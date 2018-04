Chcete požádat o vyšší plat? Vyberte si středu

17:33 , aktualizováno 17:33

Pracujete stále více, a nikdo si toho nevšímá. Tedy alespoň to není poznat na výplatě. Přišel čas požádat o zvýšení mzdy. Tam, kde jsou pro zvyšování mezd stanovena jasná pravidla, asi nebude úprava platu problém. Jinde ovšem platí: co si člověk neprosadí, to nemá. V tomto případě jednání se šéfem nebude jednoduché a je třeba se na ně dobře připravit. Odevzdáváte skutečně tolik práce, že právem můžete požadovat vyšší ocenění?