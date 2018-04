Chcete si v penzi užívat? Začněte včas spořit

Čím se zatím většinou odlišují západoevropští důchodci od těch tuzemských? Zatímco čeští se často trmácejí za město, aby v hypermarketech či tržnicích koupili levnější mléko a rohlíky, a netrpělivě očekávají "den braní", kdy si mohou vyzvednout na poště důchod, Západoevropané tráví několik měsíců v roce na cestách a věnují se intenzivně svým zálibám.

Mohou si to dovolit, protože na to mají. Nespoléhají totiž většinou jen na penzi od státu. Nutno dodat, že k tomu měli vždy příležitost, na rozdíl od tuzemských důchodců, kteří spořit v penzijních fondech či prostřednictvím různých pojistek ještě před několika lety nemohli. Ukládat peníze do penzijního fondu je možné teprve od podzimu 1994.

Udržet si totiž v důchodu stejnou životní úroveň, jakou má člověk v době, kdy chodí do práce, se jen ze státem vypláceného důchodu nedá. Co dělat, aby přechod do penze neznamenal podstatné zhoršení životní úrovně? "Začít spořit na důchod je vhodné co nejdříve po zahájení aktivního pracovního života," říká finanční poradkyně Miriam Hanáková ze společnosti Slon a dodává: "Když se rozhodne svou finanční situaci pro období po odchodu do důchodu řešit člověk až ve věku padesáti let, musel by, aby měl v penzi čistý měsíční příjem složený z důchodu a ostatních příjmů 10 500 korun, pravidelně měsíčně spořit pět tisíc korun."

Přitom je vhodné využít různých způsobů šetření, jako je například penzijní připojištění, kapitálové životní pojištění, stavební spoření či investice do podílových fondů, a to kvůli rozložení rizika investic (některé nejsou pojištěny státem) a také proto, že v různém věku nejsou všechny způsoby spoření pro klienta stejně výhodné. Například u penzijního připojištění doporučují odborníci začít spořit až ve vyšším věku od padesáti do pětapadesáti let, protože jeho výnosnost se s prodlužující dobou uložení peněz snižuje. Petr Syrový ze Sophia Finance k tomu říká: "U penzijního připojištění je nejvyšší efektivní úrok při pětiletém spoření a při delší době spoření klesá." Z dlouhodobého hlediska se tak penzijní fondy svými výnosy nemohou rovnat otevřeným podílovým fondům. Výhodou jsou naopak státní příspěvky, daňové úlevy či příspěvky zaměstnavatele.

Mladší věkové skupiny mohou využít i životní kapitálové životní pojištění, a to zejména ti, na jejichž příjmech závisí rodina. Lidem, kteří žijí sami, případně jejich výdělek nehraje v rodinném rozpočtu významnou roli, finanční poradci doporučují spíše jiné typy investování. Životní pojištění totiž obvykle například v porovnání s podílovými či penzijnímu fondy přináší nižší výnos.

Jak si udržet v penzi dobrou životní úroveň?

Třicetiletý člověk s čistým příjmem 12 tisíc korun

dostane od státu penzi 5 760 korun, ale rád by měl k dispozici 9 tisíc korun. Rozdíl může vyrovnat, pokud bude měsíčně spořit 900 korun z toho:

do penzijního fondu 500 korun



kapitálové životní pojištění 400 korun

celkem tak našetří asi 880 tisíc korun.

dostane od státu penzi 6 600 korun, ale rád by měl k dispozici 10 tisíc korun. Rozdíl může vyrovnat, pokud bude měsíčně spořit 5 tisíc korun z toho:

do penzijního fondu 1 500 korun



kapitálové životní pojištění 1 000 korun



podílový fond 1 000 korun



stavební spoření 1 500 korun

celkem tak našetří asi 940 000 korun.

Padesátiletý člověk s čistým příjmem 20 tisíc korunPoznámka: částky jsou orientační, příklad nepočítá se zvyšováním příjmu, inflací a valorizací důchodů, je jen jednou z možností, jak rozložit úsporyPramen: Slon

