Sedm kroků, jak ušetřit a umět si říct o lepší slevu

Ekonomika klesá, nezaměstnanost roste. Češi nemají peníze a obchodníci i řemeslníci přicházejí o zákazníky. Pro ty je to příležitost, jak se pokusit usmlouvat z navrhované ceny nějaké to procento dolů.

Člověk si už pomalu zvykl, že když se řekne sleva, nakupuje se maximálně za polovinu, desetiprocentní zlevnění jako by už nikoho nezajímalo. Jenomže obchodníci se v tom také naučili chodit. Někdo vám nabídne padesátiprocentní slevu, ale ve výsledku zaplatíte víc, než když u jiného bude na to samé zboží sleva "jen" desetiprocentní. Takže: porovnávejte konečné ceny. Využijte internetových srovnávačů cen, ale nezapomeňte se podívat i na to, kolik stojí doprava a balné.

Může se hodit Internetové srovnávače: finmarket.idnes.cz

www.akcniceny.cz Zadejte zdarma svou poptávku: www.aaapoptavka.cz

Až si ujasníte, co chcete, začněte hledat, kdo vám to může poskytnout. Ideální zdroje informací jsou dva: internet a vaši přátelé. Ti mohou doporučit firmu, se kterou byli spokojeni, nebo varovat před společností, jež jejich očekávání nenaplnila.

Nechcete-li na internetu hledat sami, svěřte se některému z poptávkových serverů. "Ty mohou pomoci lidem, kteří řeší například rekonstrukci, ale také firmám, jež budou shánět subdodavatele z různých oborů a krajů," upřesňuje Lada Rajtrová z portálu AAAPoptávka.cz, který je stejně jako porovnávač finmarket.cz součástí mediální skupiny MAFRA.

Lepší výchozí pozici získáte ve chvíli, kdy řemeslníci práci spíš shánějí, než by jí byli zavaleni. Jestli risknete dva dny, kdy vám v březnu bude doma zima, můžete se do renovace topení pustit touto dobou. Když si vzpomenete v září, bude váš požadavek na konci fronty a vůle ke smlouvání ze strany řemeslníka nižší.

Při využití poptávkového serveru čekejte, že během několika dní dostanete i desítky nabídek. Kdybyste se měli zabývat všemi, museli byste si najmout asistentku, a to by se nevyplatilo. Nabídky proto prosejte.

Eva Pytlíčková, která s pomocí poptávkového serveru ušetřila při úpravách domu několik desítek tisíc korun radí: "Nejprve jsme vyřadili nabídky nesympatické a na první pohled odbyté. Třeba když někdo poslal jen odkaz na webové stránky. Pak jsme dali pryč ty nejdražší - na to nemáme, a nejlevnější - asi nebudou kvalitní. Když nám zbylo asi deset nabídek, prohlédli jsme si webové stránky společností, dívali se na reference... Při třech nabídkách jsme teprve začali s firmami jednat." Počítejte s tím, že hledání slevy budete muset věnovat čas. Odměnou za něj bude právě nižší cena, kterou se vám podaří dojednat.

Nechte si podrobně vyložit, co vám protistrana nabízí. Když jde o nějakou řemeslnou práci, pozvěte firmu na místo konání, aby vše zaměřila, prozkoumala, vysvětlila. Nebojte se zeptat, jestli vám společnost nedokáže nabídnout nižší cenu. Pamatujte, že ve hře je ještě několik firem. Ke všem buďte milí a vstřícní, ale netajte se tím, že nejsou jediné. Nemějte výčitky svědomí, podnikatel chce získat vaše peníze a vy musíte vědět, co vám za ně nabízí.

Když už budete mít tip na definitivního vítěze, sedněte znovu k internetu a opravdu důkladně projděte obchodní a insolvenční rejstřík a následně diskuse, ve kterých se objevují jména majitelů firmy.

Předejdete tak nepříjemné situaci, která se stala vlastníku rodinného domu, jenž nechce být jmenován: "Vybrali jsme dodavatele na stavbu plotu. Dali jsme mu zálohu a pán začal pracovat. Když jsme vyplatili druhou zálohu, slehla se po něm zem. Zbyly nám jen vybetonované základy. Později jsme na internetu zjistili, že obdobnou věc udělal už několikrát."

Poptávkové servery na podobné případy zareagovaly tím, že umožňují zákazníkům poskytovatele služeb hodnotit. Pro ostatní je to pak vodítkem při výběru.

Když jednu firmu vyberete, těm ostatním rychle a co nejvstřícněji sdělte, že ony vaše soukromé výběrové řízení nevyhrály. Neopomeňte společnost pochválit a ujistit ji o svém váhání mezi prvním a druhým místem. Může to mít dva efekty, firma se rozhodne ještě slevit a vy svůj výběr přehodnotíte. Nebo máte rezervu, kdyby se stalo, že první podnik z jakýchkoli důvodů selže.

Když nejde o řemeslníka, ale o službu, firma možná nebude chtít dát slevu, ale nabídne vám další servis jako dárek. Rozumějte: chce vaše peníze v plné výši, ale je ochotna za ně dát víc. Můžete se tak dočkat telefonování zdarma po desáté hodině večer, lepších parametrů internetového připojení či fakultativního výletu v ceně dovolené... Zvažte, zda o dárek opravdu stojíte - skutečně si s někým dlouze voláte po desáté večerní?