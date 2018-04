Chcete v roce 2007 vydělat? Nechte si poradit

Oslovili jsme několik odborníků, jejichž náplní práce je také odhadovat budoucí dění na kapitálových trzích a zeptali se jich, jak vidí budoucnost domácích i světových trhů. Na naše otázky odpověděli Roman Koděra, hlavní makléř společnosti Patria Direct, Jan Procházka senior analytik a ředitel Cyrrus, a.s. Praha a Pavel Hadroušek, makléř společnosti FIO.

1/ Naše první otázka se týkala pražské burzy cenných papírů. I když letos domácí burza podle očekávání nezopakovala skvělé výsledky z minulých let, má za sebou relativně úspěšný rok (konečně nové IPO’s, zavedení nových produktů). Chtěli jsme vědět, co může očekávat investorská veřejnost na domácí burze příští rok a jak se bude dařit novinkám (jak produktům, tak i novým emisím)?

Roman Koděra: V roce 2007 se předběžně na BCPP chystá vstoupit hned několik nových společností, které by společně se stávajícími firmami měly oživit domácí trh a částečně snížit deficit, který v letošním roce domácí burza nabrala oproti varšavské burze. Její tržní kapitalizace dosáhla 50,5 mld. USD naproti tomu Varšava dosáhla úctyhodné kapitalizace 155,2 mld. USD. Na polském trhu se v IPO o finanční zdroje investorů ucházelo 28 společností. Předpokládám, že o nové emise bude mezi investory zájem a věřím, že jak Pegas, tak ECM předloží svým akcionářům dobré hospodářské výsledky, které tak odmění jejich důvěru svěřeného kapitálu. Krom samotných akcií očekávám, že na BCPP vroste aktivita s futures v návaznosti na plánované uvedení futures kontraktu na jednotlivé tituly.

Jan Procházka: Souhlasím, díky závěru roku se pražská burza zařadila po bok svých vyspělejší kolegů, pro které je příchod nových cenných papírů stejně jako obchodování s deriváty samozřejmostí. Na počátku tohoto roku jsme predikovali výkon PX (tehdy ještě PX50) o 15%, v roce 2007 očekáváme výkon mezi 12-15% a domnívám se, že to bude opět rok dvou korekcí, oproti letošní jedné, ale zato mimořádné korekci z přelomu jara a léta. Česká ekonomika bude zpomalovat svůj růst jen minimálně a tak by měl být tahounem růstu BCPP, a.s. v roce 2007 zejména výkon jednotlivých podniků.

Pokud by se burza chtěla zařadit po boku Vídně a Budapešti a alespoň částečně se přiblížit Varšavě, měl by počet IPO činit minimálně pět nových titulů. Jelikož jsem realista, říkám že na burzu vstoupí tři nové firmy, a to většinou z oboru, které již jsou sektorově zastoupeny na BCPP. Minimálně jedna emise by měla být větší než desetimiliardová. V oblasti nových produktů očekávám boom až v roce 2007, kdy by měly na trh vstoupit efektivněji oceňované (nižší spread, který nebude nést riziko přepočtu z eur) investiční certifikáty všech podob (indexové, turbocertifikáty, garantované atd.) indexu PX.

Pavel Hadroušek: Příští rok by se na burze měly objevit další nové akcie. IPO by měly provést OKD, Česká pojišťovna a zřejmě se objeví někdo další. O nové produkty jako jsou futures či certifikáty zatím investoři nejeví zájem. Konzervativní český investor si k nim zřejmě bude hledat cestu pomaleji. Nové emise měly raketový start, očekáváme však, že likvidita s akciemi ECM či Pegas postupně poklesne. Pokud se bude dařit trhům obecně a společnosti splní plány jež nedávno načrtly, mohou být střednědobě zajímavou investicí.

2/ Druhá otázka směřovala na světové akciové trhy. Většině z nich se letos (a zejména na konci roku) výjimečně dařilo a v nejednom případě došlo i na překonání historických maxim. V čem vidí odborníci hlavní důvody dobré nálady na trzích na konci roku a je možné, že vydrží tento optimismus i v průběhu příštího roku?

Roman Koděra: Celkový optimismus po korekci z druhé poloviny května a začátku června vrátila na trh rekordně vysoká vlna fúzí a akvizic a ukončení růstu úrokových sazeb v USA. Rekordní částky padly v ocelářském průmyslu, kde světová jednička Mittal Steel převzala dvojku na trhu společnost Arcelor. Farmaceutický koncern Bayer AG převzal Schering AG. Energetický sektor nezůstal stranou, když Iberdola podala nabídku na převzetí Scottish Power, či norský Statoil koupil podíl v Norsk Hydro. Také samotné burzy nezůstaly stranou tohoto dění, když o Euronext měly zájem jak Deutsche Boerse, tak NYSE. Americká burza nakonec svůj boj vyhrála a dostala se o krůček před konkurenční Nasdaq, který podal nabídku na převzetí LSE, ale zatím se mu akcionáře a především vedení nepodařilo přesvědčit.

V roce 2006 úspěšně na trh vstoupily velmi známé, ale prozatím neveřejně obchodovatelné společnosti. Jako jeden z nejúspěšnějších vstupů na trh můžeme uvést společnost Mastercard, která se po IPO začala obchodovat za 39 USD a v prosinci její akcie překročily hranici 100 USD. Pokud na trhu vydrží konsolidační nálada a americká ekonomika nebude zpomalovat více než se čeká, pak i odhady předních analytiků počítají s růstem v roce 2007. Nicméně investoři musí brát na vědomí, že trhy rostou v řadě od konce července bez větší korekce a tak by nebylo překvapením, když v úvodu roku 2007 dojde k vybírání zisků.

