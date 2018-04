Chcete opravdu vydělat? Investujte do novinky!

Strukturované produkty se v posledních letech těší veliké oblibě zejména v západní Evropě. Jejich výhody, jako jsou všestrannost, transparentnost, nebo dostupnost však v poslední době začínají přitahovat i domácí investory.

Mezi ty nejznámější produkty u nás patří warranty (o nich jsme psali v tomto článku), nebo certifikáty. Jejich společným rysem je závislost na určitém podkladovém aktivu (může to být akciový index, koš akcií, komodity, měny, atd.). Rozdílná je ale míra rizika, kterou investor podstupuje. Kdežto warranty se orientují především na dosahování vysokých zisků, které jsou spojeny s vysokým rizikem, u certifikátů jde hlavně o co největší eliminaci rizika.

Certifikáty vs. fondy: které jsou lepší?

Certifikáty jsou často srovnávány s podílovými fondy, se kterými mají některé společné vlastnosti. Základním společným rysem obou druhů investic je diverzifikace rizika. To ocení zejména drobní investoři, kteří za normálních okolností nejsou schopni rozdělit svoje prostředky do dostatečně velkého množství akcií pokrývajících větší část trhu. Fondy jim to umožní a vzhledem k množství peněz, které od svých podílníků shromáždí, mají možnost své prostředky lépe diverzifikovat. Ne každý investor se ale spokojí s tím, že o umístění jeho prostředků rozhodují jiní, i když možná zkušenější odborníci.

Na rozdíl od fondů certifikáty umožňují klientům, aby se sami rozhodli, do čeho investují a i při malé investici jsou schopni podílet se na vývoji celého trhu s určitým investičním aktivem. Hodnota certifikátu totiž přesně kopíruje vývoj podkladového aktiva, na kterém je závislý a držitel certifikátu v každém momentě ví, na čem je. Tato transparentnost je největší výhodou, která přitahuje investory. Certifikáty mohou být vydány na určitou dobu, nebo také na dobu neurčitou.

Nakupte celý index za babku

Hlavní výhody certifikátu se dají velmi dobře popsat na indexových certifikátech, jejichž hodnota je závislá na vývoji akciového indexu. Investicí do těchto produktů jsou prostředky dostatečně diverzifikovány. Nakoupit jednotlivě každou akcii ve stejném poměru, jako jsou zastoupeny v indexu, je totiž prakticky nemožné jak pro individuálního investora, tak i pro podílový fond.

Jelikož se investuje přímo do indexu, jehož hodnota je snadno dostupná, není problém v reálném čase zjistit, jak se naše investice zhodnocuje (popřípadě její hodnota klesá). Důležité je akorát poznat poměr odběru. Když má například index PX-D hodnotu 2 950 bodů, je hodnota certifikátu s poměrem odběru 1:10 přesně 295

EUR. Na rozdíl od fondů není problém si také zjistit, které akcie jsou v indexu zastoupeny a jaká je váha jednotlivých titulů v indexu.

Likvidita indexových certifikátů je zajištěna možností prodat, nebo nakoupit je na burze, či mimoburzovním trhu. Podobně jako fondy, můžeme také certifikát prodat přímo emitentovi (bance, nebo společnosti, která certifikáty vydává). V současnosti jsou na trhu dostupné certifikáty navázané na všechny známé světové indexy, nevyjímaje indexy nových členských států Evropské unie včetně ČR (index PX-D). Nakoupením více certifikátů najednou si tak můžete sestavit celosvětové portfolio přesně splňující vaše představy, aniž byste platili vysoké manažerské, nebo vstupní a výstupní poplatky.

Neexistence manažerských poplatků je dána tím, že žádný manažer neexistuje. Akcie, resp. jejich váhy v indexu jsou obměňovány průběžně na základě určitých kritérií a ne na základě rozhodnutí drahých manažerů. Při nákupu je tak nutné počítat jenom s běžnými transakčními náklady, popřípadě cenovým rozpětím, které je dáno rozdílnou nákupní a prodejní cenou na trhu (cena vždy závisí na nabídce a poptávce). Mnozí emitenti se však i tohoto rozdílu vzdají. Jelikož výnosy indexových certifikátů se standardně pohybují na úrovni výnosů smíšených fondů, absence poplatků zvýhodňuje majitele indexových certifikátů již při jejich nákupu.

Kromě indexových certifikátů na trhu existují i jiné druhy certifikátů, lišící se svým zaměřením, nebo vlastnostmi. Vývoj košů skládajících se z akcií s určitou společnou vlastností vyjadřují tzv. basket certifikáty. Ty shromažďují akcie, které splňují určitá předem stanovená kriteria. Podobně jsou zaměřeny odvětvové certifikáty, které v sobě sdružují akcie společností působících ve stejném odvětví. Investoři se tak mohou zaměřit na akcie farmaceutických společností, společností zpracovávajících nerostné suroviny apod.

Investoři, kteří chtějí profitovat i na stagnujících trzích, si mohou vybrat diskontované certifikáty. Při prodeji diskontovaného certifikátu poskytne emitent investorovi slevu

(diskont) z podkladového aktiva. Omezením je však jen částečná participace na výnosech podkladového aktiva. Zajištění proti nepříznivému vývoji na trhu poskytuje investorům garantovaný certifikát, který podobně jako zajištěné fondy garantuje investorovi vrácení vložené částky.

Zajímavý způsob výpočtu výnosu nabízí tzv. Double chance (nebo také Sprint) certifikát, který při příznivém vývoji podkladového aktiva zdvojnásobuje zisk investora. To se však děje jen do určité předem stanovené výše kurzu, pak už se hodnota certifikátu nezvyšuje. Při nepříznivém kurzu hodnota certifikátu ovšem neklesá dvojnásobně, ale stejně, jako jeho podkladové aktivum (ztráta z certifikátu je stejná, jako ztráta z investice do akcií apod.).

U nás nabízí obchodování s certifikáty několik obchodníků s cennými papíry, rostoucí popularitě velmi pomáhá také možnost nákupu přes internet. Velký výběr strukturovaných investičních produktů má v nabídce internetový obchodník Brokerjet, dceřinná společnost České spořitelny, obchodování s certifikáty vám zprostředkují také společnosti Fio, Patria, nebo Atlantik, podrobné informace zase poskytne týdenník Zertifikate Journal.

Vyplatí se?

Certifikáty svoje místo na trhu s investičními produkty určitě mají. Je to dáno jejich nespornými výhodami, které nabízí investorům v porovnání s ostatními podobně zaměřenými produkty. Nic však není dokonalé. Masovému rozšíření certifikátů u nás zatím brání zejména nemožnost nakoupit tyto produkty v domácí měně (také certifikát na domácí akciový index PX-D je denominován v euru), což může odradit množství investorů, kteří se obávají měnového rizika.

Mají podle vás certifikáty u nás budoucnost? Máte s nimi osobní zkušenost? Napište nám, těšíme se na vaše názory.