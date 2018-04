Chcete se živit jako masér?

Sportovní a rekondiční masáže se skutečně pro mnohé stávají nadějí na získání nové profese, nového uplatnění na trhu práce. Každý, kdo se chce věnovat masážím, musí nejprve absolvovat základní kurz sportovní a rekondiční masáže nebo kurz pro nižší zdravotnické pracovníky obor masér.

Po úspěšném absolvování a složení závěrečných zkoušek získávají žáci osvědčení, které je vydáno na základě souhlasu ministerstva školství nebo ministerstva zdravotnictví s realizací dlouhodobých kvalifikačních kurzů. K oblíbeným masážním technikám patří čínská tlaková masáž, reflexní masáž, baňková masáž či lymfatická masáž. Ostatně lymfatickou masáž hlavy vám dnes provedou například i při kosmetickém ošetření a dokonce i u kadeřníka.

Bez přirozeného talentu to bohužel nepůjde

Odborníci přirovnávajímasérství k umění – bez talentu se to nikdo nenaučí. Je to stejné jako se zpěvem nebo třeba závody v běhu. Zkoušet to můžete, ale není-li vám to dáno od sudiček do vínku, neuspějete. „Po prvních dvou hodinách jsem schopen odhadnout, kdo z našich žáků může být hodně dobrý. Stačí sledovat postoj, pohyb, rytmus,“ uvedl ředitel masérské školy Stanislav Hervert. Odhaduje, že zhruba pětina absolventů této školy semasérstvím zabývá profesionálně.

Výuka masáží obsahuje praktická cvičení i přednášky z anatomie. Veškerou teorii si kandidátimasérského řemesla zkoušejí vzájemně sami na sobě. Závěrečné zkoušky zahrnují otázky z první pomoci, anatomie a masérské praxe. Žáci také musí předvést masáž zad a jedné části těla, kterou určí zkoušející. Výukové programy mají různý charakter: intenzivní celotýdenní, víkendový a večerní. Kromě základních kurzů existují různé nástavby. K oblíbeným patří akreditovaný kurz čínské tlakové masáže nebo semináře o reflexní terapii a přikládání baněk.

Jste negativní? Tak nemasírujte!

Velké množství masérských stylů umožňuje všem nadšencům, aby se neustále učili nové věci. Pouhé znalosti a dovednosti však nestačí. Dobrý masér nesmí být jen stroj. Pokud v sobě má negativní energii a agresivitu, mnohé kurzy ho ani nepřijmou. Neměl by zákazníky, navíc by vzdělávání znechutil ostatním.