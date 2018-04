Chcete si půjčit? Dobře zvažte pojistku pro případ nesplácení

"Nezáleží ani tak na výši úvěru jako spíše na finanční situaci a majetku rodiny. Pokud má dlužník k dispozici dostatečnou finanční rezervu, může být pro něj pojistka i zbytečná. Na druhou stranu, pokud je zbytek rodiny odkázaný na žadatelův příjem, pak má pojištění úvěru smysl bez ohledu na výši úvěru," říká Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank.

Podle Jana Marka z České pojišťovny sjednání rizikové životní pojistky není až tak nutné pro klienty, kteří nemají rodinu či jiné blízké. "Záleží na individuálních potřebách klienta a jeho vztahu k riziku," konstatuje Marek. Pokud totiž zemře dlužník bez dědiců, nesplacený úvěr zůstane bance, u hypotéky pak včetně zástavy.

S pojistkou úvěru lze dosáhnout na nižší úrok

Některé tuzemské banky požadují pojištění hypotečního úvěru vždy, anebo k němu alespoň motivují klienty snížením úrokové sazby, pokud si pojistku k úvěru sjednají. V UniCreditBank si tím zvýšíte i pravděpodobnost, že vám úvěr schválí. V této bance musíte ovšem pojistku k úvěru splatit jednorázově při jeho sjednání.

INFOGRAFIKA Kolik měsíčně zaplatíte za pojištění k hypotéce a úvěru

Jak u hypotéky, tak i u spotřebitelského úvěru můžete cenu pojistky splatit i tak, že si úvěr o patřičnou částku navýšíte. To ovšem třeba u průměrné hypotéky na 1,7 milionu korun může znamenat, že si na pět let půjčíte ještě téměř 47 tisíc korun. V jiných bankách pak za slevu úroku o několik desetin procenta budete za pojištění neschopnosti splácet k úvěru měsíčně platit ještě od 430 do zhruba 1 200 korun podle typu sjednané pojistky.

Pojistka ochrání pro případ smrti i ztráty práce

Pojištění k úvěrům se nabízí většinou v několika variantách podle rizik, proti kterým dlužníka chrání. A podle toho bývá odstupňována i cena. Základem je pojištění proti smrti z jakýchkoliv příčin a někdy i proti trvalé invaliditě. V další variantě bývá připojištění pracovní neschopnosti a v té nejkomplexnější, která zahrnuje všechna základní rizika, pak je i připojištění proti ztrátě zaměstnání.

Tuto poslední možnost však nemohou u většiny pojistek zpravidla využít živnostníci a další samostatně výděleční lidé (OSVČ). Například v Kooperativě proti tomuto riziku ani nepojišťují.

Vyplatí se také dobře znát i pojistné podmínky, kdy za vás pojišťovna začne splátky hradit. Obyčejně totiž platí, že pojišťovny za klienta úvěr splácí až při dlouhodobé nemoci nebo když budete bez práce nejméně dva měsíce. Splátky od pojišťovny navíc netrvají věčně. K dispozici máte maximálně rok, za který byste si měli svou situaci vyřešit tak, abyste mohli dále splácet už sami.

Zapamatujte si Mezi parametry, které ovlivňují cenu rizikové pojistky, patří zpravidla: Věk (zpravidla 18-60 let, pojistná doba nejvýše 70 let)

Pohlaví

Rizikovost povolání

Zdravotní stav

Životní návyky a rizikové sporty

Pojistná doba a pojistná částka

Splátka pojistky může být konstantní i klesající

To, kolik budete měsíčně platit za pojištění neschopnosti splácet, můžete ovlivnit typem pojistky. Na výběr máte pojistku s konstantní či klesající částkou. Rozdíl v měsíční splátce mezi těmito pojistkami je obvykle i několik set korun. Třeba u Allianz u průměrné hypotéky ve výši 1,7 milionu korun se splatností na 20 let bude tento rozdíl činit 336 korun, u České pojišťovny 508 korun a u České podnikatelské pojišťovny (ČPP) dokonce 721 korun.

Pojištění s konstantní částkou znamená, že váš úvěr je kryt po celou dobu stejným limitem a vy tak měsíčně platíte stále stejnou sumu. Tento typ pojištění má smysl kupříkladu pro ty, kdo chtějí mít vedle úvěru zajištěnou i rodinu či další závazky. Pokud zemřete, vaše rodina bude moci úvěr bez problémů splatit a ještě jí zůstane část peněz do rezervy.

U pojištění s klesající částkou budete platit měsíčně stále méně s tím, jak se bude snižovat výše nesplacené jistiny úvěru. Pojištění tak přesně kopíruje jednotlivé splátky úvěru či půjčky a pojišťovny i banky jej doporučují právě pro spotřebitelské úvěry na nižší částky. Třeba k úvěru na 50 tisíc korun vás takováto pojistka přijde u ČPP na 16 korun a při stotisícové půjčce na 33 korun za měsíc.

Výše pojistného se podle Petr Milaty z ČSOB Pojišťovny odvozuje také od výše měsíční splátky úvěru. "Když se sníží měsíční splátka úvěru třeba kvůli mimořádné splátce či prodloužení doby splácení, sníží se také výše měsíčního pojištění," uzavírá Milata.