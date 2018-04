Chcete si levně půjčit? Zkuste využít studentskou půjčku

Půjčky na studium Česká spořitelna - Půjčka na studium pro studenty vysokých škol úroková sazba: 8,9 procenta

výše úvěru: od 30 tisíc do 300 tisíc korun

splatnost: 1 - 10 let Komerční banka - Úvěr Gaudeamus úroková sazba: 7,15 - 14 procent

výše úvěru: od 20 tisíc do 600 tisíc korun

splatnost: až 10 let Raiffeisenbank - Účelová půjčka na ostatní investice úroková sazba: od 8,93 procenta

výše úvěru: od 50 tisíc do 1 milionu korun

splatnost: 6 měsíců až 10 let UniCredit Bank - Studentská půjčka úroková sazba: od 10,30 procenta

výše úvěru: od 50 tisíc do 150 tisíc korun

splatnost: 1 - 10 let