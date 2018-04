Chcete-li v rodině jen jeden účet, žádejte všichni práva majitele

Účty pro víc než jediného majitele, třeba manželský pár, lze zřídit pouze v Citibank, mBank a také UniCredit Bank. V ostatních bankách funguje jiný scénář.

Vždy je jeden majitel účtu, ostatní osoby jen zmocňuje v určitém rozsahu disponovat se svým majetkem. Z právního hlediska jsou totiž peníze na účtu majitele jeho vlastnictvím. Nezáleží na tom, zda na účet chodí příjmy dva, či jen jeden.

Spolumajitelé mají stejná práva k účtu. Bez vzájemné dohody si je nemohou omezit ani zrušit. Majitel nebo spolumajitel účtu smí například uzavírat dodatky smlouvy o běžném účtu, uzavírat smlouvy k dalším produktům, zmocnit k disponování další osoby, zadávat vinkulaci, převádět účet do jiného obchodního místa, zrušit účet apod.

Je-li zřízen účet pro více osob, má každá z nich postavení majitele účtu. Spolumajitelé nakládají s účtem společně, pokud se ve smlouvě o běžném účtu s bankou nedohodnou, že s účtem nakládá jeden z nich.

smlouva o běžném účtu Ustanovení o Smlouvě o běžném účtu obsahuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Existují ale většinou účty, kde máte práva přesně rozdělená. Majitel může s účtem podniknout cokoli. Vybírá si zároveň osoby, kterým dá právo disponovat s vkladem na účtu.

Zmocněné osobě neboli disponentovi je umožněna pouze manipulace (výběry, vklady hotovosti na účet, zřídit a měnit trvalé příkazy aj.) s penězi na účtu, a to v takovém rozsahu, který mu určí majitel účtu. Majitel účtu například stanoví, zda disponent může mít a používat platební kartu k účtu. Majitel účtu je oprávněn kartu kdykoliv zrušit a zablokovat, ačkoliv ji v ruce nemá.

U již otevřeného účtu majitele nezměníte

Jestliže u banky účet máte, ze zmocněnce spolumajitele tak snadno neuděláte. Banky se tomu totiž spíše brání a raději dávají přednost zrušení původního účtu a zřízení nového.

Zpravidla majitele účtu mění pouze v případě jeho úmrtí. Novým majitelem konta se pak stává dědic. Vše ovšem banka převádí až na základě předloženého plnomocného soudního rozhodnutí. Přesto vám nejspíš i v tomto případě doporučí účet uzavřít a zřídit nový.

společný účet versus "obyčejný" účet Společný účet je takový účet, u kterého je více majitelů se stejnými právy. Běžně však banky zřizují účty, kde je jediný majitel, druhá a další osoba jsou pouze disponenty.

O omezení práv nakládání s účtem banka informovat nemusí, majitel ano

Majitelé společných účtů mohou libovolně nakládat s jejich zůstatkem. Mají právo tedy jakkoliv udělovat, rušit či omezovat dispoziční práva účtu zmocněným osobám.

Je pak jen na majiteli nebo majitelích konta, zda o případných změnách disponující osoby informují či nikoliv. "Banka klienta neinformuje, protože jde pouze o disponenta a nikoliv o majitele účtu," upřesňuje Irena Zatloukalová, tisková mluvčí ČSOB. S případnými spory se musí dotčené osoby obrátit na soud, nikoliv na banku.

"Povinnost informovat o zrušení práva dispozice k účtu majitelem či bankou v zákoně stanovena není. Je však možné toto dát do smlouvy. Jde-li o zmocnění na základě plné moci, pak v případě jejího vypovězení má zmocnitel, tedy majitel účtu, povinnost oznámit tuto skutečnost zmocněnci," doplnila Eva Strnadová, právnička Sdružení obrany spotřebitelů.

majitel účtu má širší oprávnění než disponent Majitel/spolumajitel účtu: může nakládat se smlouvou, např. uzavírat dodatky, uzavírat smlouvy k dalším produktům, zmocnit k disponování s penězi další osoby, zrušit účet, zadávat a rušit vinkulaci vkladu, převádět účet do jiného obchodního místa, Zmocněná osoba (disponent): může pouze snižovat stanovený limit čerpání pro svou osobu, či své vlastní dispoziční právo zcela zrušit, bez vědomí majitele může blokovat a zrušit platební karty či elektronický klíč, podle přidělených práv smí vybírat hotovost, vkládat hotovost a převádět peníze prostřednictvím platebního příkazu.

Dispoziční práva k účtu nezanikají ani po smrti majitele

Smrtí majitele účtu smlouva o běžném účtu automaticky nezaniká. To se však netýká plných mocí udělených v podpisových vzorech do 31. 12. 2004 ( 1. 1. 2005 bylo novelizováno ustanovení Obchodního zákoníku). Banka pokračuje v přijímání peněz na účet a ve výplatách a platbách z účtu na základě příkazů, které jí dal majitel účtu a osoby jím zmocněné.

"Jestliže zemře spolumajitel, druhému nic neblokujeme a teoreticky by mohl volně nakládat s polovinou zůstatku. Pak by se to napravovalo až v průběhu dědického řízení, tj., pokud by například vybral více než polovinu," říká tiskový mluvčí Citibank Pavel Vlček.

V UniCredit Bank vám ale dispoziční práva k účtu po smrti jeho majitele zruší. "Lidem, které mají ke společnému účtu pouze dispoziční právo, je zrušeno po úmrtí majitele a zůstatek účtu se stává předmětem dědického řízení. V něm je stanoven podíl zemřelého na zůstatku účtu a určen právoplatný dědic tohoto podílu," vysvětluje tiskový mluvčí banky Tomáš Pavlík.