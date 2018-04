Chcete detailně poznat hypoteční trh? Máte šanci na odborné konferenci

Hypoteční trh v České i Slovenské republice za poslední léta výrazně vzrostl. Vysokým tempem roste také zadluženost obyvatelstva vzhledem k HDP. Přesto je tento poměr v České i Slovenské republice stále hluboko pod průměrem Evropské unie. Jak se budou hypoteční trhy v obou zemích vyvíjet dál? Daňová reforma ani vlna zdražování zatím žádný výraznější vliv na zájem o hypoteční úvěry neměly. Stejně jako americká hypoteční krize, která vypukla začátkem léta 2007 a díky níž utrpělo mnoho bankovních a finančních institucí značné ztráty, a to nejen ve Spojených státech, ale také v Evropě. Do České ani Slovenské republiky se problémy z trhu sub prime hypoték dosud nepřelily, neboť domácí banky do rizikových amerických dluhopisů neivestovaly. Ani nemovitostní trh ve střední Evropě zatím nepocítil dopady krize a ceny nemovitostí dále rostou.

Rok 2007 přinesl v prosinci pro hypoteční trh také Bílou knihu Evropské komise – Hypoteční úvěr v EU, která se věnuje čtyřem hlavním oblastem: ochraně spotřebitelů, právním otázkám poskytování hypotečních úvěrů, zajištění úvěrů a financování. Tento dokument má usnadnit přeshraniční prodej úvěrů a zvýšit konkurenci na trhu financování bydlení. Bankám ale pravidla moc "nevoní“.

V duchu aktuálního dění na hypotečních a nemovitostních trzích se ponese první den konference IIR Hypoteční trh ČR a SR, která se bude konat ve dnech 26. a 27. března v hotelu Crowne Plaza v Praze. Účastníci si také poslechnou, co hypoteční trhy obou zemí nabízejí zájemcům o financování bydlení, jak vypadá situace v západní Evropě a také jak ovlivní zavedení eura hypoteční trh podle rakouských zkušeností.

Program druhého dne se bude věnovat převážně formám distribuce. Bude se hodnotit efektivita a úspěšnost jednotlivých prodejních kanálů, ale také kvalita prodeje hypoték v bankách v letech 2006 a 2007. Zástupce nové internetové banky mBank vystoupí na téma alternativních prodejních kanálů a zhodnotí, na kolik jsou vhodné pro složitější úvěrové produkty. Konfence bude ukončena věčným tématem řízení rizik.