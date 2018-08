Kde sehnat peníze na opravu chaty a chalupy

Na rekonstrukci druhého bydlení je možné využít tři varianty úvěrů. Každá má svá pro a proti.

1. Půjčka na cokoliv

První a nejčastější variantou je klasická hotovostní půjčka (spotřebitelský neúčelový úvěr). Výhodou je poměrně snadná dostupnost. Stačí zajít do banky a požádat o půjčku, a pokud žadatel splní podmínky bonity (nebude mít například jiné nesplácené úvěry), banka půjčku poskytne. Otázkou je, jaká bude úroková sazba, doba splatnosti a tím i měsíční zatížení. Žadatelé by se měli připravit na to, že neúčelový spotřebitelský úvěr nebývá zrovna nejlevnější variantou a jeho, byť opodstatněné využití je vždy třeba pečlivě zvážit.

2. Účelová půjčka na bydlení

Další variantou je účelový spotřebitelský úvěr. Takové typy úvěrů nabízejí například ČSOB nebo UniCredit Bank. Výhoda oproti klasické neúčelové půjčce je v nižší úrokové sazbě a případně i v delší době splatnosti, takže se splátky dají rozložit na delší dobu a rodinný rozpočet nebude tolik zatížený. Naopak kromě doložení podkladů pro posouzení bonity bude potřeba doložit i podklady k účelu, tedy na co konkrétně byla půjčka použita. Pokud totiž žadatel neprokáže účelovost použití, banky mu zvednou úrokovou sazbu úvěru. V přípravě opravy rekreační nemovitosti tak budete muset doložit například faktury od řemeslníka nebo za nákup materiálu.

3. Úvěr ze stavebního spoření

Třetí variantou je úvěr ze stavebního spoření. Některé stavební spořitelny při splnění konkrétních podmínek poskytnou úvěr i na rekonstrukci rekreační nemovitosti. Úrokové sazby z úvěru ze stavebního spoření jsou v takovém případě nižší než ze spotřebitelských úvěrů a mají mít delší dobu splatnosti, což znamená menší měsíční zátěž. Jistou nevýhodou bude větší administrativa. Navíc ne všechny stavební spořitelny úvěry na rekonstrukci rekreační nemovitosti poskytují. Ty, které takové úvěry poskytují, například Modrá pyramida a Buřinka, mají jasné a poměrně přísné podmínky. Obecně lze říci, že rekreační objekt musí splňovat parametry bydlení. Jde tedy o část rekreačních nemovitostí, které jsou celoročně obyvatelné nebo jsou skutečně obývané a z nějakého důvodu není možné je do katastru nemovitostí zapsat jako klasický objekt bydlení, například jako rodinný dům.

Úspora času, či peněz?

Možnosti pro výběr vhodné varianty a tím i úspory v oblasti financování rekreačních nemovitostí na trhu tedy jsou. Má-li chatař či chalupář štěstí, že jeho rekreační objekt splňuje podmínky pro celoroční bydlení, může použít k financování rekonstrukce levnější a měsíčně méně zatěžující variantu úvěru ze stavebního spoření. Daní za to je o něco náročnější administrativa při žádosti o úvěr. Většina chatařů a chalupářů tak z celkem pochopitelných důvodů bude využívat spíše variantu některého spotřebitelského úvěru. Každý se tak bude muset rozhodnout, zda chce šetřit čas, nebo peníze.