze použít hypoteční úvěr, ovšem ne všechny banky jej poskytnou. Jedná-li se o nemovitost na bydlení, opět se používají standardní hypoteční úvěry. Některé parametry však mohou být přísnější. Například Raiffeisenbank má stanoveno, že u tohoto účelu použití je sazba navýšena o 0,2 %. Ostatní banky konkrétní číslo neuvádějí, žadatel ovšem opět může očekávat vyšší úrokovou sazbu.

Hypotéky pro fyzické osoby na komerční nemovitosti

U některých bank mohou fyzické osoby získat hypoteční úvěr určený speciálně na financování nemovitostí, které nejsou využívané (pouze) k bydlení, ale jsou pořizovány buď za účelem investice, nebo jako prostory pro podnikání. Patří mezi ně následující hypotéky:

Hypotéka PROFIT od Raiffeisenbank

Tento hypoteční úvěr má klientovi sloužit jako investice do nemovitosti, kterou bude pronajímat. Po splacení úvěru by mu měl jako majiteli plynout z pronajaté nemovitosti stabilní příjem. Jednou z výhod tohoto úvěru je, že budoucí inkasované nájemné se žadateli připočítává k jeho ostatním příjmům předem již při schvalování hypotéky, což mu zvyšuje bonitu a šanci úvěr získat.

U financované nemovitosti musí převažující část její výměry tvořit komerčně využívané plochy. Může jít například o nebytové domy, nebytové jednotky, administrativní budovy, menší hotely, penziony, polyfunkční objekty.

Zatímco standardní hypotéka KLASIK od Raiffeisenbank je poskytována až do 120 procent zástavní hodnoty nemovitosti a s dobou splatnosti až 40 let, hypotékou na investice PROFIT lze financovat maximálně 70 procent zástavní hodnoty nemovitosti a splacena musí být do 20 let.

Hypotéka na investice od České spořitelny

Pořídit z ní lze nemovitosti, které neslouží k bydlení vůbec nebo pouze částečně. Může se tedy jednat o nemovitosti určené k podnikatelským účelům (například rodinný dům s kanceláří, drobné provozovny), pozemky pro další investice, činžovní domy, ubytovací zařízení. Klientovi slouží buď za účelem získání prostor pro podnikání nebo pronajímání. I zde je opět možné započítat budoucí příjmy z pronájmu pořizované nemovitosti a zvýšit tím bonitu žadatele.

Poskytuje se do 90 procent hodnoty zastavené nemovitosti, nejdelší doba splatnosti je 20 let. Zároveň je zde stanovena podmínka, že vlastní prostředky žadatele musí činit minimálně 15 procent z celkových nákladů investice.

Úvěr na nerezidenční nemovitosti od UniCredit Bank

UniCredit Bank také rozlišuje své účelové hypoteční úvěry podle toho, jaké nemovitosti jsou z nich pořizovány. Hypoteční úvěr rezidenční na financování bydlení poskytuje až do 100 procent hodnoty zastavené nemovitosti a se splatností až 40 let. Účelový úvěr nerezidenční, který je určen například také na nemovitosti k pronájmu, lze získat ve výši maximálně 80 procent zástavní hodnoty a nejdelší doba splatnosti je 30 let.

Americké hypotéky

Na pořízení nemovitosti sloužící k rekreaci nebo k pronájmu lze využít rovněž neúčelové americké hypotéky. U nich se žadatel nesetká s případnými problémy plynoucími právě z nevyhovujícího účelu použití. Musí u nich však vždy počítat s vyšší úrokovou sazbou, doba splatnosti bývá kratší, většinou maximálně 15 až 20 let. Bude zřejmě také potřebovat více vlastních prostředků, jelikož banky u těchto hypoték většinou financují pouze do výše 70 až 80 procent hodnoty nemovitosti v zástavě.

Dlouhá doba splatnosti umožňuje nižší splátky

Doba splácení hypotéky třicet nebo dokonce čtyřicet let se možná zdá být zbytečně dlouhá a drahá, jelikož s délkou doby splatnosti roste celková výše zaplacených úroků i poplatků. Její výhodou jsou ale nižší splátky, které méně zatěžují rozpočet dlužníka, nebo mu umožní získat při stejné výši příjmu vyšší úvěr. Z tohoto důvodu je někdy vhodné sjednat hypotéku s dlouhou dobou splatnosti s tím, že v případě potřeby ji lze v budoucnu zkrátit mimořádnou splátkou.