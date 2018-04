Chcete mít směnárnu: co to obnáší?

V případě zahájení provozu pak lze doporučit neopominout plnění dalších zákonů, zejména zákona č. 61/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů, čímž se míní zákon, který veřejnost zná pod názvem "zákon proti praní špinavých peněz". Zde je celá řada ustanovení vztahující se k různým finančním institucím a od roku 2001 se do této skupiny nově zařadila i veškerá směnárenská činnost. Příslušné orgány neplnění ustanovení tohoto zákona průběžně kontrolují a reálná hrozba mj. astronomických pokut si získala respekt i renomovaných bank, natož směnáren. Všechny osoby pracující na pokladně každé směnárny musí navíc absolvovat školeni ČNB k rozpoznání padělaných bankovek.



Vycházíme-li z předpokladu, že je záměrem zřízení klasické turistické směnárny, kterých je nepochybně nejvíce, postačí požádat o vydání koncesní listiny a devizové licence ČNB opravňující k nákupu valut. Dále se musí doložit bezúhonnost, bezdlužnost a způsobilost v podobě praxe nebo vzdělání. ČNB také schvaluje provozovnu směnárny, k čemuž provede místní šetření, kdy je kromě vhodnosti umístění provozovny kontrolováno povinné vybavení směnárny.



Jen menší počet směnáren může vykoupené valuty zákazníkům prodávat. K povolení této činnosti musí směnárna po roce provozu požádat ČNB o vydání devizové licence k prodeji valut. ČNB pak zkoumá zejména dosažený obrat za posledních 12 měsíců, který by měl přesáhnout 10 mil. Kč, a za předpokladu, že kontrola neshledá závady v evidenci či v ostatních povinnostech směnárny, udělí ČNB příslušnou devizovou licenci.



Poslední oblastí směnárenské činnosti je realizace směny bezhotovostně, tedy mezi bankovními účty. K této činnosti lze také poskytovat peněžní služby, např. platby do zahraničí, inkasa plateb ze zahraničí atd. Zde směnárna těmito službami vytváří jakousi nadstavbu klientům ke službám, na které jsou zvyklí v bankách, a praxe ukazuje, že až na výjimky je tato činnost ostatními bankami vnímána pozitivně.

K této činnosti ČNB uděluje licenci o poskytování bezhotovostních obchodů s cizí měnou, případně k poskytování peněžních služeb. Podmínky pro udělení těchto licencí jsou poměrně přísné, o čemž svědčí i velmi malý počet společností, kterým byla licence udělena. Vzhledem k obsáhlosti předpokladů a podmínek zmíníme jen některé, např. základní kapitál společnosti ve výši minimálně 10 mil. Kč, personální a odborné předpoklady všech osob realizující sjednávání nebo vypořádávání obchodů, kontrolní činnost nevyjímaje mnoho dalšího.

VYDĚLEJTE NA ZAHRANIČNÍCH NEMOVITOSTECH:

vybírejte z podceněných regionů VYDĚLEJTE NA ZAHRANIČNÍCH NEMOVITOSTECH:

Vlastní provoz směnárny se řídí kromě standardních povinností každé firmy navíc plněním vyhlášky ČNB, kde mezi ty základní patří zasílání čtvrtletních přehledů o souhrnu vykoupených a prodaných valut. S ohledem na specifickou činnost, kdy samotným zbožím je v případě směnárny peněžní hotovost, pak bývá velký důraz kladen na bezpečnost osob a zabezpečení hotovosti jako takové.

Bezpečnostní rizika jsou úměrná objemům, s jakými směnárna pracuje - a tomu odpovídá i nutnost zabezpečení převozu hotovosti. U směnáren, které cizí měnu mohou zákazníkům prodávat, není zpravidla potřeba převozů hotovosti tak častá, protože vykoupené valuty jsou průběžně opět zákazníkům prodávány. I zde však nemůže docházet ke konstantní vyváženosti mezi nákupem a prodejem, proto převoz hotovosti je nevyhnutelný.

Mezi bezpečné způsoby pak patří využívání služeb bezpečnostních agentur, které jsou k této činnosti vybaveny např. bezpečnostními schránkami pro převoz hotovosti a opancéřovanými vozy. Takovéto převozy navíc bývají pojištěné a cena služby je úměrná její užitné hodnotě. Bezpečnost osob, zejména pracujících na pokladně, je faktor mnohdy opomíjený a i když oddělení zákaznické části směnárny stěnami s bezpečnostním sklem odosobňuje kontakt s klientem, je možné doporučit tuto variantu.

Potřebné soustředění pokladníků směnárny na výkon svých pracovních povinností by nepochybně narušil další faktor v podobě ostražitosti, zda z klienta se nakonec nevyklube nebezpečný lupič. Skryté a účinné opancéřování stěn oddělujících klientskou část směnárny a použití neprůstřelného skla lze aplikovat poměrně snadno a na první pohled tento fakt nemusí být vůbec postřehnutelný. Samotná míra zabezpečení pak bývá úměrná pokladním zůstatkům a v této oblasti renomované soukromé směnárny jsou mnohem dál než banky. Mnohdy míru zabezpečení směnáren navrhují pojišťovny a pak případné plnění pochopitelně podmiňují utajením.

Na závěr je nutné poznamenat, že s ohledem na připravované přijetí jednotné měny EUR je v současné době obtížně představitelné, že bychom se v této oblasti podnikání mohli dočkat jakéhokoli boomu. Zavedení EUR vytvoří stav, kdy zájem občanů o směnu všeobecně poklesne. Směny CZK/EUR a EUR/CZK samozřejmě tvoří značnou část objemu transakcí, k poklesu klientské poptávky a nabídky přispěje i zánik dalších měn, jako je např. SKK, HRK, PLN, HUF, a jejich nahrazení eurem. Směnárny budou muset na tuto situaci reagovat a je téměř jisté, že zavedení EUR v tomto počtu nepřežijí.