Chcete být bohatí? Chopte se každé příležitosti a vše plánujte

Sázejte, zní jedna z možností, ale počítejte s tím, že šance získat několikamilionový jackpot je takřka nulová. Tvrdě pracujte, i to lze doporučit, ale po pravdě, tohle heslo není příliš populární. Mějte geniální nápad! Jenže to se lehce řekne. Pokud se vám ani jedno nelíbí, podívejte se, co radí americký internetový server CNN. Stát se podle něj milionářem prý není tak složité...

Proč někteří lidé zbohatnou snadněji než ostatní? Mají snad něco, co ostatním chybí? Štěstí, příznivý osud nebo výdrž neúnavně pracovat? Kathleen Gurneyová, autorka knihy Vaše peněžní osobnost: Co to je a jak z ní můžete těžit, uvádí: "Sledovali jsme charakteristiky chování lidí a zjistili, že existují typy, které jsou soustavně lepší ve vydělávání a hromadění jmění kdekoli na světě a v každé době." Co mají společného? Kromě hojnosti optimismu, smyslu pro důvěryhodnost a schopnosti získávat dobré známosti také následující:



* Pro milionáře je sklenice poloplná. Kde jiní tuší negativní situaci nebo nezdar, vidí oni příležitost. Pokud se dostanou do nesnází, pak místo toho, aby je přijímali jako neúspěch, hrnou se vpřed. "Když chybují, jsou k sobě nekritičtí. Nic je ve skutečnosti nezarazí," říká psycholog James Gottfurcht, vedoucí losangeleské skupiny Psychologie peněžních poradců.

Co pro vás znamená být bohatý?



Odpověděl nám Zdeněk Thoma, fotograf a cestovatel "Lépe a snadněji realizovat své sny a plány. Kdybych byl bohatý, asi by se tak moc nezměnilo. Jsem zvyklý cestovat jednoduše s batohem na zádech. Dva batohy si taky na záda nedám, stejně jako člověk nezbaští dva bifteky k obědu, i když na to má. Nocleh v Ritzu mne také neuchvacuje. Jen bych měl možnost udělat lépe několik hezkých, dobře vypravených knih o životě a kultuře mé oblíbené Asie. Ale protože nakladatelská činnost není příliš lukrativní, nejspíš bych své bohatství brzo prošustroval."

* Chopí se příležitosti. Každý člověk, který se stal milionářem, umí naslouchat, je-li někde nějaká příležitost. Průměrní lidé poslouchají, co je špatné a proč něco nebude fungovat.





* Jsou vždy připraveni k akci. Většina lidí je ochromena pomyšlením, že by měla nějakou akci podniknout. Milionářské myšlení je neslučitelné s nečinností. Zeptejte se milionáře, kdy je nejlepší začít s novým projektem, a on odpoví: právě teď.





* Mají hlavní plán. Nemusí mít promyšlenou každou podrobnost, ale mají představu o svých dalších krocích. To, co chtějí v životě dělat, si programují. Z průzkumu provedeného v ročníku 1953 na americké Univerzitě v Yale vyplynul zajímavý závěr. Tři procenta studentů sepsala při absolvování školy své finanční cíle do budoucnosti. Když se skupina sešla v roce 1973, tato tři procenta vlastnila majetek rovnající se jmění zbývajících 97 procent absolventů.





* Žijí s pocitem, že mají na peníze nárok. Cítí se oprávněni a hodni užívat své prostředky, nemají nikdy pocit, že by někomu ujídali z koláče.





* Znají vzestupy a pády investování. Ti, kteří začínají sami od nuly, jsou velmi střídmí, skromní a hodně šetří. Investují ročně 15 až 20 procent svých příjmů. Milionáři, kteří své bohatství zdědili, se obvykle nejvíc zaměřují na to, aby ho uchovali.





* Peníze vydělávají tím, co mají rádi. Předpokládejte, že jste učitel francouzštiny a jste jím rád. Máte-li milionářské myšlení, vytvoříte a budete prodávat vedle "prostého" vyučování i sérii audiovizuálních nahrávek.

* Mají mnoho podporovatelů. Milionáři se obklopují lidmi, kteří v ně věří a podporují jejich myšlenky.