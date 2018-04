Chcete-li pomoct s daňovým přiznáním od účetní, připravte si 500 korun

Každý, za koho nepodává daňové přiznání zaměstnavatel nebo si nenajal daňového poradce, má posledních pár dnů na zaplacení daní z příjmů. Pokud nevyužijete daňového poradce, musíte mít vše zaplacené a vyřízené do 31. března (viz předchozí článek o platbách na poslední chvíli)

S jednoduchými dotazy nejspíš poradí úřednice na finančním úřadě, ale její povinnost to není. Složitější případy vyřeší účetní nebo daňový poradce. Těm je však třeba za jejich služby zaplatit a hlavně, jak se blíží termín daňového přiznání, přibývá jim práce a možná jich budete muset obvolat několik, než uspějete. Minulý týden se nám povedlo sehnat daňového odborníka až na třetí pokus.

Jestli jste tak zavaleni prací, že všechno do konce března nestihnete, chtějte daňového poradce. S ním si můžete termín odevzdání přiznání posunout až na konec června. Finančnímu úřadu to však musíte do konce března oznámit.

Kdo nemá "svého" osvědčeného odborníka, najde kontakty ve Svazu nebo v Komoře certifikovaných účetních či v Komoře daňových poradců.