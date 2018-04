Chcete svůj vlastní hotel? Prostor tu rozhodně je

Podle developerů se ještě v České republice dají najít vhodná místa pro výstavbu nového hotelu. „Celá Česká republika je zemský ráj na pohled a ve srovnání se sousedy – např. s Rakouskem – je jen málo využit její potenciál, zejména v turistických kategoriích čisto, milo a útulno, se kterými se turista setká spíš výjimečně,“ tvrdí Pavel Weishaupt z developerské společnosti Codeco. Podle Radka Poláka z developerské společnosti Sekyra Group lze najít největší množství vhodných lokalit v Praze a také v některých horských oblastech. „Zejména v tamních známějších turistických střediscích,“ doplňuje.

Recepce – místo pro první dojem

Stejně jako si na základě prvního dojmu utvoříme jasný názor na člověka a později ho měníme jen velmi neochotně, tvoří si host názor na hotel ihned poté, co projde vstupními dveřmi. A recepce je jednou z prvních věcí, se kterou se po vstupu do hotelu setká. Měla by tvořit určitou dominantu prostoru hotelové haly, aby ji host nemusel složitě hledat.

„Všechno, co host vidí, když vejde dovnitř do hotelu, utváří jeho první dojem – jak vypadá hotelová hala, recepce, ale i to, jak se k němu chovají lidé na recepci,“ říká front office manager hotelu Intercontinental Klaudie Krasser.

Recepce je centrálním informačním uzlem. Hosté jsou tu odbavováni při příchodu i při odchodu z hotelu, sem hlásí své požadavky a přání. „Recepce má také za úkol, zejména v menších hotelích, které se mohou lépe soustředit na individuální přání zákazníků, zjistit o hostovi už při prvním kontaktu co možná nejvíce informací o jeho přáních a osobních preferencích, například jestli má rád světlejší pokoj, vanu nebo sprchu tak, aby mu mohla vybrat pokoj na míru, aby byl spokojen,“ říká manažerka čtyřhvězdičkového hotelu Villa Voyta Jana Bláhová.

Provoz na recepci musí být podpořen kvalitním informačním systémem, který zajistí rychlé zpracování dat. „Recepce je srdcem hotelu, proudí přes ni všechna přání hostů a střetávají se tu všechna data z jednotlivých provozoven,“ říká guest relations manager hotelu Paříž Oldřiška Levá. Kromě toho recepce zařizuje rezervace, registrace hostů a jejich odhlašování a každá minuta navíc rozhoduje. Lidé dnes požadují rychlost.

Dominantou recepce je recepční pult, který vymezuje recepci v prostoru a zároveň slouží jako pracovní plocha. Vzhledem k tomu, že je jednou z prvních věcí, se kterou se host v hotelu setká, by měl dobře vypadat, přesto by se nemělo zapomínat, že hlavní je jeho funkčnost. Proto je třeba již při projekci recepčního pultu designéra „hlídat“.

„Designéři často přemýšlejí jen o tom, jak to bude vypadat, a už moc neuvažují o tom, jakou funkci to bude muset plnit,“ říká Claudia Krasser z hotelu Intercontinental. „Proto by měli své návrhy vždy konzultovat s někým, kdo ví, co se za recepčním pultem odehrává.“ Pokud tomu tak není, může se snadno stát, že recepční pult bude vypadat sice na pohled hezky, ale nebude se za ním dát pracovat, protože bude třeba příliš vysoký, či naopak nízký. „Předělávat už postavený nevyhovující pult tak, aby byl nejen hezký, ale také funkční, pak stojí velké množství peněz,“ říká Claudia Krasser.

VYDĚLEJTE NA ZAHRANIČNÍCH NEMOVITOSTECH:

vybírejte z podceněných regionů VYDĚLEJTE NA ZAHRANIČNÍCH NEMOVITOSTECH:

Z hlediska funkce hotelové recepce však není podstatné jen to, jak je recepce postavena. I ten nejestetičtější a nejpraktičtější recepční pult zasazený ve vzhledné a pohodlné hotelové hale neznamená nic, pokud za ním nestojí příjemná recepční. „Sebelepší recepce s recepční, která se na hosta otráveně šklebí, je k ničemu,“ říká Jana Bláhová z hotelu Villa Voyta.

Není hotel jako hotel

Jsou různé typy ubytovacích zařízení. Větší hotely jsou zpravidla zaměřeny na velkou obrátku hostů, ideálním zákazníkem je pro ně byznysmen, který má hotel jen jako krátkou zastávku na své cestě někam. Na plnění individuálních přání každého zákazníka tu není čas. „V menších hotelích, jako je ten náš, nejde tolik o naplněnost, ale o kvalitu služeb,“ říká Jana Bláhová, manažerka pražského hotelu Villa Voyta. „Nemůžeme se spoléhat na přílivy náhodných klientů, naše podnikání stojí na stálých hostech, které si hýčkáme, a oni se k nám proto rádi vracejí,“ dodává.

Mezi jednotlivými ubytovacími zařízeními hotelového typu jsou ale značné rozdíly nejen v typu klientely. Jedním z důležitých vodítek při výběru hotelu je pro hosty i množství „hvězdiček“. To by mělo odrážet dosaženou úroveň kvality poskytovaných služeb a zčásti také napovídat výši ceny za ubytování. Ne vždy však počet hvězdiček skutečně odpovídá realitě. Hledání jednotných standardů, na základě kterých by bylo možné poměřovat kvalitu jednotlivých ubytovacích zařízení, trvá s přestávkami již téměř celé jedno století. Až před třemi lety dospěly organizace zastupující zájmy provozovatelů ubytovacích zařízení k dohodě o jednotné klasifikaci.

Ve druhém díle 22.6. si povíme o třech základních kritériích úspěšného hotelu.

KOMERČNÍ PREZENTACE