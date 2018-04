Chcete-li výhodně prodat byt, vyzdvihněte jeho kvality

Ekonomická krize působí negativně na dynamiku realitního trhu. Doba sjednání pronájmu nebo prodeje nemovitosti se protahuje. A není divu, že takové čekání majitelům nemovitostí brnká na nervy. Za současné situace na trhu je potřeba počítat s tím, že i kvalitní nemovitost na dobrém místě může hledat svého kupce i několik měsíců. Nejčastějším důvodem je slabá poptávka po vlastnickém bydlení.

Ne vždycky je však dobré vymlouvat se na slabou poptávku. Konkurence na straně nabídky je nyní silnější než kdy předtím a zájemci si mohou opravdu vybírat. Proto by měl majitel před zveřejněním nabídky nejen zauvažovat nad cenou nemovitosti, ale také popřemýšlet, čím je právě jeho byt či dům výjimečný, a tyto vlastnosti by se měl "pokusit prodat". A to ať už využijete služeb realitní kanceláře nebo ne.

Pokud plánujete využít služeb realitní kanceláře, nenechávejte vše pouze na realitním makléři. Právě nad popisem prodávaného bytu byste měli mít dohled. Avšak zkušený realitní makléř dokáže do prezentace promítnout své zkušenosti a lépe odhadne, co by mohlo tzv. "zabrat".

Jaké přednosti stojí za to vypíchnout?

V případě jakékoli nemovitosti stojí za to zdůraznit dostupnost MHD, vzdálenost do centra (lesa, parku), dostupnost a rozsah služeb v dané lokalitě. Mezi užitné vlastnosti bytu, které určitě stojí za to zmínit, patří umístění bytu a jeho dispozice. Byty v přízemí mohou být vhodné pro pohybově postižené nebo pro lidi s malými dětmi, kteří se nechtějí tahat s kočárkem, podkroví může mít zase své kouzlo.

Lidé ocení další příslušenství k bytu navíc (sklep, půdu, balkón, lodžii atp.). Pochlubte se, že z bytu je pěkný výhled na některou z místních dominant (Pražský hrad, Špilberk, Ještěd, soutok Labe s Vltavou nebo jinou zajímavost). Těžko najdete člověka, který neocení nízkou kriminalitu v daném místě, dobré sousedské vztahy. V inzerátu stojí za to zmínit zabezpečovací prvky nemovitosti. Každý potencionální kupující by měl přemýšlet, kolik jej bude stát provoz bytu. Energetická náročnost bydlení a způsob vytápění stojí určitě také za zmínku.

Důležité je nafocení nemovitosti

Někdy můžete mít pocit, že nabízíte klenot, konkurence vám nesahá ani po paty, a přesto se k vám zájemci nehrnou. Čím to? Poměr užitných vlastností a ceny je pouze jedním z parametrů, který ovlivňuje rozhodování potencionálních zájemců. Nemovitost je zboží jako každé jiné, a tak lidé kromě ceny a užitných vlastností vybírají také očima. A někdy může dobrá obrazová prezentace udělat zázraky.

Pro nasnímání nemovitosti je klíčové vystihnout vhodné počasí a denní dobu. Z přiložených fotografií musí vyzařovat optimismus a pohoda. Určitě se vyhněte fotografování v noci nebo za ponurého podzimního počasí. Myslete na to dopředu a fotografie si pořiďte předem. Pokud budete prodávat nemovitost prostřednictvím realitní kanceláře, makléř bude mít příležitostí na vhodné fotografické podmínky ještě méně.

Přidejte něco navíc

Některé realitní kanceláře začaly před časem nabízet službu virtuální prohlídky nabízené nemovitosti, nebo mají na svých stránkách umístěný videozáznam. Opět se jedná o službu, která může prodeji výrazně pomoci. Samozřejmě záleží na samotném zpracování, nicméně i zde mohou prodávající čerpat inspiraci.

