Chcete-li změnit pracovní obor, stihněte to do čtyřicítky

Ideální věk pro změnu pracovního oboru je 30 až 39 let. Starší lidé musí počítat s tím, že hledání práce v nové branži pro ně bude náročnější. Jen devatenáct procent českých zaměstnavatelů totiž považuje za rozumné měnit obor po čtyřicítce. Po padesátce to doporučují už jen tři procenta z nich. Vyplynulo to ze studie společnosti DMC management consulting, která působí v oblasti řízení lidských zdrojů.

"Důvodem je samozřejmě to, že v České republice není příliš obvyklé měnit od základů svůj život v pětapadesáti letech. Takový je i názor společnosti,“ říká Jitka Tejnorová, partnerka firmy DMC management consulting. "Západní státy k tomu přistupují jinak, pozitivněji. Neváhají investovat do zaměstnanců, kteří projeví vlohy a nadšení pro práci v jiném oboru než v tom, v němž působili třeba třicet let," doplňuje.

Český problém spočívá v tom, že zaměstnanci většinou nejsou ochotní do získání dobré práce investovat – například se přestěhovat do jiného města nebo dojíždět. Zaměstnavatelé zase mají pocit, že práce, s níž lidé nemají velké zkušenosti, nebude kvalitní. Nejhůře hledají uplatnění v nové branži lidé na vysokých postech, například manažeři.

Opatřete si doporučení

Šanci sehnat práci v úplně jiném oboru může výrazně zvýšit to, že zaměstnavatel uchazeče o místo zná a ví, jak pracuje. Doporučení a zájem o práci přesvědčí 65 procent šéfů.

"Do nové práce v oblasti kultury mě doporučila kamarádka. Prošel jsem sice výběrovým řízením, její hlas však určitě pomohl. Byl jsem novinář, ale vážná hudba, která mě teď živí, mě zajímala už dlouho. Změny nelituji," říká pětačtyřicetiletý Zbyněk Holub z Prahy.

Řešením může být firemní rotace

Hledat práci v jiném oboru je možné i u původního zaměstnavatele. Personalisté to dokonce doporučují. "U fyzicky náročných profesí mají starší zaměstnanci nižší výkonnost. Aby firma nemusela takové lidi propouštět, přesune je obvykle na jinou práci. Z našeho průzkumu vyplývá, že všichni pracovníci takový přesun zvládli bez větších problémů, a to i v případě, že zcela změnili obor," dodává Jitka Tejnorová. Přesuny na pracovištích využívá 88 procent českých firem.