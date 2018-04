Chcete si přivydělat? Brigád je dostatek

O prázdninách je poptávka větší

Firmy pomocí brigádníků řeší obvykle větší množství zakázek, které v letní sezóně získají, nebo tito lidé zaskakují za zaměstnance na dovolené. „Záskoky za dovolené obsazujeme spíš v průběhu roku. Přes léto si firmy často vypomohou vlastními brigádníky, třeba dětmi zaměstnanců a běžně také pozici nenahrazují vůbec, neboť není tolik práce.

Volných míst na brigádách je dost, ale ne více než v jiných obdobích. Klíčový rozdíl je v tom, že o prázdninách je o ně díky studentům větší poptávka,“ poznamenala jednatelka společnosti Axial Personnel Agency Radka Šťastná. „Prázdninoví brigádníci se nejčastěji uplatňují ve stavebnictví a v zemědělství. Naopak brigádníci pro obchodní pozice, logistiku, sklady i administrativu jsou žádaní spíše mimo letní období.

Pracovní poměr se uzavírá obvykle na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. „Dohodu o provedení práce student může dostat, jen když si sjedná brigádu sám. Odpracuje na ni maximálně sto hodin, ale nemusí se z ní odvádět finance na zdravotní a sociální pojištění. Agentury se studenty musejí však uzavírat normální pracovní smlouvy,“ vysvětlil Robert Machart z agentury Jobstudent v Liberci.

Z brigády se stal poměr nastálo

Pro některé studenty se však z přechodné výpomoci může nakonec stát i dlouhodobější spolupráce.

Studentka vysoké školy Tereza vypomáhala o loňských prázdninách v obchodě s bižuterií a přivydělává si tam dodnes. „Pracovala jsem celé léto jen čtyři hodiny odpoledne. A pak jsem si uvědomila, že to budu zvládat i při škole. Dohodla jsem se s vedoucí na polovičním úvazku a mám tak celoroční stabilní příjem,“ říká Tereza.

Zaměstnavatelé si ve většině případů brigádníky pochvalují. „Nesetkali jsme se zatím s žádným nespolehlivým studentem, který by nechodil do práce, či ji odbýval. Určitě je ale dobré i brigádníky motivovat. Nabídnout jim k platu i nějakou odměnu navíc, třeba i v podobě nějakého benefitu. Více se pak snaží a nedělají jen proto, aby odvedli jen to, co musí,“ konstatuje ekonomka marketingové firmy Hana Stojická.

Právě na zaměstnanecké výhody, jako jsou třeba stravenky, příspěvek na dovolenou, firemní mobil, totiž studenti nárok nemají. Záleží jen na vstřícnosti vedení firem, jestli jim něco nad rámec dají. Nicméně trend je takový, že už i brigádníci občas na tyto benefity dosáhnou. Na dotaz, zda se na některá místa brigádníci nehodí, Šťastná odpovídá: „Brigádníci potřebují nad sebou řídící článek, pak i oni mohou vytvořit skvělý tým. Oborově žádné omezení nevnímám.“

Pohovor napoví

Společnosti, které hledají brigádníky neupřednostňují určitý typ pracovníka před jiným, vždy rozhoduje druh vykonávané práce. Někde vyžadují jazykové dovednosti, jinde zkušenosti v oboru, což může být výhodou pro studenta, který obor studuje. U manuálních prací je zase potřeba zručnost a často i síla. Prázdninoví brigádníci se obvykle využívají na práce, které se lze rychle naučit, firmám se nevyplatí na dobu jednoho měsíce někoho složitě zaučovat. Často jsou to i méně populární práce.

„Brigádníky z řad studentů si vybíráme na základě pohovoru. Dokážeme odhadnout, jestli se na práci hlídače či ostrahy hodí. Situace, kdy jsme se museli s někým rozloučit předčasně, jsou tak spíše výjimečné,“ konstatuje ze bezpečnostní agenturu z Moravskoslezského kraje muž, který si nepřál zveřejnit jméno. Dodává, že v současné době poptávka po brigádách převyšuje nabídku, takže si mohou vybrat do svých řad opravdu ty nejlepší.

Zákoník práce všem zaměstnancům bez ohledu na to, na jakém právním základě pro zaměstnavatele pracují, garantuje právo na rovné zacházení, přičemž mají také právo dostávat za stejnou práci ohodnocení podle stejných pravidel. Svou roli v posouzení financí za práci brigádníka však hrají i zkušenosti, vzdělání, situace na trhu práce.

Zkuste i internet nebo agenturu

Uspět při hledání můžete i díky přímé nabídce firem. Stačí se podívat na internet. Spousta společností má poptávku na konkrétní brigádnická místa na svých webech. Pokud si však vyberete brigádu přes agenturu, budete mít zase určitou jistotu. „Další výhodou agentur je velká nabídka brigád - typ práce, odměna, lokalita, a také poradenství ohledně práce, výpočtu mzdy a mnoho dalších,“ doplňuje Šťastná.

Je jasné, že pro studenty je na prvním místě výše výdělku a případně získání praxe související se studiem. Minimum, které si musí za práci student dostat, se odvíjí od minimální mzdy, což by bylo 48,10 korun, ale tak nízkou hodinovou výplatu podle Macharta nikde studenti nedostávají. „Nejnižší odměna je různá podle regionů. U nás je to padesát korun za hodinu, v Praze třeba šedesát korun za hodinu,“ podotýká Machart. „Čím větší požadavky klienta, jako je třeba znalost jazyků, technické dovednosti, tím vyšší mzda, to platí i u brigád. Atraktivní podmínky jsou také u aktivního telemarketingu a těžších manuálních prací,“ dodává Šťastná.