Chata může vydělávat, stačí ji pronajmout

Stát se pronajímatelem je snadné. Možnosti jsou dvě - buď se zájemce dá na vlastní cestu a pronajme objekt třeba na inzerát, nebo se spojí se zprostředkovatelskou agenturou. V každém případě je třeba navštívit pojišťovnou a chatu či chalupu dobře pojistit. Nevýhodou postupu na vlastní pěst je nutnost starat se o příliv klientů, jednat s nimi, naopak výhodou vyšší příjem. Agentura za provizi nemovitost nabídne v katalogu či na internetu, uzavře se zájemci smlouvu, stará se o propagaci. Co za to? „Provize se pohybuje maximálně okolo třiceti procent,“ prozrazuje Marie Floriánová z agentury Chatos. Podle ní musí majitel vyplnit podrobný dotazník o chatě, umožnit agentuře, aby se na ni přijela podívat. Zprostředkovatelé případně zhotoví na místě také fotodokumentaci, domluví podmínky pronájmu a začnou objekt nabízet.

Dobrá smlouva je základ

Pokud se chce majitel pustit do pronájmu sám, měl by navštívit právníka a s jeho pomocí zformulovat nájemní smlouvu. V ní by měly být zakotveny povinnosti nájemce i pronajímatele, včetně nepříjemností, které mohou nastat, jako je například rozbité nádobí nebo spotřeba elektřiny na úrovni střední prosperující

O jaké lokality je největší zájem: Léto jižní Čechy Český ráj jižní Morava přehrady na Vltavě Slovensko Krkonoše Šumava Zima Krkonoše Jeseníky Vysoké a Nízké Tatry Beskydy Šumava Orlické hory

továrny. „Jednou jsem přijela na naši chatu, kterou jsem v létě pronajímala. Venku bylo třicet nad nulou a přímotopy v chatě byly zapnuté na plné pecky, protože nájemci v chatě sušili houby,“ vzpomíná Marie Floriánová. Doporučuje do smlouvy zahrnout důležité věci, jako je úhrada elektřiny, ale také zdánlivé detaily, například kdo uklízí objekt, jak to bude s ložním prádlem či platbou za spálené dřevo.

Cenu stanovuje majitel, pastouška se nezpeněží

Všechny agentury postupují při stanovení ceny pronájmu stejně: nechají její stanovení na majitelích. „Cenu určuje výhradně pronajímatel a my do ní nezasahujeme. Kontrolujeme ale, jestli vše, co vlastník nabízí, tam skutečně také je,“ potvrzuje David Hořava z internetového serveru Ubytování. Konkrétní cena pronájmu záleží na poloze a vybavení objektu. Ten, kdo má chatu v jižních Čechách, v Českém ráji či na Slapech, může směle nasadit víc. Cenu ovlivňuje kvalita vybavení, počet lůžek i atraktivita okolí. „Čtyřlůžková chata se standardním vybavením v Podkrkonoší může stát 800 až 900 korun na noc, objekt se stejným počtem lůžek s garáží, barevnou televizí a bazénem v Krkonoších o sto procent víc,“ míní Marek Meitner z agentury TourTrend.

Díky nadstandardnímu vybavení chaty, například zahradnímu posezení, pingpongovému stolu, bazénu nebo sauně, může majitel požadovat vyšší cenu. Zvlášť cizinci jsou nároční na vybavení a stav objektu, jeho majitel však může inkasovat až o sto procent víc, než když pronajímá tuzemským klientům.

Zájem o chatu i správnost stanovení ceny pronájmu prověří trh. Ten, kdo cenu nadsadí, uspěje třeba jen dvakrát za prázdniny, jiný vyprodá rychle celé dva měsíce. „Když je ale o chatu velký zájem, sami majitelům doporučíme zvýšení ceny," říká Marie Floriánová.

Liší se podmínky, za kterých agentury pronájem zprostředkují. „Základní podmínkou pro uzavření smlouvy mezi námi a majitelem je provozuschopnost objektu a jeho čistota. Nesmí v něm být žádný hmyz, myši, ale může být třeba bez elektřiny či tekoucí vody, což někteří zákazníci přímo vyhledávají,“ říká Marie Floriánová. Agentura Chata má tvrdší podmínky: „Objekt musí být vybaven tekoucí vodou, v 99 procentech je to teplá voda, musí mít sprchu nebo vanu, splachovací WC, vybavení musí být použitelné a splňující standard, který se od objektu očekává,“ říká Markéta Szabóová.

Koho nebaví uklízet, ať nepronajímá

Kdo se rozhodne pronajímat, musí počítat se ztrátou soukromí. Nájemci se mění po týdnu, každého je třeba přivítat, uklidit po něm, převléci peřiny. Nástupní den bývá obvykle sobota nebo neděle, předchozí nájemníci musí do určité hodiny objekt opustit, noví nastoupit v dohodnutém časovém intervalu. Při přebírání objektu je třeba zkontrolovat, zda je vše v pořádku; případné škody jsou hrazeny z předem vybrané kauce nebo na místě hotově.