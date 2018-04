Chcete strávit jeden školní rok v Německu?

- pravidelná školní docházka v Německu po dobu jednoho školního roku- umístění v hostitelské rodině, která studentovi poskytne nezbytnou péči a zaopatření- orientační soustředění před nástupem na program, po příjezdu do Německa, před závěrem programu a po návratu domů- zahájení programu je 6. září 2002, ukončení 18. července 2003- středoškolský student ve věku 16-18,5 roku v době nástupu na program- úspěšné absolvování výběrového řízení- dobré studijní výsledky- minimálně základní znalost němčiny- písemné doporučení školy- motivační dopis v němčině nebo angličtině vysvětlující důvod rozhodnutí pro účast na programu- ochota rodiny uchazeče hostit zahraničního studenta AFS- účastníka ročního programu AFS 2002/03- sociální potřebnost rodiny dle vyplněného dotazníku (obdržíte spolu se závaznou přihláškou) doloženého pobíráním přídavku na dítě- dobrý zdravotní stav- platný pas- účastnický poplatek, splatný kompletně před nástupem na program, činí 50 000 Kč- přihlašovací poplatek činí 500 Kč- mezinárodní leteckou přepravu do Německa a zpět- vnitrostátní přepravu v Německu do hostitelské rodiny a zpět- orientační soustředění- umístění v hostitelské rodině- zdravotní pojištění na celou dobu pobytu, kryjící výdaje za zdravotní péči do výše 1 005 000 USD- individuální programové aktivity organizované AFS- dopravu do školy- trvalou kvalifikovanou podporu po celou dobu programu- mezinárodní koordinaci a zajištění programu Průběh výběrového řízení- jazykový test (němčina)- esej na dané téma v češtině - esej na dané téma v němčině nebo angličtině- osobnostní test- ústní pohovorVyplněnou předběžnou přihlášku zašlete nejpozději do 22. února 2002 na adresu AFS Mezikulturní programy, faxové číslo či e-mailovou adresu: kamila.rosakova@afs.org Na jejím základě obratem dostanete závaznou přihlášku a pozvánku na výběrové řízení, které se bude konat v druhé polovině března 2002.