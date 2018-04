Chcete maximální zisk? Výnosy jsou nejisté

Chceme nadprůměrný zisk

Víme, že investování je spojeno s rizikem, ale zároveň chceme daleko vyšší výnosy, než jaké nám mohou nabídnout termínované vklady nebo „jisté“ investice v podobě fondů peněžního trhu. Toužíme po tom, aby se naše peníze rozmnožovaly a dáme jim na to trochu delší čas – alespoň 3 nebo 5 let a déle.

Máme trpělivost a počkáme si na zajímavé zisky. Víme, že to nemusí být hned, že to nebude za rok nebo za dva. Víme, že za rok může mít naše investice nižší hodnotu, než kolik jsme investovali, ale přesto nás láká dát svým penězům šanci.

V tom případě by pro nás mohl být zajímavý třeba takovýto fond:

Graf:

Výnos smíšeného portfolia, které obsahuje 70 % dluhopisů a 30 % akcií v horizontu (necelých) 7 let.



(Zdroj: www.iscs.cz)

Výnosy jsou dost nejisté. V tomto případě se dosáhlo zajímavého zisku +32 % za (necelých) 7 let. Jsou však období, kdy se nedařilo. Např. v prvních dvou letech se hodnota investice téměř neměnila, resp. chvíli klesala a chvíli rostla. Kdybychom potřebovali peníze vybrat po dvou letech, neměli bychom žádný výnos, pokud bychom měli štěstí. Když bychom trefili „špatný okamžik“, mohli bychom celé investování uzavřít se ztrátou.

Graf:

Výnos smíšeného fondu, který obsahuje 70 % dluhopisů a 30 % akcií v horizontu (necelých) 6 let.



(Zdroj: www.iscs.cz)

Hůře se vyvíjela investice dle druhého grafu. Zde jsme cca po 6 letech vydělali asi 5 %. Během této doby jsme se museli smířit s dočasnou ztrátou skoro 20 %. Když bychom měli více štěstí a nakoupili fond v místě jeho minima (cca v červnu 2002), byla by situace růžovější. Ale toto vše jsou jenom „kdyby“. Tehdy to nikdo nemohl vědět, že fond je právě na dně a bude růst. Stejně tak nemohl nikdo v květnu 2000 vědět, že fond má před sebou dlouhý pokles své hodnoty.

Prostě a zkrátka: Výnosy jsou nejisté a kolísavé, ale mohou být za jímavé.

Chceme maximální zisk

Chceme, aby se naše investice co nejvíce zhodnocovaly a chceme jim na to poskytnout dostatek času. Uvědomujeme si, že není možné dosáhnout vysokého bohatství investicemi, které kopírují inflaci nebo ji jen mírně překonávají. Chceme dát našim penězům šanci, aby přinášely další peníze. Chceme se podílet na podnikání velkých firem celého světa a chceme se podílet na jejich ziscích.

Jsme ochotni nést riziko poklesu investice a máme dost trpělivosti nechat investicím čas napravit případné poklesy. Můžeme investovaným penězům ponechat 5, 10 nebo i více let. Lákají nás výnosy kolem 10 % (v průměru). S tím, že nejsou vyloučené ani

výnosy přes 30 % v jednom roce.

Výnosy akcií vypadaly takto:

Graf:

Reálná hodnota jednoho investovaného dolaru v roce 1921 do amerických akcií.



(Zdroj: www.globalfindata.com)

Investice do akcií splňuje vlastnosti, které jsme si představili na začátku kapitoly. Díky této investici je možné dosáhnout výrazného výnosu. Za posledních 83 let akcie reálně zhodnotily počáteční investici 420krát. Za jeden investovaný dolar bychom si mohli koupit 420krát více než před 83 lety. Takto dlouhá investice nás nezajímá, protože tento čas je pro nás „od kolébky až po hrob“.

Graf:

Reálná hodnota jednoho investovaného dolaru v roce 1984 do amerických

akcií. (O kolik stoupla kupní síla investovaného dolaru.)



(Zdroj: www.globalfindata.com)

Graf:

Výnos akciového fondu za 6 let (Globalstock).



(Zdroj: www.iscs.cz)

Nicméně se dá z tohoto spočítat, že takto investované prostředky přinášely v průměru 7,5 % ročního výnosu nad inflaci. V této době je zahrnuta Velká hospodářská krize, druhá světová válka i splasknutí internetové bubliny. Přesto akcie umí přinášet takto vysoké výnosy.

I v posledních 20 letech se akciím dařilo velmi dobře. Za jeden investovaný dolar před 20 lety bychom si mohli koupit 6,27krát více než před 20 lety. To představuje průměrný výnos 9,6 % nad inflaci. Jenže pořád mluvíme o „průměrném výnosu“ a o dlouhodobých horizontech přesahujících 20 let. Jak může akciová investice dopadnout v krátkém časovém období? Jak může vypadat třeba v horizontu 5 let?

Kdo investoval před 6 lety do fondu, který investuje do světových akcií, zaznamenává k dnešnímu dni přibližně 50% ztrátu. Měl tu smůlu, že investoval přesně v době, kdy světové trhy byly na maximu a od té doby výrazně poklesly. K tomu všemu se ještě přidala posilující koruna a oslabující dolar a dílo zkázy je dokonané. Tento příklad ukazuje, co také mohou přinést investice do akcií.

