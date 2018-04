Chcete být vážení? Buďte lékařem

Pokud by jednotlivá povolání dostala za svou prestiž známky jako ve škole, pak by lidé v Česku dali jedničku lékařům, učitelům a vědcům. Mezi průměrné žáky by se řadili například ministři, novináři, účetní či truhláři. A komu hrozí propadnutí? Jednoznačně poslancům a uklízečkám.



Jsem lékař, kdo je víc - mohou si říkat chirurgové, anesteziologové, neurologové a další.

Veřejnost si jejich náročného povolání považuje snad nejvíce ze všech. Alespoň podle nedávné studie Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), která se zaměřila na prestiž bezmála třiceti profesí. Úctě lidí se těší kromě lékařů i vědci a ti, kteří se starají o vzdělání a částečně také o výchovu budoucí generace - vysokoškolští profesoři stejně jako učitelé na základních školách. "Docela se divím, že učitelé dopadli tak dobře. Někdy mám pocit, že nám lidé spíše nadávají," říká učitelka ostravské základní školy Markéta Štěpánková. "Naše práce je trochu nevděčná v tom, že její výsledky jsou vidět až za několik let," dodává.

P restiž má služba národu



Lidé na sebe v průzkumu prozradili, že nejvíce oceňují profese, které jsou vnímány spíše jako poslání než způsob obživy nebo které člověk může zastávat jen po dokončení náročného studia a při neustálém vzdělávání. V dalším pořadí pak oceňují specialisty a ty, kteří mají možnost se v práci projevit kreativně - patří sem programátoři, projektanti. Tyto profese více oceňují lidé mladší 20 let. "U nich hraje menší roli úroveň vzdělání a služba společnosti. Důležitější jsou pro ně idoly jako profesionální sportovec, počítačový programátor - vše, co je takzvaně in," tvrdí Jan Červenka z CVVM.



Ze zástupců státní moci dotazovaní nejlépe ohodnotili soudce - jako povolání vysoce odborné, ale i s morálními nároky a určitou mocí ve společnosti. V první desítce se ze zástupců státu umístili i starostové, jejichž práci mají většinou lidé přímo před očima. Naopak svou službou národu si nezískali prestiž policisté, vojáci z povolání ani poslanci.



P oslanců a uklízeček si nevážíme





Ze zástupců státu nejhůře dopadli právě poslanci, kteří se umístili v žebříčku prestižních povolání na předposlední příčce. Podle Jana Červenky to souvisí s hodnocením současné politické situace a s důvěrou ve vládu - obojí není nijak valné. Zejména mladší dotazovaní nejhůře hodnotili manuální pracovníky, jejichž povolání nevyžaduje velké vzdělání. Možná i proto dopadlo špatně povolání uklízečky. "Myslím, že nejspodnější příčku v prestiži mají uklízečky neprávem," brání se neslavnému umístění Milena Kluková, která chodí příležitostně uklízet do jednoho z pražských hypermarketů. "Lidé se neštítí udělat kolem sebe nehorázný binec a berou jako samozřejmost, že je hned čisto. S uklízečkami je to stejné jako s mámou, která se stará o domácnost - to taky nikdo neocení," říká. Dodává, že dá ruku do ohně za to, že za den udělá víc užitečné práce pro lidi než nějaký poslanec.1. lékař2. vědec3. učitel na vysoké škole4. učitel na základní škole5. programátor6. soudce7. projektant8. starosta9. manažer, sportovec12. novinář13. ministr14. účetní15. majitel malého obchodu16. truhlář17. opravář elektrospotřebičů18. bankovní úředník19. soustružník20. policista21. kněz22. voják z povolání23. sektretářka24. prodavač25. poslanec26. uklízečka