Chcete do ciziny? Zkuste stáž

Chcete se podívat do cizích zemí a získat nové zkušenosti? Zajistěte si stipendijní pobyt v zahraničí nebo stáž v evropské instituci. Zajímavou možností jsou například dobrovolné práce v mládežnických organizacích či pečovatelských ústavech.Omožnostech studia na zahraničních univerzitách se čeští studenti většinou dozvědí na svých fakultách. Již dnes jezdí mnozí do ciziny v rámci evropských vzdělávacích programů, jako je Sokrates Erasmus. Pokud se však chtějí ucházet o jiná stipendia, stáže či soutěže, musí se do jejich hledání zapojit sami.„Studentům chybějí informace o možnostech stáží u evropských institucí, o studijních programech na univerzitách, o dobrovolné činnosti v neziskových organizacích,“ říká Karel Karas z Eurodesk, evropské informační služby. Ta působí ve 27 zemích Evropy a nabízí celkový přehled možností pro studenty na stránkách www.eurodesk.cz.Vědí studenti, co chtějí?Podle Karla Karase hledají studenti především práci v zahraničí a pak stipendia: „Přejí si podívat se do ciziny a většinou nemají prostředky.“ I když se na portálu najdou výhodné nabídky, nejsou úplně zadarmo. Studenti si nemohou představovat, že jim stipendium spadne samo do klína. „U nás jsme se ještě pořádně nenaučili psát projekty. Třeba pro získání stipendia je běžným požadavkem sepsání studijního plánu a záměru,“ vysvětluje Karas.Stáže u evropských institucí jsou zajímavé hlavně pro ty, kteří chtějí nastartovat kariéru a touto cestou si vylepšit životopis. Podmínky se liší podle institucí a vzdělání zájemce. Někdy jsou hrazené jen náklady, jindy získávají účastníci i plat.Málo využívané jsou soutěže, kde studenti mohou získat finanční odměnu od 1000 do 3000 eur. Tedy pokud jejich projekt či příspěvek bude vybrán výběrovou komisí. Na stránkách Eurodesk lze najít příležitosti i s termíny, dokdy je nutné žádost podat.Dobrovolná práce je zatím českými studenty jako možnost vycestování podceňovaná. Dávají přednost spíše výdělečným brigádám. Přitom Evropská dobrovolná služba nabízí zajímavé podmínky. Dobrovolníci mají hrazenou dopravu, ubytování, pojištění a dostávají kapesné. Mohou se jimi stát všichni mladí od 18 do 25 let. Přitom si vyberou práci, která je zajímá. „Důležitá není ani tak znalost cizího jazyka jako motivace,“ říká Lucie Jarolímková, poradkyně z Eurodesk.Z jakých pracovních příležitosí si mohou studenti vybrat? „Teď například odjel jeden chlapec do Španělska. Bude pracovat v mládežnické organizaci, kde se postará o odpolední aktivity dětí," uvádí Jarolímková. Výjimkou nejsou brigády v lese, čištění potoka, asistování při archeologickém výzkumu nebo péče o staré a nemocné. Zábavu i zkušenost mohou mladí získat na druhém největším hudební festivalu v Evropě v dánském Roskilde. Stačí se stát dobrovolným pomocníkem organizátorů festivalu.Evropský portál pro mládež (europa. eu.int/youth) nabízí on-line informace z oblasti cestování, studia a kultury ve všech oficiálních jazycích Evropské unie. Portál vznikl z iniciativy Evropské komise, aby mladým lidem usnadnil přístup k údajům ze třiceti evropských zemí. Lze na něm najít odkazy na více než 10 tisíc internetových stránek.Důvodem vzniku portálu je nízká účast mladých na veřejném životě, která se podle zpráv EU projevuje na regionální, národní i celoevropské úrovni. Díky nabídce výše zmíněných evropských programů se studenti naučí nejen psát projekty, ale zlepší si i své jazykové schopnosti a poznají nové přátele.Foto popis| JAZYKY I ZKUŠENOSTI. Během studia v zemích Evropské unie získáte přátele z celého světa.