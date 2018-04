Chcete ukončit životní pojistku? Stačí zajít na pobočku

Leží vám doma v šuplíku pojistka, pravidelně platíte, ale máte pocit, že je drahá a zbytečná? Jste na tom jako já. Před sedmi lety jsem uzavřela kapitálové životní pojištění. Výpočet z pojišťovny mi sliboval, že dožiju-li se dalších jedenadvaceti let, vyplatí mi více než 220 000 korun. Kdybych zemřela, dostane syn 100 000 a ještě navíc něco z naspořené částky. Za pětitisícové roční pojistné mi to připadalo dobré.

Bohužel mi v té době nedošlo, že syn brzy dospěje a pojištění bude zbytečné.

Odborník: Nemáte-li už koho zajišťovat, je lepší uzavřít třeba jen úrazové pojištění a zbytek peněz spořit jinak. Například investovat do podílových fondů, stavebního spoření, penzijního připojištění. Tady všude vyděláte více. Navíc budete mít ke svým penězům kdykoli přístup. Proto bych doporučil kapitálovou pojistku zrušit, i když teď o nějaké peníze přijdete.

Odbytné spočítají jen orientačně

V pojišťovně mě kupodivu nepřemlouvali, ať zůstanu. Dozvěděla jsem se, že o ukončení pojištění mohu požádat šest týdnů před datem výročí.

Chtěla jsem také vědět, kolik dostanu. I když jsem si uvědomovala, že část mých zaplacených peněz je v nenávratnu, přesto mě sdělená částka nemile překvapila. Bylo to totiž jen o málo víc než polovina toho, co jsem za sedm let zaplatila. A kde je slibované zhodnocení? Na začátku placení mi přece slibovali, že dostanu dvaapůlkrát tolik. Suma, kterou mi pracovnice řekla, je prý jen orientační, o přesnou částku takzvaného odbytného musím teprve požádat. Spočítají ji likvidátoři a já dostanu do měsíce dopis, kde bude vše vyčísleno do koruny. Nemám se ale moc těšit, protože se výsledek bude od odhadu lišit jen málo.

Odborník: Je to bohužel tak. Čím kratší dobu platíte, tím větší ztráta bude. Pojištění je nejdražší na začátku, to vlastně skoro nespoříte, vaše platby totiž v tuto dobu stěží pokrývají rizika a poplatky pojišťovny. Teprve ve třetím roce trvání pojištění tak začínáte cosi spořit, po polovině doby placení, většinou po deseti letech, se začíná vyrovnávat podíl složek rizikových a spořicích. Čím víc se blíží konec pojištění, tím více máte na účtu peněz, ale plnou slibovanou sumu opravdu dostanete jen v tom případě, že dodržíte celou dobu pojištění.

Co jsem se nedozvěděla

Z jednání v pojišťovně jsem nabyla dojmu, že je vše jednoduché. Vyplním formulář a je to. Později mne napadlo, že jsem možná měla dostat víc informací.

Odborník: V pojišťovně vás měli ještě podrobněji informovat o tom, že při odkupu se výnos daní 25 procenty místo běžných 15, váš zisk bude tedy ještě nižší. A nezaznělo velmi důležité upozornění. Pokud jste si dosud odečítala zaplacené pojistné z daňového základu, budete muset při předčasném zrušení pojistky všechny úspory vrátit.

Pokud se chcete vyhnout dodanění, které musíte udělat při předčasném ukončení smlouvy, můžete požádat o takzvané převedení pojistky do splaceného stavu. Vaše pojištění bude do konce sjednané doby pokračovat se sníženou pojistnou částkou. To znamená, že vy už dál nebudete nic platit, ale pojistka nezanikne. Odbytné nedostanete hned, ale až po uplynutí původní doby pojištění. Daně však nebudete muset řešit.

Kdy můžete pojištění vypovědět?



při uzavření smlouvy

■ do dvou měsíců od podpisu smlouvy můžete pojistku vypovědět bez udání důvodu

■ dnem doručení výpovědi na centrálu pojišťovny začíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká

■ pojišťovna většinou nevrátí částku celou, ale ponechá si část na krytí nákladů, rizik a na poplatky

■ přeplatek vám vrátí do 30 dnů od doručení výpovědi

■ pokud se pojišťovna rozhodne, že vás ze zdravotních důvodů nepojistí, vrátí vám již zaplacené pojistné v plné výši

při trvání smlouvy

■ musíte písemně požádat o ukončení pojistné smlouvy

■ výpovědní lhůta je šest týdnů před výročím (den uzavření smlouvy)

■ při jednorázově zaplaceném pojistném pojištění zanikne po uplynutí šesti týdnů od data doručení výpovědi na centrálu pojišťovny