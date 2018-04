Chcete usnadnit dětem vstup do života? Spořte!

S oučasná situace

Petr s manželkou již mají uzavřeno stavební spoření, stejně tak jako jejich 7-letá dcera, na každé spoří 1500 Kč měsíčně (uvažují v horizontu několika let o vlastním bydlení). Z finančních produktů dále Petr využívá životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele, penzijní připojištění a úrazové pojištění. Jana pouze spoří na již zmíněném stavebním spoření.

C íl

Financování svého bydlení má Petr již vyřešeno a tak chce především v součinnosti se svými rodiči zabezpečit potomky tak, aby byli schopni postavit se na vlastní nohy. Každému chtějí prarodiče spořit 500 Kč měsíčně a Petr chce mít navíc jistotu, že pokud by snad nějakou nešťastnou náhodou přišli k vážnému úrazu, bude mít dostatek peněz na výdaje s tím spojené (přebudování bytu, ošetřovatel, rekondiční pobyty, kompenzační pomůcky atd.)

M ožnosti

Při výběru vhodných produktů je třeba brát na zřetel, že rodiče Petra vzhledem ke svému věku (otec Petra – 56 let, Petrova matka - 58 let) nechtějí příliš riskovat, a tak volit konzervativní investiční nástroje s nižším výnosem, ale o to větší stabilitou. Jistě je dobré pokusit se nejprve získat veškeré podpory, které poskytuje stát a tím spoření podstatně vylepšit.





Kapitálové životní pojištění? Rozhodně ne!

Stavební spoření již dcera má (zamýšleno s účelem pro financování nového bydlení rodiny), a tak by bylo možné uzavřít jej jen bez státní podpory. I při absencilze za 11 let uspořit 70.500 Kč. Půlroční syn ještě stavební spoření nemá uzavřeno a pokud bude Petr smlouvy po 6 letech obnovovat, může mít v 18 letech naspořeno až 161.000 Kč (při platnosti současných podmínek).

Zde je třeba zmínit to, co si mnozí rodiče neuvědomují - pokud spoří na smlouvu svého dítěte, dnem zletilosti potomka se smlouva stává plně jeho majetkem a oni nemají jakkoukoliv možnost nakládat se smlouvou. Může tak dojít k tomu, že “dítě” smlouvu předčasně vypoví, ztratí státní podporu a peníze takto získané použije na okamžitou spotřebu. Toto nebezpečí je možné výrazně snížit vinkulací vkladu, které stavební spořitelny umožňují.

Penzijní připojištění samozřejmě není možné použít tak, aby bylo dítě účastníkem. Petr ho využívá pro spoření na vlastní stáří a případné Janino je nevhodné z důvodu dlouhého horizontu (smlouvu je možno řádně vypovědět až po dovršení 60-ti let věku). Petrova matka (58) již penzijní připojištění využívala a protože měla smlouvu dle staršího penzijního plánu (tj. možnost ukončení v 50 letech věku), při letošním odchodu do důchodu smlouvu ukončila a vybrala si naspořené peníze.

Může si proto uzavřít novou smlouvu, kde vnučka bude figurovat jako oprávněná osoba (nemusí se tedy obávat, že v případném dědickém řízení dostane část někdo jiný) a zároveň kdykoli po 5 letech má možnost peníze vybrat a až do fyzického předání vnučce má nad nimi plnou kontrolu. Po 11 letech s průměrným výnosem 4 % naspoří 102.000 Kč, po 18 letech to může být až 200.000 Kč. Petrův otec (56) smlouvu má (přispívá mu na ní jeho zaměstnavatel) a z důvodu pozdějšího odchodu do starobního důchodu ji bude využívat pro vlastní potřebu, a tak ji nelze použít pro spoření vnoučatům.

Otevřené podílové fondy - pravidelnou investicí do konzervativního portfolia lze dosáhnout 98.000 Kč po 11 letech a 190.000 Kč po 18. Prarodičům se nelíbí relativní nejistota a proto preferují garantované zhodnocení, které jim mohou nabídnout tzv. zajištěné fondy (garantují minimální zhodnocení nebo návratnost vkladu, ale za to omezují i maximální výnos).

Dětská pojištění bylo to první, s čím za mnou Petr s Janou přišli. Při takřka neustálé mediální kampani těchto produktů se není čemu divit. Je však zarážející, že je agent nejmenované pojišťovny kontaktoval již krátce po návratu z porodnice. Tyto pojistky obsahují spořící složku a pojištění nejméně jednoho z rodičů, volitelně pak úrazové pojištění dítěte. Vzhledem k tomu, že Petr je kvalitně zajištěn vlastní životní pojistkou a Janin příjem dnes ani v příštích několika letech nebude pro hospodaření rodiny podstatný (jakékoli pojištění by mělo krýt finanční ztrátu a pokud nehrozí, není důležité), byla by pojistná část rodiče v podstatě nevyužita. Pokud by bylo vhodné jí využít, lze podobnou službu koupit úplně jiným pojištěním, a to za cca 120 Kč měsíčně.

Po 11 letech lze při 4% zhodnocení vkladů očekávat z dětských pojištění naspořenou částku ve výši 62.000 Kč, po 18 letech pak 116.000 Kč. Úrazovou část na každé dítě jsme po poradě s rodiči stanovili na 200.000 pojistné částky s progresivním plněním (tj. násobkem při vážnějších úrazech, což představuje až 1 000.000 korun při plné invaliditě) pro trvalé tělesné poškození. V různých dětských programech lze takové pojištění přikoupit od 25 do 40 Kč měsíčně, ale existuje i samostatné úrazové pojištění, které stojí stejných 25 Kč, a tak i tato „výhoda“ dětských programů v našem případě nenachází uplatnění.

Ř ešení

Jako nejvýhodnější způsob spoření se jednoznačně ukázalo penzijní připojištění prarodičů, ale v současnosti jej lze využít jen pro jedno dítě (dceru). Pro nejmladšího člena rodiny bylo zvoleno stavební spoření, které po 6-ti letech prvního cyklu využijí pro spoření Jana s Petrem dle pozdějšího uvážení. Finanční ztráty, které by vznikly při úrazu jednoho z dětí, se rozhodli kompenzovat samostatnou úrazovou pojistkou na obě děti, která rodinný rozpočet nezatíží. Z výše uvedeného analýzy je zřejmé, že dětské pojistné programy jsou sice na čisté spoření nevhodné, ale pokud není rodič kvalitně zajištěn vlastní pojistkou, představují alternativu, nad kterou se stojí za to alespoň zamyslet.

R ady a tipy

Rozmyslete si, co od produktů pro děti očekáváte - zda spoření nebo pojištění.

Porovnejte si více možností, které se nabízejí.

Nebojte se netradičních řešení. To, že se produkt jmenuje penzijní připojištění neznamená, že z něj musí být financována jen penze!

Vinkulujte na sebe vklad stavebního spoření u dětských smluv.



