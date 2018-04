Chcete vědět, kolik můžete okamžitě utratit? SMS od banky vám napoví

Pokud patříte mezi aktivní bankovní klienty, možná jste už zažili situaci, že jste přestali mít přehled o proběhlých transakcích na svém účtu. Stačí párkrát zaplatit kartou, z účtu odejdou platby z trvalých příkazů, pak přijde výplata a zůstatek na účtu lítá nahoru a dolů.

Ne vždy máte přístup k internetu, a tak pokud chcete být stále v obraze o financích na svém účtu, není nic jednoduššího než si u banky sjednat esemeskovou službu. Většina bank (kromě Citibank, ta se k tomu teprve chystá) vám právě prostřednictvím krátkých zpráv bude zasílat informace o vašich financích.

Primární jsou informace o zůstatku a transakcích

První, co vás bude zajímat, je určitě zůstatek. A to jak disponibilní, tak účetní. Výše zůstatku je základní informace, kterou vám banky ve zprávách budou zasílat.

Například Česká spořitelna letos v červnu rozšířila standardní zůstatkovou SMS i o výši disponibilního zůstatku. "Disponibilní zůstatek obsahuje celkovou částku, kterou mohou klienti čerpat. Je oproti účetnímu zůstatku navýšen o částku kontokorentu a zároveň snížen o rezervace prostředků na určité platby," vysvětluje Klára Pačesová z tiskového centra České spořitelny.

Klienti dále častěji využívají oznámení o příchozích i odchozích platbách. Banka vám zašle SMS nejen o těch uskutečněných, ale i o těch, které byly zamítnuty. Dostat můžete informace například jen o platbách provedených platební kartou, ale i pomocí trvalého příkazu. Je na vás, co vás zajímá a o jaké informace související s pohyby na vašem účtu budete mít zájem.

Banky vám umožní přizpůsobit obsah informací ve zprávě vašim prioritám. Můžete za celý měsíc dostávat i jen jednu zprávu o příchozí platbě, tady o tom, jestli už na účet dorazila očekávaná výplata. Nebo se můžete nechat informovat o každé změně zůstatku.

Další variabilitě v zasílání SMS se meze nekladou. Upravit se dá nejen obsah informací, ale i frekvence a čas zasílání (denně/týdně, v určitou hodinu) a také informace o platbách různé výše (například od 50 korun). Raiffeisenbank například svým klientům nabízí nastavení časového období, po které chtějí zprávy dostávat. "Když klienti odjíždějí na dovolenou, chtějí mít přehled o platbách a cenách za výběry z bankomatu. Mohou si tak SMS službu zřídit jen po dobu dovolené," upřesňuje Tomáš Kofroň z Raiffeisenbank.

Pochopitelně si můžete od banky vyžádat SMS servis v podobě informací o směnných kurzech, o správě svých investic apod.

Za zřízení služby nic neplatíte, za zprávy už ano

Službu si nastavíte v internetovém bankovnictví, případně si ji můžete zřídit i na pobočce své banky. Za nastavení esemeskového servisu nic neplatíte, banka vám bude účtovat až poplatek za jednotlivé zprávy.

Kolik zaplatíte za informační SMS Banka Poplatek (v Kč) Česká spořitelna 1,50 ČSOB 2,00 GE Money Bank 2,50 Komerční banka 2,50 LBBW Bank 2,50 mBank 1,40 Poštovní spořitelna 3,00 Raiffeisenbank 4,00 UniCredit Bank 1,90 Volksbank zdarma Zdroj: banky

Můžete si sjednat i balíček obsahující určitý počet zpráv. Tuto možnost nabízí mBank. Každý měsíc zaplatíte 25/45/55 korun a máte nárok na 20/40/60 SMS měsíčně.

Někteří klienti mohou využívat i určitý počet SMS za měsíc zdarma, a to v případě, pokud mají s bankou sjednaný konkrétní typ účtu, který to umožňuje - viz informace v boxíku.