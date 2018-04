Chcete studovat v Německu

Studium na německých vysokých školách je dosud bezplatné, přesto jsou běžné výdaje vzhledem ke kurzu eura a koruny natolik vysoké, že si je málokterý český student může dovolit hradit sám. Už jen při žádosti o vízum je třeba prokázat, že disponujete minimálně 550 eury na měsíc.

Jaké jsou tedy vaše možnosti?

a) Samostatně komunikovat přímo se zahraničním oddělením konkrétní německé univerzity (Akademisches Auslandsamt). Můžete zažádat o stipendium, které je udělováno v rámci rozpočtu dané VŠ, anebo si studium můžete hradit z vlastních zdrojů.

b) Využít studijních programů nabízených v rámci vysoké školy (meziuniverzitní, mezifakultní, mezioborové dohody, Sokrates-Erasmus). Informace získáte u zahraničních koordinátorů katedry, fakulty či univerzity, na které studujete, nebo na webu.

c) Mezivládní kulturní dohody, granty německé vlády a různých českých i německých nadací, stipendia DAAD atd. Seznam nejznámějších nadací v Německu (Alexander von Humboldt, Nadace Herberta Quanta aj.) najdete na stránkách www.stiftungsindex.de.

Většina stipendií bývá vypisována minimálně rok dopředu, a to téměř vždy na podzim.

Kam vyrazit? Tradiční česká představa, že čím větší město, tím lepší škola, v Německu neplatí. Je sice pravda, že Humboldt Universität v Berlíně či Ludwigs Maxmilian Universität v Mnichově jsou snem německých studentů, kteří touží po ruchu velkoměsta, ale jinak platí, že řada malých univerzit nabízí mnohdy větší kvalitu a individuálnější přístup než velké "Uni". Známá jsou například univerzitní městečka Tübingen, Freiburg, Konstanz či Regensburg.

Stejně jako u nás záleží na oboru, který studujete. Nejlepší je zjistit předem, jak výuka vypadá. Studijní ročenky (tzv. Veranstaltungsverzeichnisse) seženete například na zahraničním oddělení rektorátu Univerzity Karlovy, informovat se můžete i v Poradenském centru UK (IPC), na velvyslanectví či na internetu. Většina německých univerzit má adresu typu www.muenchen-uni. de. A pak už záleží jen na vás, které město vás svou atmosférou chytne za srdce.

8 kroků ke studiu

Rozhodnete-li se studovat v cizině, čeká vás hodně běhání, zařizování, dohadování a Zde nalzenete spoustu užitečných informací o vysokoškolském studiu v USA! vyčkávání, proto je nejlepší začít s přípravami tak rok či rok a půl předem. Poté, co si zvolíte univerzitu, seženete kontakt a informace o studijních programech, do kterých se chcete přihlásit, je třeba začít jednat.

Vyřizujete-li si studium samostatně, potřebujete:

1. přihlášku na německou univerzitu (Antrag fürs Studium), kterou je většinou možné přímo stáhnout z webových stránek školy, případně vám ji škola zašle domů poštou

2. průvodní dopis k přihlášce

3. motivační dopis s životopisem 4. doporučující dopis od dvou až tří profesorů

5. doklad o zaplacení poplatku za přihlášku

6. doklad o finančním zabezpečení studia (nebo žádost o udělení stipendia)

7. notářsky ověřený překlad maturitního vysvědčení, případně studijní výsledky dosažené na domácí univerzitě (potvrzené proděkanem pro studijní záležitosti)

8. potvrzení o jazykové zkoušce, např. KDS/GDS - Kleines/Grosses Deutsches Sprachdiplom, Goethe Institut - ZD (Zertifikat Deutsch), ZMP/ZOP (Zentral Mittelstufe/Oberstufe Prüfung) či přímo test DAF (Deutsch Als Fremdsprache) jazyková zkouška pro zahraniční uchazeče o studium na německých univerzitách, je možné ji skládat jen v Německu To vše pošlete na zahraniční oddělení německé univerzity. Po obdržení rozhodnutí o přijetí už jen podepisujete a odesíláte všechny obdržené žádosti a formuláře. Seženete si potvrzení o zdravotním pojištění v němčině (na základě smlouvy s Německem už není třeba se zvlášť pojišťovat) a zhruba tři měsíce před odjezdem zažádáte na velvyslanectví o vízum. Pak už se můžete jen těšit. I když pozor, v Německu vás v prvních týdnech čeká ještě spousta "úřadování".

V případě, že jste se rozhodli vyjet s některým z nabízených stipendijních programů (nejznámější je Sokrates-Erasmus), máte v mnohém ulehčenou práci. Postup je zhruba stejný, ale oporu najdete v zahraničních koordinátorech na škole, kteří vám poradí, co a jak. I když zkušenosti jsou různé. Ne vždy člověk narazí na ochotu a sdílnost.

Bydlení

Na většině kolejí funguje samospráva, můžete se proto těšit, že si odpočinete od českých "bab vrátných". Na druhou stranu nečekejte zázraky, zmatek je všude, i v Německu. Hodně záleží na štěstí. Většina studentů bydlí po jednom v malých pokojích (2 x 3 m). Možné jsou však i apartmány po dvou nebo tzv. WG -Wohngemeinschaft. Místem, kde se všichni scházejí, poznávají a kde relaxují, bývá kuchyň. Často je výborně vybavená - lednice, mrazáky, mikrovlnka, rychlovarné konvice, trouba, televize, rádio, gauče. Většina kolejí (Wohnheim) mívá i společenskou a často i sportovní místnost (Partyraum). Život na německých kolejích se od toho našeho hodně liší. Je tu mnohem víc živo, konají se školní a soukromé party na "Uni" nebo ve Wohnheimech.