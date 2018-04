Chcete k nám? Tak zaplaťte!

Investiční společnost České spořitelny (ISČS) před lety jako první přišla s razantním snížením poplatků za investování do podílových fondů. Od tohoto kroku si slibovala zvýšený zájem investorů o vstup do podílových fondů. V kombinaci se snižováním úrokových sazeb se její záměr skutečně vyplnil, o čemž svědčí čisté týdenní prodeje, které u Sporoinvestu pravidelně překračovaly hodnotu 200 milionů korun. Jako rána pod pás se tak nyní jeví opětovné zavedení vstupního poplatku ve výši 0,3%. Jako by si ISČS řekla: „Chcete být podílníky největšího českého podílového fondu? Tak zaplaťte!“

Tato strategie by se ISČS mohla vymstít. Místo vysněných 330 milionů korun, které by při současném tempu růstu vlastního jmění ISČS ročně získala, by mohla získat daleko méně. Významným zdrojem investic jsou nyní lidé, kteří do fondů převádějí finanční prostředky z vkladních knížek. Tento zdroj se příští rokem výrazně sníží. Fond svou výkonností nepřevyšuje ostatní fondy peněžního trhu a nyní ani vstupní poplatek nebude znamenat pro Sporoinvest konkurenční výhodu. Bude tedy zajímavé sledovat, jestli největší konkurent – IKS Peněžní trh – nakonec v čistých prodejích Sporoinvest nepředstihne.

KCP prohrála: Pias se může sloučit s ČSOB

Vrchní soud v Praze zrušil zákaz Komise pro cenné papíry (KCP) k převodu akcií První investiční společnosti na ČSOB. Zároveň soud KCP v rozsudku nařídil, aby v novém rozhodnutí respektovala závazný právní názor Vrchního soudu a převod akcií schválila. Akcie hodlá ČSOB převést na svou 100%-ní dceřinnou společnost Auxilium, která již z dřívější doby vlastní minoritní balík akcií První investiční. Poté by měl být dokončen integrační proces s OB Investem.

Proces integrace již byl započat. Například pro domácí dluhopisy využívá První investiční doporučení ČSOB, domácí akcie jsou manažovány na základě spolupráce s Patrií. Z důvodu integrace odcházejí k 15. 11. 2002 z První investiční manažeři Tomáš Kyncl, Petr Holeček, Petr Dittrich a Libor Juška. Fondy s převahou akcií bude nadále řídit Pavel Fuchs, fondy s převahou dluhopisů a nástrojů peněžního trhu Jiří Hrabal.

Definitivní sloučení fondů Živnobanky

22. srpna povolila Komise pro cenné papíry sloučení fondu Živnobanka-Interkonto a Živnobanka-Obligační fond. Od této doby běžela tříměsíční lhůta pro ukončení činnosti fondu Interkonto. 14. listopadu byly ukončeny veškeré prodeje a odkupy podílových listů tohoto fondu. Nyní je již obchodování ukončeno z důvodu technického zajištění sloučení fondů. Stávající podílníci zanikajícího fondu Interkonto se tak od příštího týdne stávají podílníky přejímajícího Obligačního fondu.

Nové fondy na trhu

Na český trh podílových fondů vstupuje šest produktů rakouské investiční společnosti 3Banken-Generali: fond dluhopisový, dva smíšené, dva akciové a jeden fond fondů. 3Banken-Generali je teprve třetí zahraniční společností, která od Komise pro cenné papíry obdržela oprávnění nabízet fond fondů v České republice.

Větší společnosti nabízejí daleko širší paletu fondů. Čím může konkurovat 3Banken-Generali? Nabízí službu e-banking. S její pomocí může klient zadávat pokyny ke koupi či prodeji cenných papírů nebo jen sledovat stav svého účtu. Aktivní přístup k obchodování prostřednictvím e-bankingu však může získat pouze investor, který předtím prokázal dostatečné znalosti a zkušenosti v oblasti cenných papírů. Do fondů lze vstoupit úvodní investicí pohybující se v řádech desítek tisíc korun. Následné investice mohou dosahovat pouze řádově tisícových hodnot. Oproti jiným zahraničním společnostem se jedná o nepříliš výhodnou nabídku. Největší konkurenti nastavili minimální počáteční investici velmi nízko: ING 3.000 Kč a ČSOB (fondy mateřské KBC) 5.000 Kč.

Obchodování podle UNISu

Díky starým známým se čisté týdenní prodeje přehouply opět přes půl miliardy korun (651 mil. Kč). S vysokými odkupy se stále potýká 1. IN – Restituční fond. Hlavní příčinou je jeho relativně nedávné otevření. Tyto „porodní bolesti“ už patrně překonal 1. IN – PIF. Odkupy podílových listů výrazně poklesly a nyní čisté týdenní prodeje nedosahují ani -10 mil. Kč.

Obchodování ve všech kategoriích fondů, snad jen s výjimkou fondů fondů, probíhal v uplynulém týdnu bez větších výkyvů. Jiná situace by mohla nastat v příštím týdnu u fondů IKS Plus bondový a ISČS Trendbond. V pátek totiž slovenská centrální banka snížila razantně klíčové úrokové sazby o 1,5 procentního bodu. I přes malou část portfolia, kterou mají tyto dva fondy alokovaly na Slovensku, by se snížení sazeb mělo pozitivně projevit na jejich výkonnosti.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší název fondu výsledek název fondu výsledek Čisté prodeje ČSOB Výnosový 368 mil. 1,IN Restituční - 289 mil. ISČS Sporoinvest 237 mil . IKS Dividendový - 15 mil. ISČS Sporobond 131 mil. IKS Fond fondů - 7 mil. Akciové fondy ISČS Sporotrend 1,94% 1. IN Akciový - 4,08% ČPI Nové ekonomiky 1,42% Akro Eurotech - 3,06% ČSOB Evropský akciový 0,70% IKS Světových indexů - 2,10% Dluhopisové fondy 1.IN Dluhopisový 0,42% ISČS Trendbond - 0,23% ISČS Bondinvest 0,32% ČPI Státních dluhopisů - 0,03% IKS Dluhopisový 0,18% ČSOB Nadační 0,0% Fondy peněžního trhu J&T Perspektiva – P 0,40% Akro Obligace - 0,03% 1.IN Peněžního trhu 0,35% ČSOB Český peněžní trh 0,0% Živnobanka Sporokonto 0,10% ISČS Sporoinvest 0,03% Fondy fondů 1. IN Fond fondů - 3,05% IKS Fond fondů - 4,54% ISČS Globaltrend - 4,70% Smíšené fondy IKS Balancovaný 1,16% ČPI Universální - 0,68% ČPI Moravskoslezský 0,67% 1.IN Středoevropský - 0,64% ČPI Český 0,56% investAGe AG7 - 0,63%

Zdroj:UNIS ČR