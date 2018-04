Chcete byt v atraktivním místě? Tak plaťte!

, aktualizováno

Za peníze, za které můžete koupit dva starší byty v Plzni, pořídíte v Praze jeden a v Ústí nad Labem hned pět. Tak moc se liší jejich ceny. Praha si dlouhodobě drží první pozici co do přitažlivosti, a to zejména díky své poloze a pracovním příležitostem.