Chcete-li darovat peníze, zabalte je originálně

Vánoční hvězda, které zaujme

Malou vánoční hvězdu v květináči pořídíte kolem sta korun. Pokud by se vám to jako dárek zdálo málo, můžete mezi její rudé květy dát pár bankovek. Jednoduchého motýlka složíte z platidla tak, že bankovku lehce přehnete napůl a horní rohy ohnete ke středu (viz. obrázek). Bankovku tím vůbec nepoškodíte, jen vylepšíte vánoční hvězdu.



Jestliže ten, komu chcete darovat peníze, nemá rád květiny v květináči, můžete prostě bankovky prostrkat mašlemi připraveného dárku. Peníze jen smotáte do ruličky a prostrčíte zavázanou stuhou. Zvolíte-li pro zkrášlení mašle bankovky s vyšší nominální hodnotou, ne každého pak bude zajímat, co je uvnitř krabičky. Každopádně se tímto způsobem vyhnete nehezkému předávání peněz v obálce. Takto zabalené peníze se lépe dávají i přijímají.

návody na složení origamI z peněz Z bankovky můžete složit motýla, košili nebo třeba vánoční stromeček.

Origami z peněz - jen pro opravdu šikovné

Z bankovky můžete vytvořit i například motýla, květinu, nebo dokonce šaty. Pokud zvolíte tuto možnost zabalení peněz, tak si připravte značnou dávku trpělivosti. Složená zvířátka či krabičky sice vypadají nádherně, ale opravdu to není jednoduché. Jak se vytvářejí origami z peněz, se podívejte zde.

Hodnotný vánoční řetěz

Když už jste s nápady opravdu v koncích, můžete vytvořit řetěz plný bankovek. Stačí, když peníze prostrčíte otvorem v řetězu nebo je přivážete provázkem k sobě. Tento vánoční řetěz můžete dát na dárek nebo s ním ozdobit stromeček. Jen pak dávejte pozor na prskavky, mohly by drahý řetěz spálit a to by vás mohlo vyjít draho.