Chcete úvěr? Mluvte pravdu

Panu Broučkovi je 35 let, jeho družce 32, mají tříleté dítě. Pan Brouček pracuje jako technik, jeho čistý měsíční příjem je 24 000 Kč, jeho družka nastoupila po mateřské do zaměstnání na částečný úvazek - pracuje 2 měsíce a vydělává 11 000 Kč. Před nástupem na mateřskou dovolenou pracovala u stejného zaměstnavatele, pracovní smlouva nebyla zrušena.

Závazky: pan Brouček splácí hotovostní úvěr s měsíční splátkou 2 800 Kč, splácení bude pokračovat ještě necelý rok. Zbytek dalšího hotovostního úvěru zhruba ve stejné výši doplatí před podpisem úvěrové smlouvy z rodinných úspor, aby ho nezatížil při výpočtu jeho bonity.

Požadavky

Jak již bylo zmíněno, partneři kupují byt do osobního vlastnictví, a to v ceně 1,5 milionu korun. Zatím bydlí všichni v obecním bytě. Pan Brouček sice vlastní menší byt v osobním vlastnictví, ale ten během roku prodá, aby si mohli jako rodina pořídit větší. Byt, který si vyhlédli, je zaujal jak cenou, tak i polohou a velikostí, takže teď potřebuje rychlou a levnou půjčku s co nejmenší měsíční splátkou, kterou bude chtít co nejdříve z velké části splatit (z peněz získaných pozdějším prodejem menšího bytu).

Pan Brouček již má určitou představu o způsobu řešení - k financování chce využít

překlenovacího úvěru od stavební spořitelny

dále hypotečního úvěru

část kupní ceny zaplatí ze svých úspor

Přesto by rád vše ještě zkonzultoval, zda by se nenašla ještě nějaká vhodnější varianta.

Stavební spoření s cílovou částkou 250 000 Kč založil pan Brouček v červenci 2003, na jeho účtu bylo již 65 000 Kč. Aby se vytvořily podmínky pro velmi výhodný překlenovací úvěr s úročením 2,3 %, bylo nutno snížit cílovou částku na 200 000 Kč a doplatit 15 000 Kč, což je 40 % nové cílové částky. Bude zde splácet jen 384 Kč po dobu 12 měsíců, potom přejde na řádný úvěr, který může kdykoli předčasně splatit.

50 000 Kč složí ze svého a na 1,2 mil. si vezme hypoteční úvěr s co nejnižší úrokovou sazbou s dobou fixace na 1 rok. V takovém případě bude jeho měsíční splátka HÚ 5 560 Kč při úroku 2,79 % p.a.

Co může na první pohled jednoduchou situaci zkomplikovat?

Případ se zdál být jednoduchý do té doby, než jsme zjistili, že realitní kancelář, která vyhotovila kupní a předkupní smlouvu, stanovila jiný způsob platby od stavební spořitelny (do úschovy na účet realitní kanceláře) a jiný od banky (přímo na účet prodávajícího). S tím banka nesouhlasila a bylo nutno vyhotovit Dodatek ke smlouvě, kde byly platby od obou věřitelů stanoveny stejným způsobem.

Zároveň však vyšly najevo daleko závažnější nedostatky. Pan Brouček totiž neoznámil bance při vyplňování žádosti o úvěr, že:

kromě jím uvedených dvou hotovostních úvěrů splácí ještě úvěr ze stavebního spoření ve výši 1 800 Kč/měs.

dále ručí svým známým za další dva úvěry ze stavebního spoření ve zhruba stejných částkách

navíc ještě využívá kontokorentní účet s rámcem 30 000 Kč.

Situace se tak poměrně zdramatizovala. Kontokorentní účet sám o sobě by bance nevadil. Chybou bylo, že nebyl v žádosti uveden. Pan Brouček při vyplňování dotazníku zkrátka nepovažoval kontokorent a dluhy, za které ručil jiným osobám, za své vlastní finanční zatížení.

Řešení

Pro vyřešení tohoto problému bylo nutné, aby přátelé pana Broučka požádali svou stavební spořitelnu o vyvázání pana Broučka ze závazku ručitele. To naštěstí nebyl problém, protože své úvěry řádně spláceli již několik let a z jejich původního dluhu 180 000 Kč zbývalo splatit již jen cca 50 000 Kč, což je výše, kdy spořitelny jsou ochotny poskytovat půjčky bez zajištění.

Vlastní splátka staršího úvěru ze stavebního spoření pana Broučka naštěstí neohrozila jeho bonitu při výpočtu budoucího měsíčního finančního zatížení.

Banka tedy požadovala potvrzení od všech přímých věřitelů, že pan Brouček buďto řádně splácí své dluhy, případně že je doplatil. Dále požadovala od spořitelen, u kterých mají přátelé pana Broučka úvěry a u nichž byl pan Brouček ručitelem, vyjádření, že je z ručení vyvázán.

Poslední, co chtěla naše banka doložit, byl mzdový výměr družky pana Broučka a doklad o výši dvou posledních měsíčních mateřských příspěvcích před nástupem do zaměstnání. Banka tolerovala pouze dva doložené měsíční platy od nástupu do zaměstnání proto, že pracovní smlouva nebyla zrušena a paní nastupovala na stejné pracoviště.

Závěr

Pan Brouček nakonec získal to, co chtěl – rychlou a levnou půjčku, kterou po prodeji jednoho bytu bude moci z velké části splatit.

Banka vzala v úvahu, že se jednalo o nedopatření a ne o zamýšlený podvod. Podobný vstřícný přístup je však spíše výjimkou a obvykle to tak dobře nedopadne.

Rady a tipy

Nezapomínejte, že v žádosti o půjčku je nutné uvádět i dluhy, za které ručíte svým přátelům, známým či rodině, přestože jsou spláceny řádně, jsou téměř doplaceny a vy už o nich „skoro ani nevíte“.

Také kreditní karty a kontokorentní účty, přestože je třeba ani nevyužíváte, jsou posuzovány jako vaše potencionální dluhy a je tedy nutné je uvádět v žádostech o půjčky a úvěry.

Banka obvykle zjistí v dnešní době o žadateli bez problémů všechny jeho dohledatelné závazky a pohledávky a při zamlčení takových skutečností pochybuje o vaší serióznosti.