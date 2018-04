Chaos v rodinném hospodaření znamená ztráty

"Když si rodina předem řekne, co si chce koupit, třeba do dvou let nové auto, snáz se jí podaří peníze ušetřit," míní finanční poradkyně Jitka Šimánková ze společnosti Sophia Finance. Rodina by podle ní měla využívat všechny možnosti finančního trhu, třeba i výhodné půjčky.

Hned na začátku společného soužití je dobré se dohodnout na způsobu hospodaření s penězi. Problémy mohou nastat, když partneři byli ze svých rodin zvyklí s nimi zacházet jinak. "My jsme doma nemuseli šetřit, zatímco manželovi rodiče ano. Zpočátku jsem nemohla s malým příjmem vyjít, manžel to nemohl vůbec pochopit a neustále mi to vyčítal," vzpomíná Zdenka Slabá. Vydělávání ani utrácení peněz by nemělo být v rodinách tabu, a to ani před dětmi. Zvlášť ty větší by měly vědět, na co rodina šetří i za co utrácí. "Společné rozhodování o nákupu předmětů, které používá celá rodina, včetně vyslechnutí názoru větších dětí považuji za správné, jak z praktického hlediska, tak i pro utváření a harmonizaci vztahů v rodině," říká psycholožka Jitka Vysekalová ze společnosti TNS Factum.

Jeden společný účet

Společné hospodaření mívá podobu jednoho bankovního účtu, ze kterého se hradí rodinné výdaje. "Ministrem financí" je v takovém případě obvykle žena, protože se stará o nákupy a chod domácnosti. Avšak pokud ženy s penězi hospodaří prakticky výhradně, hrozí nebezpečí, že je manželé budou kritizovat. A to zejména tehdy, když mají utkvělou představu, že dva tisíce korun stačí na měsíční stravování pětičlenné rodiny a ještě zbude. "Pokud nemají muži ani rámcový přehled o finančních tocích domácnosti, bývá hospodaření zdrojem konfliktů," míní socioložka Marie Čermáková. Proto je lepší, když o větších výdajích rozhodují partneři společně. "Samozřejmě záleží na tom, o jakou věc jde - o značce a parametrech nového auta většinou rozhodují muži a žena má poradní hlas, u žehličky to může být naopak," vysvětluje Jitka Vysekalová.

Vést jeden společný účet je výhodné v rodinách, kde není dostatek peněz, protože hospodaření s ním je levnější a průhlednější. Nikdy by však nemělo sklouznout do přísné kontroly osobních výdajů a přidělování peněz na osobní spotřebu jen za zásluhy.

Obálková metoda - ano, či ne?

Zhruba patnáct procent lidí nechce o bankách, bankomatech ani účtech nic slyšet. Co vydělají, dají do obálky a z ní podle potřeby vybírají. "Samozřejmě i tento způsob vyžaduje úplně stejnou disciplínu jako jiné způsoby vlastního řízení rodinného rozpočtu," říká Miriam Hanáková. "Ani tato metoda neuchrání finanční prostředky před inflací a už vůbec není vhodná jako způsob šetření peněz na delší dobu. I laikům by dnes mělo být jasné, že dlouhodobé peníze do slamníku, punčochy a obálky nepatří," dodává.

Dva účty v rodině

Čím dál víc lidí hospodaří se dvěma účty. Partneři se dohodnou, které stálé platby budou ze svého účtu platit, a se zbytkem peněz hospodaří nezávisle. Podle odborníků volí tento model nejčastěji v rodinách, kde se kariéře věnují oba partneři. Zejména ženy takovou praxi vítají, protože se cítí méně finančně závislé na partnerovi, odborníci však upozorňují na to, že to může vést až k destabilizaci vztahu, protože si ženy uvědomí, že by svou finanční situaci zvládly i bez manžela. Podmínkou pro úspěšné fungování tohoto modelu je, aby oběma partnerům zůstávalo po zaplacení běžných výdajů stejně peněz a neměli pocit, že druhý má na své utrácení víc. Nevýhodou tohoto hospodaření je vedle vyšších bankovních poplatků menší kontrola nad rodinnými financemi, hodí se proto spíš tam, kde s penězi vycházejí bez problémů.

Každý svůj plus jeden společný účet

Dobře situované rodiny často používají tři běžné bankovní účty. Z jednoho společného platí vše, co souvisí s provozem domácnosti, a osobní účty používají jen pro své potřeby. Aby převážily výhody tří účtů nad jiným způsobem hospodaření, je třeba maximálně využít jejich výhod. To znamená minimalizovat hotovost, využívat platebních karet a inteligentních účtů či zvláštních spořicích účtů, které jsou lépe úročeny než běžné účty, a přitom je možné z nich průběžně vybírat. Výhodou takového modelu je zachování soukromí partnerů, záporem naopak vyšší náklady na vedení kont a menší kontrola nad hospodařením jednotlivých členů rodiny.

Kterou z uvedených metod sledování rodinného rozpočtu uplatňujete ve Vaší domácnosti? Napište ostatním čtenářům své zkušenosti s rodinnými rozpočty.