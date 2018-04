Chcete ušetřit s mobilem? Letních akce jsou tady

zvýhodněné SMS z Chorvatska

- s operátorem VIPnet do konce srpna každý den mezi 18. a 19. hodinou místního času SMS zdarma

- s operátorem T-Mobile Chorvatsko do konce SMS za poloviční cenu. Paušální zákazníci Eurotel mohou nabídky využít denně od 17 do 19 hodin

roamingové MMS za 9,28 koruny pro paušální zákazníky a 9,50 koruny pro zákazníky s Go