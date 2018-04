Chcete něco od obce? Pravidelně se o ní informujte

Může je získat přímo na úřadě, a to v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím. Ovšem v takovém případě za ně musí zaplatit. „Obce mají právo požadovat úhradu nákladů ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním a pořízením informací. Stanovení konkrétní ceny je v pravomoci každého poskytovatele informací a případné námitky lze uplatnit výhradně u soudu,“ vysvětluje Petr Vorlíček z ministerstva vnitra.

Dozvědět se nejen o připravovaných akcích, ale i o problémech, které obec řeší, je možné na veřejném zasedání zastupitelstva. Koná se nejméně jednou za tři měsíce. Kdy, kde a s jakým programem proběhne, musí být oznámeno na úřední desce (obvykle se oznamuje třeba i na internetových stránkách obce nebo v místním zpravodaji) alespoň sedm dní předtím, než se veřejné zasedání uskuteční. Další informace o dění v obci bývají také dostupné na internetu.

O bčan od obce, obec od občana





Nejen obyvatel může od obce něco žádat. Platí to i obráceně. Například označení ulic a jiných veřejných prostranství zaplatí obec, ale vlastník nemovitosti je povinen strpět, že na jeho domě bude viset (aniž za to něco dostane) tabulka s označením ulice nebo jiného veřejného prostranství. V blízkosti tabulky nesmí umístit jiné nápisy, nesmí ji poškodit nebo zakrýt. Majitel nemovitosti má také povinnost na své náklady označit budovu čísly určenými obecním úřadem a udržovat je v řádném stavu. Přičemž barvu a provedení čísel určuje obecní úřad. Za klasickou červenou tabulku se platí i okolo pěti set korun. Přečíslování budov však hradí obec ze svého rozpočtu.



Obyvatelé by zároveň měli dodržovat pravidla dobrých sousedských vztahů a udržovat ve městě pořádek. V opačném případě se mohou zodpovídat u přestupkové komise a zaplatit za své přestupky i několikatisícové pokuty.