Jan Procházka: Fundamentální situace bude v příštím roce pro americké akcie horší než ta letošní, přesto je nejpravděpodobnější scénář počítající s pokračováním růstu akciových trhů. Základní otázkou je, jak silné bude zpomalení americké ekonomiky, která se dostává do sestupné fáze. Ačkoliv riziko prudkého zpomalení tempa růstu HDP existuje, přikláníme se spíše k tomu, že budeme svědky "měkkého přistání" ekonomiky Spojených států. Růst v rozmezí 2,5 až 3% přitom zajistí pokračování solidní výkonnosti firem, zvláště pokud přistoupí FED k postupnému snižování úrokových sazeb. Rizikem (ale zároveň i příležitostí) tak zůstávají především ceny ropy a dalších komodit a chování FEDu v oblasti měnové politiky." Konkrétní odhad naší společnosti je růst S&P 500 v příštím roce v rozmezí 5-10%.

Pavel Hadroušek: Druhá polovina roku byla pro akcie bezesporu velmi úspěšná. Hlavní důvody byly zastavení růstu sazeb v USA a pokles cen ropy. Nezanedbatelnou podmínkou byly zajímavé valuace firem. Na konci roku se přidaly tzv. sezónní faktory (závěry roku bývají pro akcie příznivé). Na další sezónní faktor - tzv. lednový efekt však nevěřím. Počátkem roku 2007 spíše očekávám pokles indexů.

3/ Ve třetí otázce jsme chtěli vědět, které faktory budou nejvíce ovlivňovat dění na kapitálových trzích v příštím roce (u nás i v zahraničí) a jaké jsou největší příležitosti a největší rizika ve výhledu do roku 2007. Které trhy (odvětví, nebo regiony), budou největším trhákem a které mají naopak největší šanci stát se propadáky roku?

Roman Koděra: V roce 2007 budou hrát klíčovou roli ceny komodit, kde se v jejich cenách promítne celkový obraz jednotlivých ekonomik. Není to jen otázka americké ekonomiky, jako největší světové ekonomiky, ale zejména bude záležet na tempu růstu Číny, Indie a například Japonska. Pokud se podaří navázat na letošní rok, pak by mohla být nadále zajímavou investicí Latinská Amerika a také asijské trhy, které budou v hledáčku nově vzniklého pan-amerického trhu Euronext a NYSE.

Na domácím trhu budou s největší pravděpodobností, co se objemu obchodů týče, dominovat nadále akcie elektrárenské společnosti ČEZ, když ještě nepadlo definitivní slovo o případné privatizaci části společnosti z důvodu vysokého schodku veřejných financí. Ačkoliv existuje určitá shoda politických stran o pozdržení prodeje cca 8% balíku, pak z důvodu nefungujícího kabinetu a možnosti předčasných voleb nelze nic vyloučit. Nadále zajímavou investicí budou akcie Erste Bank, kde by mohla přijít na pořad dne otázka prodeje banky některé z velkých světových finančních institucí. Jako jednoho z favoritů pro příští rok neopomeňme společnost Zentiva. Nováčci budou muset potvrdit úspěšný start prvně zveřejněnými kvartálními výsledky a ty budou klíčové pro jejich další výkonnost v roce 2007.

Jan Procházka: Možná jen trochu k ropě a plynu: Trh s ropou a zemním plynem nyní zažívá období oddechu relativně daleko od historických maxim, otázkou tak zůstává zda se znovu nadechne k pokračování růstu, nebo jej zastaví zpomalující americká ekonomika – největší spotřebitel ropy. Osobně v příštím roce čekám stagnaci (i když na komoditních trzích bude vždy vysoká volatilita), zpomalení USA totiž nahradí rychle expandující ekonomiky v Asii, stejně jako geopolitické napětí v zemích s nejvyšší těžbou. Pokud OPEC přizve ke spolupráci tři nové členy (Ekvádor, Omán a Sudán), bude opět více ve hře o cenu černého zlata. Mimořádné obavy také vyvolává možné nadhodnocení zásob ropy a zemního plynu v Rusku (a jejich vysoký nasmlouvaný objem), které by mohlo způsobit zhroucení celého komoditního systému .



Pavel Hadroušek: Akciovým trhům se bude v roce 2007 dařit, pokud sazby v USA neporostou a ekonomika USA nezaznamená tzv. hard landing (možná nejdůležitější faktor pro příští rok a jazýčkem na vahách bude dolar!). Měl by přitom platit tzv. pákový efekt pro trhy. Tzn. při růstu indexů více porostou emerging markets (kam je řazena také ČR), naopak při poklesech akciových indexů budou rozvíjející se trhy více padat.

Vývoj klíčových faktorů pro příští rok zůstává hodně nejistý (sazby, ekonomický růst, dolar, komodity, inflace). To příliš nekoresponduje s jednoznačně optimistickým výhledem investorů a investičních bank pro rok 2007. Pro příští rok proto zůstávám opatrný a doporučuji se zaměřit spíše na jednotlivé sektory či tituly. Líbí se mi technologické tituly, jejichž valuace nejsou drahé. Nástup nového operačního systému Vista od Microsoftu povede k upgradu softwaru, zvýší se potřeba výkonnějších čipů atd. Favoritem je firma Intel. Velmi zajímavý sektor jsou také výrobci digitálních map, kde existují pouze dva globální hráči (NAVTEQ, TeleAtlas) a prodeje navigačních přístrojů přitom dynamicky rostou.