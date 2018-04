Chcete jen třicátníky? Diskriminujete

D iskriminace v inzerátech



Nedáváte příležitost lenochům! Těmito slovy odmítl úřad práce přijmout inzerát podnikatelky, kterým nabízela volná místa. Slibovala v něm totiž slušnou odměnu za tvrdou práci.



Stalo se v Anglii, ne v České republice. Úřad práce v Southamptonu odmítl přijmout inzerát podnikatelky Beryl Kingové. Hledala na "tvrdou práci za slušnou odměnu" dělníky do skladu. Úředníci zdůvodnili své rozhodnutí tím, že text je diskriminující vůči lidem, kteří takovou práci dělat nechtějí.

"Nechtěla jsem věřit svým uším. Copak celý svět zešílel?!" svěřila se podnikatelka listu Daily Mirror. Podle právničky Ivy Čacké-Pavlíkové z Prahy požadavek tvrdé práce za slušnou odměnu diskriminační není.



H ledejte ředitele i ředitelku



"Zaměstnavatelé by měli při zadávání inzerátu dbát zásad rovného zacházení," říká právnička Pavlíková. Zásady uvádí § 1 zákoníku práce. Diskriminace je, když jste třeba odmítnuti kvůli věku, pohlaví, rasovému či etnickému původu, národnosti, zdravotnímu stavu, jazyku a podobně. V praxi je to například často opomíjená drobnost, kdy firma hledá pouze ředitele (a ne také ředitelku) nebo jen prodavačku (a už ne prodavače). "Z důvodu rovnosti pohlaví se nesmí rozdělovat, na jaké posty zaměstnavatel hledá muže či ženy," říká Iva Čacká-Pavlíková.

Upřednostnění jedné skupiny na úkor druhé bývá v inzerátech často skryto. Zaměstnavatel hledající časově flexibilního zaměstnance nepřímo diskriminuje lidi s povinnostmi k rodině. Firmy obvykle nenabízejí práci třeba přímo třicetiletým, ale práci v mladém kolektivu. Nebo v údajích o sobě uvedou, že průměrný věk zaměstnanců je třicet let. Podle právníka Oldřicha Choděry jde pak o informace o firmě, které diskriminační nejsou.



C htějí jen hezké sekretářky



Někdy však může být zdánlivě diskriminující inzerát po právní stránce naprosto v pořádku. Hledáli bezpečnostní agentura lidi bez vážných zdravotních problémů, je to rozhodující požadavek pro výkon velmi náročné práce. Stejně když se od asistentky či asistenta generálního ředitele očekává příjemný vzhled a vystupování. I tento požadavek vyplývá z povahy jejich práce.

Bojujeme proti diskriminaci v inzerátech? Vzhledem k jejich četnému výskytu ani ne. "Za letošní čtvrtletí si v celé republice stěžovala na diskriminaci v nabídkách práce, tedy i v inzerci, jedna žena. A to kvůli diskriminaci pohlaví," říká Kateřina Beránková, mluvčí ministerstva práce.